የጥቅምት አስደሳች የስነ ፈለክ ክስተቶች፡ ቅድመ እይታ

ወቅቱ ሲቀየር እና ቅጠሎቹ መውደቅ ሲጀምሩ፣ ጥቅምት ብዙ አስገራሚ የስነ ፈለክ ክስተቶችን እንድንደነቅ ያደርገናል። ከህዋ ተልእኮ እስከ ሜትሮር ሻወር ድረስ፣ ይህ ወር ለዋክብት ጥናት አድናቂዎች መስተንግዶ እንደሚሆን ቃል ገብቷል።
በጉጉት ከሚጠበቁት ሁነቶች አንዱ በጥቅምት 5 የናሳ የሳይኪ አስትሮይድ ተልእኮ መጀመር ነው።የሳይቺ የጠፈር መንኮራኩር አስትሮይድ 16 ሳይኪን ይመረምራል፣ይህም በዋናነት ከብረት የተሰራ ነው። ሳይንቲስቶች ይህን ልዩ የብረታ ብረት ዓለም በማጥናት የምድርን ጨምሮ ስለ ምድራዊ ፕላኔት ኮሮች አፈጣጠር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ። በመጀመሪያ ለሴፕቴምበር 2022 ታቅዶ የነበረው ተልዕኮ በቴክኒክ ችግሮች ምክንያት ዘግይቷል። ምረቃው የሚከናወነው ከፍሎሪዳ ኬኔዲ የጠፈር ማእከል ነው።
ኦክቶበር 9, Draconid meteor shower ከፍተኛ ደረጃ ላይ ይደርሳል. ልክ እንደሌሎች የሜትሮር መታጠቢያዎች፣ Draconids በጣም የሚታዩት በምሽት ወይም ጎህ ሲቀድ ነው እንጂ ሌሊቱን ሙሉ አይደለም። ይህ ሻወር በሰአት አሥር የሚጠጉ ሜትሮዎችን ብቻ እንደሚያመርት ቢጠበቅም፣ ከዚህ ቀደም ባሉት ዓመታት የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎችን አስደናቂ ትዕይንት በማሳየቱ በሰዓት በሺዎች የሚቆጠሩ ሜትሮዎችን በማምረት አስገርሟል። የዚህ አይነት ያልተለመደ ትዕይንት በዚህ አመት ባይተነብይም አስገራሚ ነገሮችን መከታተል ተገቢ ነው።
ከታዋቂው ኮሜት ሃሌይ ጋር የተያያዘው የኦሪዮኒድ ሜትሮ ሻወር በጥቅምት 20 ከፍተኛ ይሆናል። ኦርዮኒዶች በሰዓት እስከ ሰማንያ የሚተዮርስ ምርት እንደሚያመርቱ ይታወቃል፣ ምንም እንኳን በቅርብ ዓመታት በሰዓት ወደ ሃያ እና ሰላሳ የሚጠጉ መጠኖች ታይተዋል። አሁንም፣ እነዚህን የሰማይ ድንቆች የመመስከር እድሉ ሊታለፍ አይገባም።
የአዳኝ ጨረቃ በመባል የሚታወቀው የጥቅምት ሙሉ ጨረቃ በጥቅምት 28 ታበራለች። ይህ ጨረቃ ከመኸር ጨረቃ ጋር በሴፕቴምበር ወይም በጥቅምት ውስጥ ሊከሰት ይችላል። የመኸር ጨረቃ ሙሉ ጨረቃ ለበልግ እኩልነት ቅርብ ነው ፣ የአዳኝ ጨረቃ ግን ይከተለዋል። በመጀመሪያ አዳኞች የአደን ዘመናቸውን እንዲያጠናቅቁ እና ለክረምት እንዲዘጋጁ የሚጠቁም ምልክት፣ የሃንተር ጨረቃ ከሌሎች ስሞች ጋር ተያይዟል እንደ መውደቅ ቅጠሎች ጨረቃ እና ማድረቂያ ሩዝ ጨረቃ።
በዚህ ኦክቶበር የሜትሮር ሻወርን ለመመስከር፣ የጠፈር ተልእኮዎችን ለመደገፍ እና የሙሉ ጨረቃን ውበት ለማድነቅ እድሎች በማግኘት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ለእውነተኛ እንክብካቤ ውስጥ ናቸው።
ምንጮች:
- NASA/JPL-ካልቴክ/ASU፡ ለሳይኪ የጠፈር መንኮራኩር የምስል ክሬዲት
- NASA/JPL፡ ለኦሪዮኒድ ሜትሮ ሻወር የምስል ክሬዲት