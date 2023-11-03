የፈጠራ ኢሜጂንግ ዳሳሽ የቢራቢሮ UV ራዕይን ይደግማል

የኢሊኖይ ኡርባና ሻምፓኝ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በአልትራቫዮሌት (UV) ብርሃንን ጨምሮ የተለያዩ ቀለሞችን ሊገነዘቡ በሚችሉ በቢራቢሮዎች የእይታ ስርዓት ተመስጦ እጅግ አስደናቂ የሆነ የምስል ዳሳሽ ፈጥረዋል። በኤሌክትሪካል እና ኮምፒዩተር ምህንድስና ፕሮፌሰር ቪክቶር ግሩቭ እና የባዮኢንጂነሪንግ ፕሮፌሰር ሹሚንግ ናይ የሚመራው ቡድኑ የተደረደሩ ፎቶዲዮዲዮዶች እና ፔሮቭስኪት ናኖክሪስታሎች (PNCs) በመጠቀም በሰው ዓይን የማይደረስ የ UV መብራትን "ማየት" የሚችል ዳሳሽ ፈጠረ። ቴክኖሎጂው የባዮሜዲካል ማርከሮች ስፔክትራል ፊርማዎችን በመጠቀም በ99% በራስ መተማመን የካንሰር ሕዋሳትን እና መደበኛ ሴሎችን መለየት ይችላል።
ቢራቢሮዎች ብዙ የፎቶ ተቀባይ ክፍሎች ያሏቸው ውህድ ዓይኖች አሏቸው፣ ይህም ይበልጥ ሰፊ የሆነ የቀለም እና ዝርዝሮችን እንዲገነዘቡ ያስችላቸዋል። በፍሎረሰንት ቀለሞች አማካኝነት የአልትራቫዮሌት ብርሃንን ወደ የሚታይ ብርሃን የመቀየር ችሎታ አላቸው፣ ይህም የ UV እይታቸውን ያሳድጋል። ይህንን ዘዴ ለመድገም ተመራማሪዎቹ የፒኤንሲ ንብርብርን ከተደራራቢ የሲሊኮን ፎቶዲዮዲዮዶች ጋር አዋህደዋል። ፒኤንሲዎች እጅግ በጣም ጥሩ የ UV የማወቂያ ችሎታዎችን የሚያሳዩ ሴሚኮንዳክተር ናኖክሪስታሎች ናቸው።
ልብ ወለድ ኢሜጂንግ ዳሳሽ በጤና አጠባበቅ ላይ ጉልህ የሆነ አንድምታ አለው። ከካንሰር ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ጠቋሚዎች ራስ-ፍሎረሰንት የሚፈጥር የUV መብራትን በመጠቀም ሴንሰሩ በነቀርሳ እና ጤናማ ሴሎች መካከል በእይታ ፊርማዎች መካከል ያለውን ልዩነት መለየት ይችላል። ይህ ቴክኖሎጂ የቀዶ ጥገና ሃኪሞች ዕጢን በሚያስወግዱ ቀዶ ጥገናዎች ወቅት የበለጠ መረጃ ላይ ውለው ውሳኔ እንዲያደርጉ፣ ግልጽ የሆኑ ክፍተቶችን በማረጋገጥ እና የካንሰርን የመድገም አደጋን ለመቀነስ ይረዳል።
በተጨማሪም ይህ የፈጠራ ምስል ዳሳሽ ከጤና አጠባበቅ ባለፈ አፕሊኬሽኖች ሊኖሩት ይችላል። የተለያዩ ዝርያዎች የአልትራቫዮሌት ራእይ አላቸው፣ እና የአልትራቫዮሌት ብርሃንን ማግኘት መቻል ባዮሎጂስቶች የእነዚህን ፍጥረታት ምስላዊ ስርዓቶች እንዲመረምሩ እና እንዲረዱ አስደሳች እድሎችን ይከፍታል። የምርምር ቡድኑ የዚህን ቴክኖሎጂ አጠቃቀሞች ከጤና ባለፈ ወደሚገኙ መስኮች ለማስፋት አቅዷል።
በየጥ:
ጥ፡ የምስል ዳሳሹን እድገት ያነሳሳው ምንድን ነው?
መ: የ UV ብርሃንን ሊገነዘቡ የሚችሉ የቢራቢሮዎች ምስላዊ ስርዓት።
ጥ: - ቴክኖሎጂው በካንሰር ሕዋሳት እና በተለመደው ሴሎች መካከል ያለው ልዩነት እንዴት ነው?
መ: በ UV መብራት ሲደሰቱ አውቶፍሎረሰንት የሚያሳዩ የባዮሜዲካል ማርከሮች ስፔክትራል ፊርማዎችን በመጠቀም።
ጥ፡- የፔሮቭስኪት ናኖክሪስታሎች (PNCs) ምንድን ናቸው?
መ፡ ሴሚኮንዳክተር ናኖክሪስታሎች ልዩ ባህሪያት ያላቸው እና የ UV የሞገድ ርዝመቶችን በመለየት ረገድ በጣም ውጤታማ ናቸው።
ጥ፡ ሰዎች የአልትራቫዮሌት ብርሃንን ማየት ይችላሉ?
መ: አይ፣ የ UV መብራት በሰው ዓይን አይታይም።
ጥ፡ ሴንሰሩ የቢራቢሮውን UV እይታ እንዴት ይደግማል?
መ: የፒኤንሲ ንብርብርን ከተደራራቢ የሲሊኮን ፎቶዲዮዶች ጋር በማጣመር።