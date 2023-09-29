በክፍል ሙቀት የተገኘ ሰው ሠራሽ አልማዞች ራስን መፈወስ

በኔቸር ማቴሪያሎች ጆርናል ላይ በቅርቡ የወጣ አንድ ጥናት በቢሀንግ ዩኒቨርሲቲ የኬሚስቶች፣ የቁሳቁስ ሳይንቲስቶች እና የአየር ላይ መሐንዲሶች ቡድን በክፍል ሙቀት ውስጥ በሰው ሰራሽ አልማዞች ውስጥ ራስን መፈወስ የሚያሳይ ማስረጃ ማግኘቱን አረጋግጧል። ተመራማሪዎቹ የማይክሮዌር አልማዝ ናሙናዎችን ፈጥረዋል፣ በውስጣቸው ስንጥቆችን ፈጠሩ እና የፈውስ ሂደቱን በኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ተጠቅመዋል።
ቀደም ባሉት ጊዜያት ሳይንቲስቶች በላብራቶሪ የሚበቅሉ አልማዞችን ለመሰነጣጠቅ የሚጋለጡበትን መንገድ በመፈለግ ላይ አተኩረው ነበር። ይሁን እንጂ አልማዝ በተለያዩ አፕሊኬሽኖች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውለው ለጉዳት ተጋላጭ በመሆናቸው የተገደበ ነው። ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በተዋረድ ውስጣዊ መዋቅር ያለው አልማዝ የመሰባበር ዕድላቸው አነስተኛ ነው, ነገር ግን በሰፊው ጥቅም ላይ ሊውል በሚችል መጠን አይደለም.
በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች ናኖትዊነድ የአልማዝ ውህዶች (ntDC) በተወሰነ ደረጃ ራስን መፈወስ ያሳያሉ። ይሁን እንጂ, እነዚህ ምልከታዎች በከፍተኛ ግፊት እና ከፍተኛ ሙቀት ውስጥ ተደርገዋል. የምርምር ቡድኑ ተመሳሳይ ራስን የመፈወስ ባህሪያት በተለመደው ግፊት እና በክፍል ሙቀት ውስጥ ማግኘት ይቻል እንደሆነ ለመመርመር ያለመ ነው.
ይህንን አጋጣሚ ለማሰስ ቡድኑ በከፍተኛ ሙቀት የታመቀ የሽንኩርት ካርቦን በመጠቀም ntDC nanotwinned ናሙናዎችን ፈጠረ። ከዚያም በናሙናዎቹ ላይ ስንጥቅ በመፍጠር DSC እና ntDC nanobeams በመጠቀም የስብራት ሙከራዎችን አድርገዋል። ተመራማሪዎቹ የፈውስ ሂደቱን በኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ በመጠቀም ተመልክተዋል እና የውጤታቸውን አስተማማኝነት ለማረጋገጥ ብዙ ሙከራዎችን አድርገዋል።
ቡድኑ በ ntDC ናሙናዎች ውስጥ ራስን መፈወስ በተሳካ ሁኔታ ተመልክቷል። የተፈወሱ ናሙናዎች የ 34% ጥንካሬን ያሳያሉ. ናሙናዎቹን ሲያጠኑ፣ ተመራማሪዎቹ ኦስቲዮብላስት ብለው የሚጠሩትን የ sp2 እና sp3-hybridized carbon atoms ከስንጥቁ ተቃራኒ ጎኖች ላይ እንዳሉ ለይተው አውቀዋል። እነዚህ አተሞች እርስ በርስ የተያያዙ ናቸው, የፈውስ ሂደቱን ያመቻቻል. ቡድኑ ተጨማሪ የማስመሰል ስራዎችን አካሂዷል፣ ይህም እንዲህ አይነት መስተጋብር የ CC ክፍተቶችን እንደገና ማገናኘት እንደጀመረ አረጋግጧል፣ ይህም ራስን መፈወስን ያመጣል።
ይህ እጅግ አስደናቂ ግኝት በተለያዩ አፕሊኬሽኖች ውስጥ ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ይበልጥ ዘላቂ የሆኑ ሰው ሰራሽ አልማዞችን ለመስራት ቅርብ ያደርገናል። ግኝቶቹ እንደ ኤሌክትሮኒክስ፣ ኤሮስፔስ እና መድሀኒት ባሉ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ አልማዝን ለመጠቀም አዳዲስ እድሎችን ከፍተዋል።
ምንጮች:
– Keliang Qiu et al፣ የተሰበረ አልማዝ ራስን መፈወስ፣ የተፈጥሮ ቁሶች (2023)። DOI፡ 10.1038/s41563-023-01656-4
- የተሰበረ አልማዝ በክፍሉ የሙቀት መጠን እራሱን መፈወስ ይችላል, የተፈጥሮ ቁሳቁሶች (2023). DOI፡ 10.1038/s41563-023-01665-3