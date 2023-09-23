ሳቢን ሆሰንፌልደር፡ የማይመስል የማህበራዊ ሚዲያ ኮከብ እና ሳይንስ ኮሚዩኒኬተር

የቲዎሬቲካል ፊዚክስ ሊቅ እና የሂሳብ ሊቅ ሳቢን ሆሴንፌልደር በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጨለማ ዘመን ያልተጠበቀ የማህበራዊ ሚዲያ ኮከብ ሆነዋል። በጀርመን የፍራንክፈርት የከፍተኛ ጥናት ተቋም ቢሮዋ መሄድ ስላልቻለች ሆሰንፌልደር ጤናማነቷን ለመጠበቅ ወደ YouTube ዞር ብላለች። ቻናሏን “ሳይንስ ያለ ጎብልዲጉክ” የሚል ስም ቀይራለች እና ቪዲዮዎችን በንቃት መለጠፍ ጀመረች፣ ደረቅ ጥበቧን እና ብልህ ጥበቧን በበየነመረብ ላይ እያደገ ላለው የነፍጠኞች ደጋፊ። ዛሬ 1 ሚሊዮን ተመዝጋቢዎች እና በ Patreon ላይ ጠንካራ ተከታዮች አሏት።
እንደ ሳይንስ ተናጋሪ ሆሴንፌልደር የራሷን ሚና በቁም ነገር ትወስዳለች፣ ይህም አውድ ለማቅረብ እና የተወሳሰቡ ሳይንሳዊ ርዕሶችን ለተመልካቾቿ ለማቅለል በማለም ነው። በቪዲዮዎቿ በጂ-ዊዝ ሳይንስ እና በከባድ ሚዛን መጽሔቶች መካከል ያለውን ክፍተት ትሞላለች፣ ይህም በባህላዊ አርታኢዎች ያልተሸፈኑ ግንዛቤዎችን ታቀርባለች። በቀልድ ንክኪ እየኖርን ያለነው በኮምፒውተር ሲሙሌሽን ነው ወይስ 5G ቴክኖሎጂ ለምን ከፍተኛ ድግግሞሽን እንደሚጠቀም ያሉ ጥያቄዎችን ታስተናግዳለች።
ቪዲዮዎችን በዩቲዩብ ላይ መለጠፍ ለሆሴንፌልደር አስተማማኝ የገቢ ምንጭ ከማስገኘት ባለፈ ለምርምርዎቿ በኳንተም ስበት ገንዘብ እንድትሰጥ ያስችላታል። ከዩቲዩብ በቀጥታ ገንዘብ ከማግኘቷ በተጨማሪ፣ ከስፖንሰሮች፣ ከፓትሬን ደጋፊዎች እና ከልገሳዎች ድጋፍ ታገኛለች። ይህ አካሄድ የፋይናንስ መረጋጋትን እና የምርምር ዕርዳታዎችን የማያቋርጥ ማሳደድ ነፃ እንድትሆን አድርጎታል።
የሆሴንፌልደር የሳይንስ ቻናል ስለ ፊዚክስ ሁኔታ በተለይም ውበትን እና ቀላልነትን በሳይንሳዊ ንድፈ ሐሳቦች ላይ ትችት ለነበራት ተቃራኒ አመለካከቶች መድረክ ሆናለች። “Lost in Math: How Beauty Leads Fisiks Astray” በተሰኘው መጽሐፏ ላይ የሳይንስ ማህበረሰቡ በውበት ላይ ያለው አባዜ እንደ ጨለማ ቁስ ያሉ ውስብስብ ክስተቶችን በመረዳት እድገት ላይ እንቅፋት ሊሆን እንደሚችል ተከራክራለች። አንዳንድ የፊዚክስ ሊቃውንት የጨለማውን ቁም ነገር የማብራራት የመደበኛው ሞዴል ጥርጣሬን ሲገልጹ ሆሴንፌልደር ይበልጥ ውስብስብ የሆኑ ማብራሪያዎችን አስፈላጊነት አለማወቁን እንደ አለመቻል አድርገው ይመለከቱታል።
ከአንዳንድ ታዋቂ ሳይንቲስቶች ትችት ቢያጋጥማትም፣ ሆሴንፌልደር የእሷን አመለካከት የሚያደንቁ አጋሮችን አግኝቷል። በአሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ የፊዚክስ ዲፓርትመንት ሊቀመንበር የሆኑት ፓትሪሺያ ራንኪን Hossenfelderን ፈታኝ ግምቶችን እና ሳይንስ ሊነግሩን የማይችሉትን ወሰን በመለየት ያወድሳሉ። በኬዝ ዌስተርን ሪዘርቭ ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ጥናት ፕሮፌሰር የሆኑት ስቴሲ ማክጋው ከሆሴንፌልደር ጋር በመተባበር ሀሳቧን ለመናገር ያላትን ግልጽነት እና ፍቃደኝነት ያደንቃሉ።
በማጠቃለያው፣ ሳቢን ሆሴንፌልደር ወደ ማህበራዊ ሚዲያ መውጣቷ በሳይንስ ኮሙኒኬሽን ታዋቂ ሰው እንድትሆን አድርጓታል። በቪዲዮዎቿ እና በአስቂኝ ትችቶቿ፣ ለምርምርዎቿ ያደረ የደጋፊ መሰረት እና የገንዘብ ድጋፍ ስቧል። ተቃራኒ አመለካከቶቿ ክርክር ሲያስነሱ፣ የሳይንሳዊ ንግግሮችን ድንበር መግፋቷን እና የተስፋፉ ግምቶችን መሞገቷን ቀጥላለች።
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