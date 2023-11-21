የሰው እግር ዝግመተ ለውጥ ሚስጥሮችን መክፈት

በኮሙኒኬሽን ባዮሎጂ በቅርቡ የታተመ እጅግ አስደናቂ ጥናት ስለ ሰው እግር ዝግመተ ለውጥ አስደናቂ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ይፋ አድርጓል። በቦሎኛ ዩኒቨርሲቲ በተመራማሪ ሪታ ሶሬንቲኖ የተመራው ጥናቱ የእግራችንን ውስብስብ ባዮሜካኒክስ እና የዝግመተ ለውጥ ታሪክ ይዳስሳል።
የጥናቱ ትኩረት ሆሞ ሳፒየንን ከሌሎች ፕሪምቶች የሚለየው በመካከለኛው የእግር ቅስት ላይ ነበር። ይህ ቅስት እግሩ ድንጋጤ በመምጠጥ እና በሚንቀሳቀስበት ጊዜ እንደ ማንሻ በመሥራት መካከል እንዲሸጋገር ያስችለዋል፣ ይህም ውጤታማ የሁለትዮሽ መራመዳችንን ያስችለዋል።
ጥናቱ ለመመለስ ከተፈለገባቸው ቁልፍ ጥያቄዎች አንዱ የመካከለኛው ቁመታዊ ቅስት መቼ እና እንዴት እንደተሻሻለ ነው። ስዕሉን የሚያወሳስበው የጠፍጣፋ እግሮች ጉዳይ ነው, ቅስት ጠፍጣፋ ወይም የማይገኝበት የተለመደ ሁኔታ ነው. የሪዞሊ ኦርቶፔዲክ ተቋም ሳይንቲስቶች የሆኑት አልቤርቶ ሌራዲኒ እና ክላውዲዮ ቤልቬዴሬ በሰዎች ላይ ለጠፍጣፋ እግሮች ሁለንተናዊ ክሊኒካዊ ፍቺ አለመኖርን ያጎላሉ።
በእነዚህ ጥያቄዎች ላይ ብርሃን ለማንሳት ተመራማሪዎቹ የእግር ቅስት ወሳኝ አካል በሆነው በናቪኩላር አጥንት ላይ አተኩረው ነበር። ጠፍጣፋ እግሮች ባላቸው እና መደበኛ ቅስቶች ባላቸው ሰዎች ላይ የናቪኩላር አጥንትን ቅርፅ በመመርመር በተለይ በኋለኛው ህይወታቸው ጠፍጣፋ እግሮች ባደጉ ግለሰቦች ላይ ልዩ ልዩነቶችን አግኝተዋል።
በተጨማሪም፣ ጥናቱ እንደ ጫማ፣ የአኗኗር ዘይቤ እና የመንቀሳቀስ ስልቶች ያሉ የርዝመታዊ ቅስት እድገት ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ እንደሚችሉ ይጠቁማል። የአዳኝ ሰብሳቢ ቡድኖች አባል የሆኑ፣ በተለምዶ ጫማ የማይጠቀሙ፣ ዘመናዊ ጫማ ከሚጠቀሙ ህዝቦች ጋር ሲነፃፀሩ የበለጠ ተንቀሳቃሽ እና ጠፍጣፋ እግሮችን ያሳያሉ። ይህ የሚያሳየው የባህል ልምዶች እና የአኗኗር ዘይቤዎች በእግር መዋቅር ውስጥ ሚና ሊጫወቱ እንደሚችሉ ነው።
ጥናቱ በተጨማሪም ሆሞ ፍሎሬሴንሲስ፣ አውስትራሎፒተከስ አፋረንሲስ እና ሆሞ ሃቢሊስን ጨምሮ የጥንታዊ የሰው ልጅ ዝርያዎችን የእግር አወቃቀሮች አነጻጽሯል። ግኝቶቹ እንደሚያመለክቱት አንዳንድ ቅሪተ አካላት የሰው ልጅ ካልሆኑ ፕሪምቶች ጋር የሚመሳሰሉ የባህር ኃይል ባህሪያትን ያሳያሉ፣ ይህም ከሁለቱም የአርቦሪያል እና የሁለትዮሽ አኗኗር ጋር መላመድን ይጠቁማል። ይሁን እንጂ አንዳንድ የሆሞ ሃቢሊስ ቅሪተ አካላት ቁመታዊ ቅስት መኖሩን የሚጠቁሙ ዘመናዊ ሰዎችን የሚያስታውስ ውቅር ያሳያሉ።
በማጠቃለያው ፣ ይህ ጥናት የአጥንትን ሞርፎሎጂ ሚና እና በእግር መዋቅር ላይ ያለውን የአኗኗር ተፅእኖ ላይ በማተኮር በሰው እግር እድገት ላይ አዲስ እይታን ይሰጣል ። እግሮቻችን የዝግመተ ለውጥ አስደናቂ ነገሮች ብቻ ሳይሆኑ ያለፈውን እና የአሁን ጊዜያችንን ውስብስብ የሆኑ መስኮቶችም ናቸው። የእግራችንን ከቢፔዳሊዝም መላመድ ሚስጥሮችን በመግለጥ፣ የዝግመተ ለውጥ ጉዞአችንን ጠለቅ ያለ ግንዛቤ እናገኛለን።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
የመካከለኛው ቁመታዊ ቅስት ምንድን ነው?
የመካከለኛው ቁመታዊ ቅስት በእንቅስቃሴው ጊዜ ከድንጋጤ አምጪ ወደ ማንሻ እንዲሸጋገር የሚያስችለው በእግር ውስጥ ተግባራዊ ማመቻቸት ነው። ይህ ቅስት የሆሞ ሳፒየንስ መለያ ባህሪ ነው።
ጠፍጣፋ እግሮች ምንድን ናቸው?
ጠፍጣፋ እግሮች የእግሩ ቅስት ጠፍጣፋ ወይም የማይገኝበትን ሁኔታ ያመለክታሉ። በተፈጥሮ ውስጥ ሊከሰት ወይም በኋላ ላይ ሊዳብር ይችላል. ጠፍጣፋ እግሮች በክብደታቸው ሊለያዩ እና የተለያዩ ምክንያቶች ሊኖሩት ይችላል።
ሁሉም ሰው ለጠፍጣፋ እግሮች ተመሳሳይ ፍቺ አለው?
የለም፣ በአሁኑ ጊዜ በሰዎች ላይ ለጠፍጣፋ እግሮች ምንም ዓይነት ክሊኒካዊ ትርጉም የለም። የተለያዩ የሕክምና ባለሙያዎች ጠፍጣፋ እግሮችን ለመመርመር እና ለመለየት የተለያዩ መስፈርቶች ሊኖራቸው ይችላል.
የአኗኗር ዘይቤ እና ጫማዎች ከእግር መዋቅር ጋር እንዴት ይዛመዳሉ?
የሚለብሰው የጫማ አይነት እና የአኗኗር ዘይቤ ምርጫዎች፣ ለምሳሌ አንድ ሰው ያለ ጫማ ቢሄድ ወይም ዘመናዊ ጫማዎችን ሲጠቀም፣ በእግር መዋቅር ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። ጫማዎችን ባለመጠቀም የታወቁ አዳኝ ሰብሳቢ ቡድኖች ብዙውን ጊዜ ዘመናዊ ጫማዎችን ከሚጠቀሙ ሰዎች ጋር ሲነፃፀሩ የበለጠ ተለዋዋጭ እና ጠፍጣፋ እግሮች አሏቸው።
የጥንት የሰው እግር ቅሪተ አካላትን ከማጥናት ምን እንማራለን?
የጥንት የሰው ልጅ ዝርያዎችን የእግር አወቃቀሮችን በመመርመር፣ ስለ ሰው እግር እድገት ግንዛቤዎችን ማግኘት እንችላለን። የቅሪተ አካል ግኝቶች እንደሚያሳዩት የተለያዩ ዝርያዎች የተለያዩ የእግር አወቃቀሮችን አሳይተዋል፣ እነዚህም የሰው ልጅ ያልሆኑ እንስሳትን ከሚመስሉ እና ሌሎች ከዘመናዊ ሰዎች ጋር ተመሳሳይነት አላቸው።