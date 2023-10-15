የ Attosecond Pulses of Light ጠቀሜታ፡ የኖቤል ሽልማት በፊዚክስ 2023

በፊዚክስ 2023 የኖቤል ሽልማት ለፒየር አጎስቲኒ፣ ፌሬንክ ክራውዝ እና አን ኤል ሁሊየር በሙከራ ዘዴዎች ላይ ከሰከንድ በላይ የብርሃን ፍንጣቂዎችን በማመንጨት በጋራ ተሸልመዋል። ነገር ግን በትክክል attosecond የብርሃን ምት ምንድን ነው, እና ለምን አስፈላጊ ነው?
Attosecond በማይታመን ሁኔታ አጭር የጊዜ አሃድ ነው፣ በሰከንድ ከአንድ ሚሊዮን ሚሊዮንኛ ጋር እኩል ነው። ወደ አተያይ ለማስገባት፣ በ attosecond ጊዜ፣ ብርሃን ወደ አቶም የሚያክል ርቀት ይጓዛል። Attosecond pulses ለመፍጠር እጅግ በጣም ከባድ ናቸው ነገር ግን በሳይንሳዊ ምርምር ውስጥ ትልቅ ዋጋ አላቸው።
ቀደም ሲል የሌዘር ቴክኖሎጂ እድገት ሳይንቲስቶች እስከ ጥቂት ፌምሴኮንዶች (አንድ ሺህ ሚሊዮንኛ ሰከንድ) አጫጭር የብርሃን ፍንጮችን እንዲያመነጩ አስችሏቸዋል። ነገር ግን የኤሌክትሮን ተለዋዋጭ ሁኔታዎችን በአተሞች እና ሞለኪውሎች ለማጥናት የሚያስፈልጉትን የጊዜ መጠኖች መድረስ አዲስ አቀራረብን ይጠይቃል።
ግኝቱ የመጣው አብዛኛው ኤሌክትሮኖች ከተነጠቁበት ከፍተኛ ኃይል ካለው ion ጋዝ ጋር በብርሃን ምት መስተጋብር ነው። ይህ መስተጋብር የመነሻውን የሌዘር ፍሪኩዌንሲ ከፍተኛ ሃርሞኒክስን ፈጠረ፣ ይህም እጅግ በጣም አጭር የአትቶ ሰከንድ የብርሃን ምቶች እንዲፈጠር ሊደረግ ይችላል።
የአቶ ሰከንድ የብርሃን ንጣፎችን የማመንጨት ችሎታ በሳይንሳዊ ምርምር ውስጥ በተለይም እንደ አቶሚክ እና ሞለኪውላር ፊዚክስ ፣ ኬሚስትሪ እና ባዮሎጂ ባሉ መስኮች አዳዲስ ድንበሮችን ከፍቷል። እነዚህ የልብ ምት ሳይንቲስቶች በቤተ ሙከራ ሙከራዎች ውስጥ የኤሌክትሮኖችን እንቅስቃሴ እና ተለዋዋጭነት በሞለኪውላር ሚዛን እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል፣ ይህም በመሠረታዊ ሂደቶች ላይ ወሳኝ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
በአጎስቲኒ፣ ክራስዝ እና ኤል ሁሊየር የተሰሩት ግኝቶች ሰፊ አተገባበር እና አንድምታዎች ስላሏቸው ለተለያዩ ሳይንሳዊ ዘርፎች እድገት መንገድ ይከፍታል። ስኬታቸው 11 ሚሊዮን የስዊድን ክሮነር (NZ1.65m) እኩል ድርሻን ጨምሮ በፊዚክስ የኖቤል ሽልማት አስገኝቷቸዋል።
ምንጮች፡- ሮያል ስዊድን የሳይንስ አካዳሚ