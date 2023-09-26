የመኸር ሱፐርሙን፡ በሱፐር ጨረቃዎች የተሞላው አስደናቂ መጨረሻ

የ2023 አራተኛውና የመጨረሻው ሱፐር ሙን ሐሙስ ፀሐይ ከጠለቀች በኋላ የሌሊት ሰማይን ለማብራት ተዘጋጅቷል። ሱፐር ጨረቃዎች የሚከሰቱት ጨረቃ በምህዋሯ ወቅት ወደ ምድር በጣም ቅርብ በሆነችበት ወይም በምትጠጋበት ጊዜ ሲሆን ይህም ትልቅ እና ብሩህ ገጽታ ያስገኛል.
የመኸር ሱፐርሙን በመባል የሚታወቀው፣ አርብ ET 6 am ላይ ወደ ከፍተኛው አብርሆት ይደርሳል። ሆኖም ግን፣ እስከ ዓርብ ምሽት ድረስም ይታያል። ይህ ሙሉ ጨረቃ የመኸር ጨረቃ ተብሎ የሚጠራው በሴፕቴምበር 23 ላይ ከተፈጸመው የበልግ እኩሌታ ጋር በጣም ቅርብ ስለሆነ ነው። አንዳንዶች የበቆሎ ጨረቃ ብለው ይጠሩታል ይህም የበጋ ምርት መጨረሻን ያመለክታል።
"የመኸር ጨረቃ" የሚለው ስም ገበሬዎች በእርሻቸው ላይ ለመሥራት በጨረቃ ብርሃን ላይ ተመርኩዘው ከነበሩበት ጊዜ ጀምሮ ሊገኝ ይችላል. የፊት መብራት ያላቸው ትራክተሮች ከመምጣታቸው በፊት፣ ዝናብ ሰብሎቹ እንዲበላሹ ከማድረጋቸው በፊት ምርቱ በፍጥነት እንዲጠናቀቅ ብሩህ የጨረቃ ብርሃን መኖር አስፈላጊ ነበር። በበጋ መጨረሻ እና በመኸር መጀመሪያ ላይ ሰብሎች ሲበስሉ, ገበሬዎች ብዙውን ጊዜ እስከ ማታ ድረስ መሥራት ነበረባቸው. የጨረቃ ብርሃን ለእርሻ አስፈላጊ ግብአት ሆነ፣ ስለዚህም “የመከር ጨረቃ” የሚለውን ቃል ወለደ።
እንደ አርሶ አደር አልማናክ ገለጻ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ የተመዘገበው “የመከር ጨረቃ” የሚለው ቃል ጥቅም ላይ የዋለው በ1706 ነው።
እንደ አለመታደል ሆኖ፣ የዚህ ሳምንት ሱፐርሙን ካመለጣችሁ፣ በሌሊት ሰማይ ላይ ቀጣዩን ሱፐርሙን ለመመስከር እስከ ክረምት መጨረሻ 2024 ድረስ መጠበቅ አለቦት። በየአመቱ በተለምዶ አንድ ወይም ሁለት ሱፐር ጨረቃዎችን ይመለከታል ፣ ይህም በአንፃራዊነት አልፎ አልፎ ይከሰታል።
የ2023 ክረምት ከሱፐር ጨረቃዎች አንፃር ልዩ ነበር፣ አራት ተከታታይ ሱፐር ጨረቃዎች ሰማይን አብርተዋል። በተጨማሪም፣ ኦገስት ሰማያዊ ጨረቃ በመባል የሚታወቅ ያልተለመደ ክስተት አሳይቷል፣ እሱም በአንድ ወር ውስጥ ሁለተኛው ሙሉ ጨረቃ ነው። የመጨረሻው እጅግ በጣም ሰማያዊ ጨረቃ በኦገስት 2037 ተከስቷል፣ እና ይህን የሰማይ ክስተት እንደገና ከማየታችን በፊት ሌላ 14 አመታት ይሆነናል።
ስለዚህ የመኸር ሱፐርሙንን ውበት ለማድነቅ ትንሽ ጊዜ ወስደህ እና በሚያምር የጨረቃ ማሳያዎች የተሞላውን በጋ እንድትሰናበተው አረጋግጥ።
ምንጮች:
- የገበሬው አልማናክ
- ስካይ እና ቴሌስኮፕ መጽሔት
- ናሳ