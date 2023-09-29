ሼል ጋላክሲ NGC 3923፡ የጋላክሲካል ሽንኩርት ተገለጠ

የሰርሮ ቶሎሎ የኢንተር አሜሪካን ኦብዘርቫቶሪ የጨለማ ኢነርጂ ካሜራ (DECam) የሼል ጋላክሲ NGC 3923 አስደናቂ ምስል ቀርጿል። ኤንጂሲ 70 ከመሬት 3923 ሚሊዮን የብርሃን አመታት ርቀት ላይ የሚገኝ ሲሆን በጋላክሲው ሃሎውስ ውስጥ በተደረደሩ ቀለበቶች የተዋቀረ ነው፣ ይህም ገቢውን ያገኛል። የሼል ጋላክሲ ምደባ. የሼል ጋላክሲዎች ከሁሉም ሞላላ ጋላክሲዎች 10% ያህሉ ሲሆኑ ሌሎቹ ሁለቱ ዋና ዋና ዓይነቶች ጠመዝማዛ እና መደበኛ ያልሆኑ ጋላክሲዎች ናቸው።
የኤንጂሲ 3923 አወቃቀሩ የተፈጠረው በጋላክሲው ውህደት ሲሆን ይህም ትልቁ ጋላክሲ ከትንሽ ጋላክሲ ርቆ ከዋክብትን ወስዶ የተላጠ ነው። ከዚያም እነዚህ ከዋክብት ከትልቁ ጋላክሲ ሃሎ ጋር በመዋሃድ የተጠጋጉ ዛጎሎች ተፈጠሩ። ምንም እንኳን የDEcam ምስሉ ጥቂት ዛጎሎችን ብቻ የሚያሳይ ቢሆንም NGC 3923 ከሃያ በላይ ዛጎሎች እና ምናልባትም እስከ 42 ዛጎሎች ሊኖሩት እንደሚችል ይገመታል፣ በቀደመው ጥናት መሰረት።
NGC 3923 ከኛ ሚልኪ ዌይ ጋላክሲ በግምት 50% ይበልጣል፣ ዛጎሎቹም ከሚታወቁት የሼል ጋላክሲዎች ትልቁ ናቸው። ከቅርፊቶቹ በተጨማሪ ምስሉ በጋላክሲ ክላስተር PLCK G287.0+32.9 ዙሪያ ትልቅ የስበት ሌንስን ያሳያል። የስበት ሌንሶች በጠፈር ውስጥ ያሉ ነገሮች በጠንካራ የስበት መስክ ላይ ብርሃንን በማጠፍ በነሱ ውስጥ የሚያልፉ ሲሆን ይህም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ራቅ ያሉ ነገሮችን እንዲያጎሉ እና እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል።
የስበት ሌንሶች በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ በጥንታዊ ብርሃን ጥናት ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል. ብርሃንን በአርክ ውስጥ በማጠፍ አልፎ ተርፎም አንስታይን ሪንግን በመፍጠር፣ የስበት ሌንሶች የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ስለ ኮስሞስ የመጀመሪያ ደረጃዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። እንዲያውም ወደ 12.9 ቢሊዮን ዓመታት ገደማ ያስቆጠረው አንጋፋው ኮከብ ግኝት የተቻለው በስበት መነፅር ምልከታ ነው።
ባለ ሙሉ መጠን ያለው የNGC 3923 ምስል የአጽናፈ ዓለማችንን ስፋት እና ውስብስብነት ያሳያል፣ ስፍር ቁጥር የሌላቸው የብርሃን ነጠብጣቦች ትእይንቱን ያበራሉ። የአጽናፈ ሰማይን ግዙፍ ስፋት እና ውበት ለማስታወስ ያገለግላል፣ በተጨማሪም ሳይንቲስቶች የአጽናፈ ሰማይን ምስጢር የበለጠ ለመረዳት ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጣል።
ምንጮች:
- አስትሮኖሚ እና አስትሮፊዚክስ
- NOIRLab