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አስደናቂው ሙሉ የመኸር ጨረቃ በካትማንዱ፣ ኔፓል ታበራለች።

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 2, 2023
አስደናቂው ሙሉ የመኸር ጨረቃ በካትማንዱ፣ ኔፓል ታበራለች።

በቅርቡ ሙሉ የመኸር ጨረቃ አርብ ሴፕቴምበር 29፣ ካትማንዱ፣ ኔፓል ላይ ሰማየ ሰማያትን አበራች በሚያስደንቅ ትዕይንት። ናሳ እንደገለጸው ይህ ልዩ ሙሉ ጨረቃ ከአራት ተከታታይ ሱፐር ጨረቃዎች የመጨረሻውን ምልክት ያደረገች በመሆኑ ልዩ ነበረች።

ሙሉ ጨረቃን በደመቀ ሁኔታ ሲያንጸባርቅ እና አስደናቂ ውበቷን በማሳየት የቀረፀው አስደናቂ ጊዜ ያለፈ ቪዲዮ። ቀረጻው የተቀረፀው ከ Celestron AstroMaster 90EQ refractor telescope ጋር ባለው ስልክ በመጠቀም ነው።

የመኸር ሙሉ ጨረቃ ጠቀሜታ ኤሌክትሪክ በቀላሉ ሊገኝ በማይችልበት ጊዜ ነው. የወቅቱ የመጀመሪያ ውርጭ ከመጀመሩ በፊት ሰብላቸውን ለመሰብሰብ ተጨማሪ ጊዜ ስለሰጣቸው አርሶ አደሮች መምጣትን በጉጉት ይጠባበቁ ነበር። ይህም የተሳካ ምርትን እንዲያረጋግጡ እና በቀዝቃዛው የአየር ሁኔታ ምክንያት ሊከሰቱ የሚችሉ ጉዳቶችን ለማስወገድ አስችሏቸዋል.

“ሱፐርሙን” የሚለው ቃል የሚያመለክተው ጨረቃ ለምድር ቅርብ በመሆኗ ከወትሮው የበለጠ ትልቅ እና ብሩህ የምትመስልበትን ክስተት ነው። ይህ የሚሆነው ጨረቃ በሞላላ ምህዋርዋ ወደ ፕላኔታችን በጣም ቅርብ በሆነችበት ጊዜ ነው።

የታሪክ መዛግብት እንደሚያሳየው፣ ሰዎች ሁል ጊዜ በጨረቃ የሰማይ ውበት ተማርከው የተለያዩ ባህላዊና ተምሳሌታዊ ትርጉሞችን ሰጥተዋታል። የሙሉ ጨረቃ እይታ ብዙውን ጊዜ የመደነቅ እና የመደነቅ ስሜት ይፈጥራል, የአጽናፈ ሰማይን ስፋት እና ምስጢር ያስታውሰናል.

ምንጮች:
- ናሳ
- ተረት

By ቪኪ Stavropoulou

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