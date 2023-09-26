የጽናት ሮቨር በራስ የመንዳት ችሎታ ታሪክ ይሰራል

በአሁኑ ጊዜ ማርስን በማሰስ ላይ ያለው የፐርሴቨራንስ ሮቨር ራሱን በራሱ የሚመራ የማሽከርከር ስርዓቱን አውቶ ናቭን በመጠቀም ተንኮለኛውን ቦታ በመዝለቅ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል። ይህ በራስ የመንዳት ችሎታ ሮቨር የቀደመውን የናሳ ማርስ ሮቨሮችን በሚወስድበት ጊዜ “Snowdrift Peak” በመባል የሚታወቀውን ፈታኝ ድንጋያማ አካባቢ እንዲያልፍ አስችሎታል።
አውቶናቭ የኮምፒዩተር ፓይለት ሲስተም ለሮቨር አጠቃላይ መንገዶችን ለመቅረጽ ብቻ ሳይሆን ውስብስብ የሆኑ የአሰሳ ዝርዝሮችን በማስተናገድ በሳይንሳዊ ፍላጎት መካከል ያለውን የጉዞ ጊዜ ይቀንሳል። ይህ ቴክኖሎጂ ለበለጠ ትንተና ወደ ምድር ሊመለሱ የሚችሉ የሮክ ናሙናዎችን ለመፈለግ ለሮቨር ችሎታው ከፍተኛ አስተዋፅዖ አድርጓል።
የAutoNav ስኬቶች በሳይንስ ሮቦቲክስ ውስጥ በታተመ ወረቀት ላይ ተመዝግበዋል። ታይለር ዴል ሴስቶ፣ ላለፉት ሰባት አመታት አውቶናቭን ለፅናት በማዘጋጀት የተሳተፈ የሶፍትዌር መሐንዲስ በእነዚህ ስኬቶች ውስጥ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። ዴል ሴስቶ የተሰላ አደጋዎችን በመውሰድ እና መሰናክሎችን በመዋጋት ሳይንሳዊ ፍለጋ ጊዜን ማሳደግ ያለውን ጠቀሜታ በማጉላት በአስቸጋሪው የበረዶድሪፍት ፒክ ሮቨርን በተሳካ ሁኔታ የማሽከርከር ልምዱን አካፍሏል።
በስኖውድሪፍት ፒክ ላይ ባደረገው ጉዞ፣ ጽናት ለመንገድ እቅድ በሚያገለግሉት የምህዋር ምስሎች ላይ በማይታዩ ዓለቶች ዙሪያ በመንቀሳቀስ ተጨማሪ መሬትን ሸፍኗል። ይህ የሮቨሩን መላመድ እና ያልተጠበቁ ተግዳሮቶችን የማስተናገድ ችሎታውን ያሳያል።
በጽናት ውስጥ ለተካተቱት የላቀ ቴክኖሎጂ መንገድ የከፈቱ እንደ Sojourner፣ Spirit፣ Opportunity እና Curiosity ያሉ የቀድሞ የማርስ ሮቨርስ አስተዋጾን ማወቅ አስፈላጊ ነው። የሮቨር የተሻሻሉ ባህሪያት ፈጣን ካሜራዎችን እና ለእውነተኛ ጊዜ ምስል ማቀናበሪያ የተዘጋጀ ተጨማሪ ኮምፒዩተር፣ ቀልጣፋ የመንገድ እቅድ እና አሰሳን ያካትታል።
የጽናት ራስን በራስ የማሽከርከር ስርአቱን በተሳካ ሁኔታ መጠቀሙ በህዋ ምርምር ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ ነው ፣ ይህም ለወደፊት ተልእኮዎች አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል። በAutoNav እገዛ፣ ሮቨር ድንበሮችን መግፋቱን እና ስለ ቀይ ፕላኔት ያለንን ግንዛቤ ማስፋፋቱን ቀጥሏል።
ምንጮች:
- ሳይንስ ሮቦቲክስ (ሐምሌ 2023 እትም)
- ናሳ