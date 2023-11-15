በሴል ቴራፒ ውስጥ የማክሮፋጅ ፊኖታይፕስ ሚና፡ የምህንድስና እይታ

ማክሮፋጅስ የሚባለው ነጭ የደም ሴል ወራሪ በሽታ አምጪ ተህዋስያንን በማጥፋት የሚታወቀው በሴል ህክምና አማካኝነት ካንሰርን ጨምሮ በሽታዎችን ለመከላከል የሚያስችል መሳሪያ ሆኖ ሲጠና ቆይቷል። ይሁን እንጂ በቤተ ሙከራ ውስጥ ተስፋ ሰጪ ውጤቶች ቢኖሩም, ማክሮፋጅዎችን በመጠቀም ክሊኒካዊ ሙከራዎች ከሚጠበቀው በታች ወድቀዋል. ባዮሎጂስቶች ይህ ለምን ሆነ ብለው እንዲያስቡ ተደርገዋል፣ ነገር ግን የሃርቫርድ ጆን ኤ. ፖልሰን የምህንድስና እና አፕላይድ ሳይንስ ትምህርት ቤት ተመራማሪዎች (SEAS) ችግሩን ከምህንድስና አንፃር እየቀረቡ ነው።
በቅርብ ጊዜ በ Applied Physics Reviews ላይ በወጣው ጥናት፣ ከ SEAS የመጡ ሳይንቲስቶች፣ በሳሚር ሚትራጎትሪ የሚመራው፣ ማክሮፋጅስ በእጢ ህዋሶች ውስጥ ዒላማቸው ላይ እንዳይደርስ የሚከለክሏቸውን አካላዊ እንቅፋቶችን መርምረዋል። በአጉሊ መነጽር እና የማሽን መማሪያን በመጠቀም, የምርምር ቡድኑ የተወሰኑ የማክሮፋጅስ ፊኖታይፕስ ከሌሎቹ ይልቅ ወደ እጢዎች ሰርጎ በመግባት የበለጠ ስኬታማ እንደነበሩ አረጋግጧል, እና እነዚህ ፍኖቲፕስ ለካንሰር ህክምናዎች በክሊኒካዊ ሙከራዎች ውስጥ በብዛት ጥቅም ላይ አይውሉም.
የሕዋስ ሕክምና ባህላዊ አቀራረብ ኤም 1 ተብሎ በሚታወቀው ልዩ የማክሮፋጅ ፌኖታይፕ ላይ ተመርኩዞ ነው፣ እሱም ለዕጢ መዋጋት አቅሙ። ይሁን እንጂ, ይህ ፍኖታይፕ በክሊኒካዊ ሙከራዎች ውስጥ የማያቋርጥ ተስፋ አስቆራጭ ውጤቶችን አስገኝቷል. በ SEAS ያለው ቡድን የሶስት የተለያዩ የማክሮፋጅ ፌኖታይፕስ (M0፣ M1 እና M2) ውስብስብ በሆነ ሀይድሮጅል እና ወደ እጢ ህዋሶች የሚደረገውን እንቅስቃሴ አነጻጽሯል። ኤም 1 ፊኖታይፕ ከታለመለት እውቅና እና አሰሳ ጋር መታገል መስሎ ሲታይ M0 phenotype ደግሞ የቲሞር ህዋሶችን በትክክል ለማወቅ የሚያስችል ጠንካራ ችሎታ አሳይተዋል።
ይህ ጥናት እንደሚያመለክተው የኤም 1 ማክሮፋጅስ ትራንስፖርት የቀነሰው ቅርጻቸውን የመቀየር ችሎታቸው ከሌሎች ፌኖታይፕስ ጋር ሲወዳደር ነው። የተሻለው ማክሮፋጅ በቅርጽ-መቀያየር ላይ ነው, የበለጠ በብቃት ወደ ዒላማው መድረስ ይችላል. ግኝቶቹ ቀደም ባሉት የማክሮፎጅ ሕክምናዎች ውስጥ ስኬታማ አለመሆንን በተመለከተ አዲስ ፊዚክስ ላይ የተመሠረተ መላምት ይሰጣሉ እና የእነዚህን ሕክምናዎች ባህላዊ ባዮሎጂ-ተኮር ግንዛቤ ይፈታተናሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ: ማክሮፋጅስ ምንድን ናቸው?
መ: ማክሮፋጅስ ጎጂ በሽታ አምጪ ተህዋስያንን በመዋጥ እና በማጥፋት በሽታ የመከላከል ምላሽ ላይ ቁልፍ ሚና የሚጫወት የነጭ የደም ሴል አይነት ነው።
ጥ፡ የሕዋስ ሕክምና ምንድን ነው?
መ: የሴል ቴራፒ በሽታዎችን ለመከላከል የተተከሉ ህዋሶችን መጠቀምን የሚያካትት የሕክምና ዘዴ ነው. ካንሰርን በተመለከተ ማክሮፋጅስ ለሴሎች ሕክምና መሣሪያ ሊሆን ይችላል ተብሎ እየተመረመረ ነው።
ጥ: በክሊኒካዊ ሙከራዎች ውስጥ የማክሮፋጅ ሕክምናዎች ለምን ተስፋ አስቆራጭ ሆነዋል?
መ: ማክሮፋጅስ በላብራቶሪ ጥናቶች ውስጥ የተስፋ ቃል ቢያሳይም በክሊኒካዊ ሙከራዎች ውስጥ ውጤታማነታቸው ተገድቧል። ይህ አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው የማክሮፋጅ ፌኖታይፕ ምርጫ እና ቅርፅን የመቀየር ችሎታዎች ለስኬታቸው ወይም ለውድቀታቸው እንደ ህክምና መሳሪያ ወሳኝ ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ።
ጥ፡ ፍኖታይፕ ምንድን ነው?
መ፡ ፍኖታይፕ የሚያመለክተው በአንድ አካል ወይም በተወሰነ የሕዋስ ዓይነት የሚታዩትን ባህሪያት ወይም ባህሪያት ነው። በዚህ ጥናት ውስጥ ተመራማሪዎች የተለያዩ የማክሮፋጅ ፌኖታይፕስ እንቅስቃሴን እና ባህሪን አወዳድረው ነበር።
ጥ፡ ይህ ጥናት ወደፊት የማክሮፋጅ-አማላጅ ሕክምናዎችን እንዴት ሊነካ ይችላል?
መ: የዚህ ጥናት ግኝቶች የሕዋስ ሕክምናዎችን በሚፈጥሩበት ጊዜ የማክሮፋጅዎችን አካላዊ ባህሪያት እና ችሎታዎች ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ መሆኑን ያሳያሉ. የተለያዩ ፍኖታይፕስ እንዴት እንደሚሠሩ በመረዳት እና ከአካባቢያቸው ጋር መስተጋብር እንደሚፈጥሩ፣ ተመራማሪዎች ለተሻለ ክሊኒካዊ ውጤቶች ማክሮፋጅ-መካከለኛ ህክምናዎችን ማመቻቸት ይችላሉ።
ምንጮች:
የሃርቫርድ ኢንጂነሪንግ እና ተግባራዊ ሳይንስ ትምህርት ቤት