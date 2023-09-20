አዲስ ጥናት ሼድ ኮራል መጥፋትን ለመከላከል እንደሚረዳ አረጋግጧል

በቅርቡ በአውስትራሊያ ሳውዘርላንድ ክሮስ ዩኒቨርሲቲ የተደረገ ጥናት የኮራል ክሊኒንግ፡ጥላን ለመከላከል የሚያስችል መፍትሄ አግኝቷል። ከውሃ ሙቀት መጨመር ጋር ተያይዞ በአለም አቀፍ ደረጃ ወረርሽኝ የሆነው የኮራል ክሊኒንግ ታዋቂውን ታላቁ ባሪየር ሪፍን ጨምሮ በሪፎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል።
የጥናቱ መሪ የሆኑት ፒተር በትቸሪን እንዳሉት ታላቁ ባሪየር ሪፍ በአየር ንብረት ለውጥ የማይቀር ስጋት ውስጥ ነው እና ከ 2016 ጀምሮ አራት የጅምላ ነጭ ክስተቶችን አጋጥሞታል ። በመጪው 2023-24 የበጋ ወቅት በኤልኒኖ ሁኔታዎች እና ከዚያ በላይ ከፍ ያለ ስጋት ይፈጥራል ። የውሃ ሙቀቶች. ይህ ከወደፊት የአየር ንብረት ለውጥ ውጤቶች ጋር ተዳምሮ እንደ ተደጋጋሚ የባህር ሙቀት እና አውሎ ነፋሶች ለሪፉ ትልቅ አደጋን ይፈጥራል።
የአየር ንብረት ለውጥን ለመቀነስ የሚደረገው ጥረት በጣም አስፈላጊ ቢሆንም፣ ታላቁን ባሪየር ሪፍ ለመጠበቅ በቂ አይደሉም። ስለዚህ፣ የሪፍ ማገገሚያ እና መላመድ ፕሮግራም (RRAP) የማቀዝቀዣ እና ሻዲንግ ንዑስ ፕሮግራም ተመራማሪዎች ጥረታቸውን ያተኮሩት ኮራል ሪፎችን ማፅዳትን ለመዋጋት ያለውን ውጤታማነት በመመርመር ላይ ነው።
ጥናቱ አወንታዊ ውጤቶችን አስገኝቷል፣ ይህም በቀን ለተወሰነ ጊዜ ከፊል ጥላ ጥላ እንኳን መፋቅን ውጤታማ በሆነ መንገድ እንደሚቀንስ ያሳያል። ለአራት ሰአታት በፀሀይ እኩለ ቀን በ 30% ቀንሷል የፀሐይ ብርሃን ጥልቀት በሌለው እና በሙቀት-ተጨናነቁ ኮራሎች ውስጥ የነጣው መጀመርን ያዘገየዋል ።
እነዚህ ግኝቶች የኮራል ስነ-ምህዳሮችን ለመርዳት የተለያዩ የሰዎች ጣልቃገብነቶች እድል ይከፍታሉ. ሰው ሰራሽ መሸፈኛዎች፣ ለምሳሌ የጥላ ጨርቅ፣ አንድ መፍትሄ ሊሆኑ የሚችሉ ናቸው፣ ነገር ግን ቀጥተኛ ያልሆኑ ውጤቶቻቸውን ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል። ሌላው ተስፋ ሰጪ አማራጭ የሰው ሰራሽ ጭጋግ ስርዓትን መጠቀም ነው, ይህም የኮራል ስነ-ምህዳሩን ሳይነካው ጥላ ሊሰጥ ይችላል. ይሁን እንጂ በመስክ ላይ ከመስፋፋቱ በፊት ተጨማሪ ምርምር እና ልማት አስፈላጊ ናቸው.
ጥናቱ የኮራል ሪፎችን ለመጠበቅ አዳዲስ አቀራረቦችን አስፈላጊነት እና እነዚህን አስፈላጊ ስነ-ምህዳሮች ለመጠበቅ አስቸኳይ እርምጃ አስፈላጊነትን አጉልቶ ያሳያል።
ትርጓሜዎች
- Coral bleaching፡- ኮራሎች በህብረ ህዋሶቻቸው ውስጥ የሚኖሩትን ሲምባዮቲክ አልጌዎችን የሚያባርሩበት ሂደት፣ ይህም እንደ ከፍተኛ የውሃ ሙቀት ባሉ የአካባቢ ጭንቀቶች ምክንያት ነው።
– ታላቁ ባሪየር ሪፍ፡ በአውስትራሊያ፣ በኩዊንስላንድ የባህር ዳርቻ ላይ የሚገኘው የአለም ትልቁ የኮራል ሪፍ ስርዓት።
- ሼዲንግ፡- ሽፋን በመስጠት ወይም ሰው ሠራሽ ዘዴዎችን በመጠቀም የፀሐይ ብርሃንን ወደ ኮራሎች የሚደርሰውን መጠን መቀነስ።
– ኤልኒኖ፡ በፓስፊክ ውቅያኖስ ሙቀት የሚታወቅ የአየር ንብረት ሁኔታ በአለም አቀፍ የአየር ሁኔታ ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ይኖረዋል።
- የባህር ሙቀት ሞገዶች፡- በውቅያኖስ ውስጥ ባልተለመደ ሁኔታ የሞቀ የውሀ ሙቀት ጊዜያት።
- የአየር ንብረት ለውጥ፡ በሰዎች እንቅስቃሴ በተለይም የሙቀት አማቂ ጋዞች ልቀትን የሚያስከትሉ የረጅም ጊዜ የሙቀት ለውጦች እና የአየር ሁኔታ ለውጦች።
ምንጮች:
– ጥናት በአውስትራሊያ ሳውዘርላንድ ክሮስ ዩኒቨርሲቲ በFrontiers in Marine Science ታትሟል
– ከኒውስዊክ ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ የታተመው የአውስትራሊያ ሳውዘርላንድ ክሮስ ዩኒቨርሲቲ የምርምር ባልደረባ የሆነው ፒተር በትቸሪን ጥቅስ