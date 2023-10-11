የHalo Coronal Mass Ejection አመጣጥ እና ተያያዥ የሬዲዮ ፍንዳታዎች

እ.ኤ.አ. በኖቬምበር 2013 የኮሮናል ጅምላ ማስወጣት (ሲኤምኢ) ከእሳት እና ከ II ዓይነት የሬዲዮ ፍንዳታ ጋር ታይቷል። ይሁን እንጂ በእነዚህ ክስተቶች መካከል ያለው ግንኙነት በወቅቱ ግልጽ አልነበረም.
የዚህ ጥናት ዋና አላማ የCME ስርጭትን መነሻ እና አቅጣጫ መወሰን ሲሆን ምንም አይነት ተያያዥነት የሌላቸው ባህሪያትንም መለየት ነው። ወደ ምድር በሚመለከት፣ የC5.7 ክፍል ነበልባል የተገመተው የCME ማስጀመሪያ ጊዜ ሲቃረብ፣ ከዚያም የX1.1 ክፍል ፍላር ተከስቷል። የኋለኛው ነበልባል ከኢዩቪ ሞገድ እና የሜትሪክ ዓይነት II ራዲዮ ፍንዳታ ጋር የተያያዘ ነው።
በፀሐይ ራቅ ያለ ቦታ ላይ፣ በፀሐይ ምድር ግንኙነት ኦብዘርቫቶሪ (STEREO) የጠፈር መንኮራኩር ላይ የተሳፈሩ የምስል መሣሪያዎች የፈትል ፍንዳታ፣ EUV መደብዘዝ እና የCME loops ሲወጡ ተመልክተዋል። በተጨማሪም፣ የ STEREO ራዲዮ መሳሪያዎች የኢንተርፕላኔት (IP) አይነት II ራዲዮ በዲካሜትር-ሄክቶሜትሪክ የሞገድ ርዝመት ሲፈነዳ፣ ይህም በምድር አቅራቢያ ባለው የንፋስ ጠፈር ላይ በተቀመጠው የራዲዮ መሳሪያ ያልተስተዋለ ነው።
የዚህ ጥናት ግኝቶች እንደሚያመለክቱት ሃሎ ሲኤምኢ ከፀሃይ ራቅ ካለው ፍንዳታ የመነጨ ሲሆን የአይፒ አይነት II ፍንዳታው የተከሰተው ከሃሎ ሲኤምኢ በፊት በነበረ አስደንጋጭ ሞገድ ነው። የሚገርመው፣ የሬዲዮ ፍንዳታው ከምድር ጎን፣ ከፀሀይ ብዙ ርቀት ላይ እንኳን አልታየም።
በሲኤምኢ ስርጭት ወቅት የኤክስ-ክፍል ፍንዳታ ወደ ምድር ትንሽ የፕላስሞይድ መውጣት አስከትሏል። ይህ ቁሳቁስ በቅድመ-እይታ ውስጥ ከታዩት ቀደምት የ CME አወቃቀሮች ጋር ተደራራቢ። የሜትሪክ አይነት II ፍንዳታ የሚገመተው ቁመቶች በኤክስ-ክፍል ፍላር ከሚፈጠረው EUV ሞገድ ጋር ተስተካክለዋል። ይሁን እንጂ የሬዲዮ ልቀት ወደ ዝቅተኛ ድግግሞሾች አልዘረጋም, ይህም አስደንጋጭ ሞገድ መስፋፋቱን አልቀጠለም.
በማጠቃለያው ይህ ጥናት የ halo CME አመጣጥ እና ተያያዥ የሬዲዮ ፍንዳታዎችን በተሳካ ሁኔታ ወስኗል። እነዚህ ግኝቶች ስለ የፀሐይ ክስተቶች ተለዋዋጭነት እና በጠፈር የአየር ሁኔታ ላይ ስላላቸው ተጽእኖ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
ምንጭ፡ physics.space-ph