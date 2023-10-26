ጨርቃ ጨርቅን አብዮት ማድረግ፡ ፕሮግራማዊ ፋይበር ተለዋዋጭ ቅርጽ-መቀያየርን ያቀርባል

የአየር ሁኔታው በሚቀንስበት ጊዜ ከተለዋዋጭ የአየር ሁኔታ ጋር የሚስማማ ጃኬት በዓይነ ሕሊናህ ይታይህ። ይህ የወደፊት ፅንሰ-ሀሳብ በቅርቡ እውን ሊሆን ይችላል፣ ይህም በ MIT ተመራማሪዎች ለፈጠራ እድገት ነው። ፋይቤሮቦ፣ በፕሮግራም የሚሠራ፣ የሚያንቀሳቅስ ፋይበር፣ ጨርቆችን በሙቀት መለዋወጥ ምክንያት ቅርጻቸውን እንዲቀይሩ በማስቻል የጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪን የመለወጥ አቅም አለው።
አሁን ካሉት የቅርጽ-ተለዋዋጭ ፋይበር ፋይበርዎች በተለየ ተግባር የተገደበ እና በጨርቃጨርቅ ውስጥ ለመካተት አስቸጋሪ ከሆነ፣ FibeRobo ሁለገብ እና ወጪ ቆጣቢ መፍትሄን ይሰጣል። የተከተተ ሴንሰሮች ወይም ሃርድዌር ሳያስፈልገው ፋይበሩ የሙቀት መጠኑ ሲጨምር እና የሙቀት መጠኑ ሲቀንስ ራሱን ይለውጣል። ይህ ፈጠራ ያለው ቁሳቁስ እንደ ሽመና፣ ሹራብ እና ጥልፍ ባሉ የጨርቃጨርቅ ማምረቻ ሂደቶች ውስጥ ያለችግር ሊዋሃድ ስለሚችል ለብዙ አፕሊኬሽኖች ተስማሚ ያደርገዋል።
በጣም ከሚያስደስቱ አማራጮች አንዱ ከቀዶ ጥገና በኋላ ለማገገም የሚረዱ በፕሮግራም ሊጫኑ የሚችሉ ልብሶችን መፍጠር ነው. ፋይቤሮቦን ከኮንዳክቲቭ ፈትል ጋር በማጣመር ኤሌክትሪክ ፍሰት በእሱ ውስጥ ሲያልፍ እንደ ማሞቂያ ሆኖ የሚያገለግለው እነዚህ ልብሶች መጭመቅ ብቻ ሳይሆን ቅርጻቸውንም በዲጂታል መረጃ ላይ በመመስረት ማስተካከል ይችላሉ ፣ ለምሳሌ የልብ ምት ዳሳሽ።
"ይህ ጥናት በጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪ ውስጥ አዳዲስ ድንበሮችን ይከፍታል. ጨርቃ ጨርቅ ሁል ጊዜ የሕይወታችን ወሳኝ አካል ነው፣ ነገር ግን ተግባቢ እና ምላሽ የማይሰጡ ነበሩ። ፋይቤሮቦ በጣም የሚፈለገውን መላመድ እና ለጨርቆች ምላሽ ይሰጣል” ሲል መሪ ደራሲ ጃክ ፎርማን ተናግሯል።
የFibeRobo እድገት የተቻለው በሚሞቅበት ጊዜ ልዩ ባህሪያትን በሚያሳይ ፈሳሽ ክሪስታል ኤላስቶመርስ (ኤልሲኢ) በመጠቀም ነው። ተመራማሪዎቹ ለሙቀት ለውጦች ምላሽ በመስጠት በፀጥታ የሚንቀሳቀሱ እና በሚያስደንቅ ሁኔታ ቅርፁን የሚቀይሩ የኤልሲኢ ፋይበርዎችን ሠርተዋል። የኤል.ሲ.ኢ. ቁሳቁስ ስብጥርን በጥንቃቄ በመቆጣጠር ለቆዳ አስተማማኝ በሆነ የሙቀት መጠን የሚንቀሳቀሱ ፋይበርዎችን መፍጠር ችለዋል ፣ ይህም ለአለባበስ ጨርቆች ተስማሚ ናቸው ።
ምንም እንኳን ለኤልሲኢ ፋይበር የማምረት ሂደት ፈታኝ ሊሆን ቢችልም የ MIT ተመራማሪዎች እነዚህን መሰናክሎች የሚያሸንፍ ማሽን ሠርተዋል። ይህ ማሽን በ 3D-የታተሙ እና በሌዘር የተቆራረጡ ክፍሎችን በመጠቀም የተሰራ, ውጤታማ እና ትክክለኛ የ FibeRobo ፋይበርዎችን ለመሥራት ያስችላል.
በጥቅሉ፣ ይህ እጅግ በጣም ጥሩ ምርምር ተለዋዋጭ እና ምላሽ ሰጪ ጨርቆችን ለመፍጠር በማስቻል የጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪውን የመለወጥ ትልቅ አቅም አለው። ከብልጥ ልብስ እስከ ከፍተኛ የህክምና ልብሶች፣ FibeRobo ከጨርቃ ጨርቅ ጋር እንዴት እንደምንገናኝ እና እንደምንጠቀም ለውጥ ሊያመጣ ይችላል።
በየጥ
ጥ፡ FibeRobo ምንድን ነው?
መ፡ ፋይቤሮቦ በ MIT ተመራማሪዎች የተፈጠረ በፕሮግራም የሚሰራ፣ የሚሰራ ፋይበር ሲሆን ለሙቀት ለውጦች ቅርፁን ሊለውጥ ይችላል።
ጥ: FibeRobo ከሌሎች ቅርጻ ቅርጾችን ከሚቀይሩ ፋይበርዎች የሚለየው እንዴት ነው?
መ: FibeRobo የበለጠ ተግባርን ያቀርባል፣ ያለምንም እንከን በጨርቃ ጨርቅ ውስጥ ሊጣመር ይችላል፣ እና የተከተተ ሴንሰሮች ወይም ሃርድዌር አያስፈልገውም።
ጥ፡ የFibeRobo ሊሆኑ የሚችሉ መተግበሪያዎች ምን ምን ናቸው?
መ: FibeRobo ከተለያዩ ፍላጎቶች እና ሁኔታዎች ጋር የሚጣጣሙ በፕሮግራም የሚዘጋጁ የመጭመቂያ ልብሶችን ፣ ዘመናዊ ልብሶችን እና ሌሎች ጨርቆችን ለመፍጠር ሊያገለግል ይችላል።
ጥ፡ FibeRobo እንዴት ነው የሚፈጠረው?
መ: የማምረት ሂደቱ ፈሳሽ ክሪስታል ኤላስቶመር (ኤልሲኢ) ፋይበር ውህደትን ያካትታል, ከዚያም መደበኛ የማምረቻ ቴክኒኮችን በመጠቀም በጨርቃ ጨርቅ ውስጥ ይካተታል.
ጥ: FibeRobo ለሚለብሱ ጨርቆች ተስማሚ ነው?
መ: አዎ፣ FibeRobo የተሰራው ከቆዳ-አስተማማኝ በሆነ የሙቀት መጠን እንዲንቀሳቀስ በማድረግ ተለባሽ ጨርቆችን ለመዋሃድ ተስማሚ ያደርገዋል።