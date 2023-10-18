በእግር መሄድ እና ጎልፍ በአዋቂዎች ውስጥ የግንዛቤ ተግባርን ያሻሽላሉ ፣ የጥናት ግኝቶች

በምስራቅ ፊንላንድ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በቅርቡ የተደረገ አንድ ጥናት እንደ መራመድ ወይም ጎልፍ መጫወት በመሳሰሉ ተግባራት መሳተፍ በእድሜ የገፉ ሰዎች የእውቀት (ኮግኒቲቭ) ተግባርን እንደሚያሻሽል አረጋግጧል። ጥናቱ እንደሚያመለክተው ኖርዲክ የእግር ጉዞ ማለትም ሙሉ ሰውነትን ምሰሶ በመጠቀም የእግር ጉዞ ማድረግ ተመሳሳይ ጥቅም አለው።
ጥናቱ እድሜያቸው 25 እና ከዚያ በላይ የሆኑ 65 ጤናማ ጎልፍ ተጫዋቾችን ያሳተፈ ሲሆን በሶስት ከባድ የኤሮቢክ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ - ጎልፍ፣ መራመድ እና ኖርዲክ መራመድ - በእውነተኛ ህይወት አካባቢ። በልምምድ ወቅት ተሳታፊዎች የተለመደው ፈጣን ፍጥነታቸውን ጠብቀዋል። የእውቀት (ኮግኒቲቭ) ተግባር ትኩረትን ፣የሂደቱን ፍጥነት እና የተግባር-መቀየር ችሎታን የሚለኩ ሙከራዎችን በመጠቀም ተገምግሟል። በተጨማሪም የደም ናሙናዎች የተሰበሰቡት የሁለቱን ኬሚካሎች መጠን ለመለካት ሲሆን እነዚህም ኒውሮትሮፊክ ፋክተር (BDNF) እና ካቴፕሲን ቢ (ሲቲኤስቢ) በአንጎል ውስጥ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን የሚያንፀባርቁ ናቸው ተብሎ ይታመናል።
የጥናቱ ውጤት እንደሚያሳየው በእግር መሄድ እና ጎልፍ መጫወት በእውቀት (ኮግኒቲቭ) ተግባር ላይ በተለይም በአነስተኛ የእውቀት (ኮግኒቲቭ) ተግባራት ላይ እንደ ትኩረት እና የማቀነባበሪያ ፍጥነት ላይ አዎንታዊ ተጽእኖ ነበረው. ይሁን እንጂ በBDNF እና CTSB ደረጃዎች ላይ ምንም ጠቃሚ ተጽእኖ አልታየም. ሁለቱም የመራመጃ ዓይነቶች፣ መደበኛ እና ኖርዲክ፣ ከተሻሻሉ የአስፈፃሚ ተግባራት ጋር ተቆራኝተዋል፣ ይህም ለማቀድ፣ ለማደራጀት እና ለማተኮር ወሳኝ ነው።
እነዚህ ግኝቶች በአዋቂዎች ላይ የእውቀት (ኮግኒቲቭ) ተግባርን ለመጠበቅ እና ለማሻሻል እንደ መራመድ፣ ጎልፍ መጫወት እና ኖርዲክ መራመድ በመሳሰሉት ከእድሜ ጋር በተስማማ የኤሮቢክ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ውስጥ የመሳተፍን አስፈላጊነት ያጎላሉ። ከዚህ ቀደም የተደረጉ ጥናቶችም የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የግንዛቤ ማሽቆልቆልን ለመከላከል የሚያስችል ስልት ሊሆን እንደሚችል ጠቁመዋል።
ጥናቱ የተካሄደው ከዩናይትድ ኪንግደም የኤድንበርግ ዩኒቨርሲቲ እና ከስዊዘርላንድ ኢቲኤች ዙሪክ ተመራማሪዎች ጋር በመተባበር ነው። ግኝቶቹ በጥቅምት ወር በቢኤምጄ ኦፕን ስፖርት እና የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መድሃኒት ታትመዋል።
ስለ ኖርዲክ የእግር ጉዞ የበለጠ መረጃ ለማግኘት የአርትራይተስ ፋውንዴሽን ድህረ ገጽን መጎብኘት ይችላሉ።
ምንጮች:
– የምስራቅ ፊንላንድ ዩኒቨርሲቲ፣ የዜና ልቀት፣ ኦክቶበር 16፣ 2023