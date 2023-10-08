መስመራዊ ጉድለቶች ከድምጽ ሞገዶች በበለጠ ፍጥነት ሊጓዙ ይችላሉ፣ እና ያ ትልቅ ነገር ነው።

ተመራማሪዎች ዲስሎኬሽን የሚባሉ ጥቃቅን የመስመራዊ ጉድለቶች ከድምጽ ሞገድ በበለጠ ፍጥነት በቁስ ውስጥ ሊራቡ እንደሚችሉ ደርሰውበታል። እነዚህ መፈናቀሎች ብረቶች ጥንካሬያቸውን እና ተግባራዊነታቸውን ይሰጣሉ ነገር ግን ወደ አስከፊ ውድቀቶች ሊመራ ይችላል. የመሬት መንቀጥቀጦችን መሰባበር፣ መዋቅራዊ ውድቀቶችን እና ትክክለኛ የምርት ማምረቻዎችን ለማጥናት የመፈናቀሉን ፍጥነት መረዳት ወሳኝ ነው።
በኤስኤሌሲ ናሽናል አከሌሬተር ላብራቶሪ እና በኦሳካ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በተመራማሪዎች በተካሄደ ጥናት፣ የራጅ ራዲዮግራፊ በአልማዝ አማካኝነት የሚፈናቀለውን ፍጥነት ለመለካት ጥቅም ላይ ውሏል። በሳይንስ መጽሔት ላይ የታተመው የጥናቱ ውጤት ለሌሎች ቁሳቁሶችም ሊተገበር የሚችል ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ወደ 60 ለሚጠጉ ዓመታት ሳይንቲስቶች መፈናቀል ከድምፅ በበለጠ ፍጥነት በቁሳቁስ መጓዝ ይቻል እንደሆነ ሲከራከሩ ቆይተዋል። አንዳንድ ጥናቶች እንደማይችሉ ቢደመድሙም የኮምፒዩተር ሞዴሎች ከድምጽ ፍጥነት በላይ መንቀሳቀስ ከጀመሩ እንደሚችሉ ጠቁመዋል። ultrafast dislocations የድምፅ መሰናክሎችን ማፍረስ ይችል እንደሆነ መወሰን ለመሠረታዊ ሳይንስ እና ተግባራዊ ዓላማዎች አስፈላጊ ነው።
ተመራማሪዎቹ ሰው ሰራሽ የአልማዝ ክሪስታሎችን በመጠቀም በጃፓን በ SACLA ኤክስ ሬይ ነፃ ኤሌክትሮን ሌዘር ላይ ሙከራዎችን አድርገዋል። ኃይለኛ የሌዘር ምት እና የኤክስሬይ ምስልን በመጠቀም የመፈናቀልን አፈጣጠር እና ስርጭትን በቅጽበት መመዝገብ ችለዋል። አልማዝ ከብረታቶች ጋር ሲወዳደር ቀለል ባለ የመለወጥ ዘዴ ለጥናት እንደ ቁሳቁስ ተመርጧል፣ ይህም የምስል መረጃን ለመተርጎም ቀላል ያደርገዋል።
የጥናቱ ግኝቶች የቁሳቁስ ውድቀትን በመረዳት እና አዳዲስ ቁሳቁሶችን ለመንደፍ ከፍተኛ አንድምታ ሊኖራቸው ይችላል። በተለያዩ አፕሊኬሽኖች ውስጥ ወደ ያልተጠበቁ ውድቀቶች ሊመራ ስለሚችል ከድምጽ ፍጥነት በላይ የሚንቀሳቀሱትን የመፈናቀል ባህሪን የበለጠ መመርመር እንደሚያስፈልግ ያሳያል።
ምንጮች:
- ሳይንስ መጽሔት
- SLAC ብሔራዊ Accelerator ላቦራቶሪ