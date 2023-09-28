ሙሉው የመኸር ጨረቃ፡ የ2023 የመጨረሻው ሱፐር ሙን

ሙሉው የመኸር ጨረቃ በሴፕቴምበር 29፣ 2023 ከፍተኛው ብርሃን ላይ ትደርሳለች፣ ይህም የዓመቱን አራተኛውን እና የመጨረሻውን ሱፐርሙን ያመለክታል። ይህ ክስተት በጠዋቱ ሰአታት ውስጥ እንደሚከሰት ይጠበቃል ነገር ግን እስከ ቅዳሜ ጥዋት ድረስ ሙሉ በሙሉ ብርሃን ይታያል. ሱፐርሙን የሚያመለክተው ሙሉ ጨረቃን ከመደበኛው ይልቅ ወደ ምድር የቀረበች ሲሆን ይህም በሌሊት ሰማይ ላይ ትልቅ እና ብሩህ ሆኖ ይታያል። ይህ ልዩ ሱፐር ሙን ከምድር 224,854 ማይል ርቀት ላይ ትሆናለች፣ ይህም ከአማካይ ሙሉ ጨረቃ 5% ትልቅ እና 13% ብሩህ ያደርገዋል።
በሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ ሰብሎች ከፍተኛ ደረጃ ላይ ሲደርሱ "የመኸር ጨረቃ" የሚለው ቃል እንዲህ ተብሎ ተሰይሟል ምክንያቱም በልግ መጀመሪያ አካባቢ ስለሚከሰት ነው። ቀደም ሲል ደማቅ ጨረቃ ገበሬዎች ከመጀመሪያው ውርጭ በፊት እስከ ምሽት ድረስ እንዲሰሩ እና እህላቸውን እንዲሰበስቡ ተጨማሪ ብርሃን ይሰጥ ነበር. የተለያዩ የአገሬው ተወላጆች ለሴፕቴምበር ሙሉ ጨረቃ የራሳቸው ስሞች አሏቸው እንደ በቆሎ ሰሪ ጨረቃ ፣ ቡናማ ቅጠሎች ጨረቃ እና የመኸር ጨረቃ።
ከዚህም በላይ ይህ የዓመት ጊዜ እንደ የኮሪያ የቹሴክ ፌስቲቫል እና የጃፓን የቡድሂስት የሂጋን በዓል ካሉ በዓለም ዙሪያ ካሉ ሌሎች የመኸር አከባበር ወጎች ጋር ይገጣጠማል። እነዚህ ሁለቱም በዓላት የቀድሞ አባቶችን መታሰቢያ ያካትታሉ.
ሙሉ ጨረቃ በምትሆንበት ጊዜ ብዙ ፕላኔቶች በምሽት ሰማይ ውስጥ ይታያሉ። ሳተርን እና ጁፒተር በምስራቅ ይነሳሉ እና በኋለኞቹ ሰዓታት ውስጥ ከፍ ብለው ይታያሉ ፣ ቬነስ ግን ጎህ ሳይቀድ ታበራለች። በተጨማሪም ሜርኩሪ በምስራቅ አድማስ በኩል ዝቅ ብሎ ይታያል።
ከሚመጣው ሙሉ ጨረቃ በተጨማሪ በጉጉት የሚጠበቁ ሌሎች በርካታ የስነ ፈለክ ክስተቶች አሉ። በጥቅምት 14 በሰሜን፣ በማዕከላዊ እና በደቡብ አሜሪካ የሚታየው የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ ይኖራል። ይህንን ተከትሎ በኦክቶበር 28 ከፊል የጨረቃ ግርዶሽ በአውሮፓ፣ በእስያ፣ በአውስትራሊያ እና በከፊል በሰሜን አሜሪካ እና በደቡብ አፍሪካ ይታያል።
በመጨረሻም፣ በዚህ አመት መጨረሻ ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኙ የሚጠበቁ በርካታ የሜትሮር ሻወርዎች አሉ። እነዚህ ሻወርዎች የብርሃን ብክለት በሌለባቸው አካባቢዎች በተሻለ ሁኔታ የሚታዩ ናቸው፣ እያንዳንዱ ክስተት የተወሰኑ ከፍተኛ ቀኖች አሉት።
ምንጮች:
- ናሳ
– የድሮው ገበሬ አልማናክ
- የሮያል ሙዚየሞች ግሪንዊች
- EarthSky
- የፕላኔቶች ማህበር
- የገበሬዎች አልማናክ