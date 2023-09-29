የዩክሊድ ተልዕኮ ቴክኒካል ተግዳሮቶችን ቢያጋጥመውም ብሩሕ ሆኖ ይቆያል

በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ESA) የሚመራው ታላቅ የጠፈር ተልእኮ ዩክሊድ በመጀመሪያ ደረጃው አንዳንድ ቴክኒካል ፈተናዎችን አጋጥሞታል። እነዚህ ጉዳዮች በዩክሊድ መመሪያ ዳሳሾች አልፎ አልፎ የኮከቦችን ትራክ ማጣት፣ የፀሀይ ብርሃን ጣልቃ ገብነት እና በመሳሪያ ምስሎች ላይ የኤክስሬይ መታየትን ያካትታሉ። እነዚህ ተግዳሮቶች ለተልዕኮው በራሱ ላይ ስጋት ባይፈጥሩም፣ ዩክሊድ ሥራውን በሚያከናውንበት መንገድ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳርፉ ይችላሉ።
ሆኖም የምህንድስና ቡድኖች፣ የተልእኮ ሳይንቲስቶች እና የኢንዱስትሪ አጋሮች ለታታሪነት እና ለታታሪነት ምስጋና ይግባውና እነዚህን ተግዳሮቶች በማሸነፍ ረገድ እድገት እየተደረገ ነው። የምልከታ መርሃ ግብሮች፣ የመረጃ ማቀነባበሪያ ቴክኒኮች እና የኢውክሊድ ነጥቦች ለተሻሻለ አፈጻጸም አስተዋፅዖ ባደረጉበት አቅጣጫ ላይ የተደረጉ ለውጦች።
የተልእኮው የመጀመሪያ የኮሚሽን ደረጃ፣የመሳሪያዎችን እና የስርዓቶችን ማሰማራት፣ማግበር፣ሙከራ እና ማስተካከልን ያካትታል። በESA የተልዕኮ ቁጥጥር ውስጥ ያሉ ቡድኖች ስኬትን ለማረጋገጥ በ12 ሰአታት ፈረቃ ውስጥ በመንቀሳቀስ ያለመታከት ሰርተዋል።
እንደ አለመታደል ሆኖ፣ በኮሚሽኑ ደረጃ ላይ አንዳንድ ያልተጠበቁ መሰናክሎች ተነሥተዋል፣ ይህም በዩክሊድ ጥሩ መመሪያ ዳሳሾች በየጊዜው የመከታተያ ኮከቦችን መጥፋት አስከትሏል። ይህ ችግር የተፈታው ለዳሳሽ ስልተ ቀመሮች ማሻሻያዎችን በመተግበር ነው።
ሌላው ተግዳሮት በፀሀይ ብርሃን የተፈጠረ ጣልቃ ገብነት ሲሆን ይህም የአጽናፈ ዓለሙን ምልከታ ነካ። የኤውክሊድ ጠቋሚ አቅጣጫዎችን በማስተካከል የፀሀይ ብርሀን ተፅእኖ ቀንሷል, ይህም የበለጠ ትክክለኛ መረጃ ለመሰብሰብ ያስችላል.
በተጨማሪም፣ በዩክሊድ መሳርያ ምስሎች ላይ አልፎ አልፎ የሚታዩ የራጅ ጨረሮች አሳሳቢ ነበሩ። እነዚህን ቅርሶች በመለየት እና በመቀነስ የተያዙ መረጃዎችን ጥራት ለማሻሻል ጥረት ተደርጓል።
ምንም እንኳን እነዚህ ቴክኒካል ተግዳሮቶች ቢኖሩም የዩክሊድ ተልእኮ አሁንም ተስፋ ሰጪ ነው። ተልእኮው የጨለማውን አጽናፈ ሰማይ ለማጥናት ያለመ ሲሆን በተለይም በጨለማ ጉዳይ እና በጨለማ ጉልበት ላይ ያተኩራል። Euclid እነዚህን መሠረታዊ ገጽታዎች በመረዳት የአጽናፈ ሰማይን አወቃቀር እና የዝግመተ ለውጥን ግንዛቤ እንድንረዳ አስተዋጽኦ ያደርጋል።
በአጠቃላይ፣ ከዩክሊድ በስተጀርባ ያለው ቡድን በተልእኮው ወቅት የሚያጋጥሙትን ቴክኒካዊ ጉዳዮች ለመፍታት ቁርጠኛ ነው። የእነርሱ ጽናት እና ቁርጠኝነት የዚህን መሰረታዊ ፕሮጀክት አስፈላጊነት እና ስለ ኮስሞስ ያለንን ግንዛቤ ላይ ለውጥ ለማምጣት ያለውን አቅም ያጎላል።
ትርጓሜዎች
– ዩክሊድ፡- በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ESA) የሚመራ የጠፈር ተልእኮ የጨለማውን አጽናፈ ሰማይ ለማጥናት እና የጨለማ ቁስ እና የጨለማ ሃይልን ለመመርመር ያለመ ነው።
– ኢዜአ፡ የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ፣ ለህዋ ምርምር እና ምርምር የሚሰራ በይነ መንግስታት ድርጅት ነው።
ምንጮች:
– ኢዜአ (የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ)