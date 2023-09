ብሩህ እና ቆንጆው የመኸር ጨረቃ፡ የ2023 የመጨረሻው ሱፐር ሙን

By

የሴፕቴምበር 29 ሙሉ የመኸር ጨረቃ የሌሊቱን ሰማይ ታበራለች ፣ ይህም የ 2023 አራተኛውን እና የመጨረሻውን ሱፐርሙን ያሳያል ። ይህ የሰማይ ክስተት አርብ (AEST) 7.57 ፒኤም ላይ ከፍተኛውን ብርሃን ይደርሳል እና እስከ ቅዳሜ ጥዋት ድረስ ሙሉ በሙሉ በብርሃን መገለጡ ይቀጥላል። ናሳ እንዳለው።

የመኸር ጨረቃን ለመመልከት በጣም ጥሩው መንገድ ከብርሃን ብክለት ርቆ በምስራቅ በኩል ያልተደናቀፈ እይታ ያለው ቦታ መፈለግ ነው። ምንም እንኳን ብዙ ሰዎች የመኸር ጨረቃን ከፍ ሲል ከብርቱካንማ ቀለም ጋር ቢያገናኙትም, ይህ ክስተት ለሁሉም ሙሉ ጨረቃዎች የተለመደ ነው. ቀለሙ የተፈጠረው በአድማስ አቅራቢያ ባለው የምድር ከባቢ አየር ውፍረት ሲሆን ይህም ጨረቃ ከላይ ከምትገኝበት ጊዜ የበለጠ ነው ይላል ኢርስትስኪ።

ሱፐር ሙን በአጠቃላይ ሙሉ ጨረቃ ተብሎ ይገለጻል ይህም ከወትሮው በተለየ ወደ ምድር የቀረበ ሲሆን ይህም በሌሊት ሰማይ ላይ ትልቅ እና ብሩህ ገጽታን ያመጣል. የሴፕቴምበር መኸር ጨረቃ ከምድር 361,867 ኪሜ ይርቃል፣ ከአማካይ ርቀቱ 22,604 ኪ.ሜ ያህል ቅርብ ይሆናል። እ.ኤ.አ. ነሐሴ 30 ቀን ጨረቃ በዚህ አመት ወደ ምድር በጣም ቅርብ በሆነ ቦታ ላይ ነበረች ፣ በ 357,200 ኪ.ሜ ርቀት ላይ።

በናሳ እንደተገመተው ይህ የመኸር ጨረቃ ከአማካይ ሙሉ ጨረቃ በ5 በመቶ ትበልጣለች እና 13 በመቶ ብሩህ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። አንዳንድ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ጨረቃን በ90 በመቶው ውስጥ በምትገኝበት ጊዜ ሱፐር ሙን አድርገው ይመለከቱታል፣ ይህም ጨረቃ በምህዋሯ ውስጥ በጣም ቅርብ የሆነ አቀራረብ ነው።

የመኸር ጨረቃ ስሟን ያገኘው በበልግ መጀመሪያ አካባቢ ወይም በሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ የበልግ እኩልነት ነው፣ በዚህ አመት በሴፕቴምበር 23 የተከሰተው። በተለምዶ በዚህ አመት የጨረቃ ብሩህነት ገበሬዎች እስከ ምሽት ድረስ እንዲሰሩ ረድቷቸዋል። ከመጀመሪያው በረዶ በፊት ሰብላቸውን ለመሰብሰብ.

ከመከሩ ጨረቃ በተጨማሪ በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ የተለያዩ የአገሬው ተወላጆች ለሴፕቴምበር ሙሉ ጨረቃ የተለያዩ ስሞች አሏቸው። ለምሳሌ፣ የአቤናኪ ጎሳ የበቆሎ ሰሪ ጨረቃ ሲል ይጠራዋል፣ የላኮታ ሰዎች ቡናማ ቅጠሎች ጨረቃ ብለው ይጠሩታል፣ Passamaquoddy ጎሳ ደግሞ የበልግ ጨረቃ ብለው ይጠሩታል። እንደ ኮሪያውያን እና ጃፓን ያሉ ሌሎች ባህሎችም በዚህ አመት ወቅት የመኸር አከባበር ባህል አላቸው።

በዚሁ ወቅት, በምሽት ሰማይ ውስጥ በርካታ ፕላኔቶች ይታያሉ. ሳተርን እና ጁፒተር በምስራቅ ይነሳሉ, በኋለኞቹ ሰዓቶች ውስጥ ከፍ ብለው ይታያሉ, ቬነስ ግን ጎህ ሳይቀድ በደመቅ ታበራለች. በተጨማሪም ሜርኩሪ ጎህ ሳይቀድ በምስራቅ አድማስ በኩል ዝቅ ብሎ ሲደንስ ይታያል ይላል ዘ ፕላኔተሪ ሶሳይቲ።

ምንጮች፡- ናሳ፣ EarthSky፣ The Old Farmer's Almanac፣ Royal Museums Greenwich፣ The Planetary Society