ከALMA ምልከታዎች ስለ ፕላኔት ምስረታ አዲስ ግንዛቤ

ከአታካማ ትልቅ ሚሊሜትር/ንዑስ ሚሊሜትር ድርድር (ALMA) የቅርብ ጊዜ ምልከታዎች ስለ ፕላኔቷ ምስረታ የመጀመሪያ ደረጃዎች አዳዲስ ግንዛቤዎችን ሰጥተዋል። በ ALMA የተቀረጹት ምስሎች አንድ ወጣት ኮከብ እና ዲስክ ያለምንም ግልጽ ክፍተቶች ያሳያሉ, ይህም ፕላኔቶች መፈጠር የጀመሩበት ጊዜ ነው ወይ የሚለውን ጥያቄ ያስነሳል.
ኮከቦች በግዙፍ ሞለኪውላዊ ደመናዎች ውስጥ ተፈጥረዋል፣ እነዚህም ወጣት ፕሮቶስታሮች መዞር ይጀምራሉ እና በጋዝ እና በአቧራ የተሠሩ ፕሮቶፕላኔተሪ ዲስኮች ይፈጥራሉ። እነዚህ ዲስኮች የፕላኔቶች መገኛ ናቸው፣ ቁስ አካል አንድ ላይ ተጣብቆ ፕሮቶፕላኔቶችን እና ፕላኔቶችን ይፈጥራል። እንደ ALMA ያሉ ቴሌስኮፖች በፕሮቶፕላኔተሪ ዲስኮች ውስጥ በሚፈጠሩት ፕላኔቶች የተፈጠሩትን የመስፋት መስመሮችን መለየት ይችላሉ።
ALMA የተነደፈው እነዚህን ዲስኮች በምስል የመቅረጽ ፈተናዎችን ለማሸነፍ ነው፣ እነዚህ ዲስኮች አብዛኛውን ብርሃን የሚከለክሉትን አቧራ ለብሰዋል። ሚሊሜትር እና የሱሚሊሜትር የሞገድ ርዝመቶችን የመለየት ችሎታው, ALMA ከእነዚህ ዲስኮች የሚመጡ ደካማ ምልክቶችን ይይዛል. ባለፉት አመታት, ALMA በርካታ የፕሮቶፕላኔተሪ ዲስኮችን ምስል አሳይቷል, በዲስኮች ውስጥ ክፍተቶች የፕላኔቶች መፈጠር መኖሩን ያመለክታሉ.
በቅርቡ የተደረገው ጥናት አንድ ሚሊዮን ዓመት ገደማ ባለው ዕድሜው ዲጂ ታውረስ በተባለ ፕሮቶስታር ላይ ያተኮረ ነበር። በዲጂ ታውረስ ዙሪያ ያለው ዲስክ ለስላሳ ነው እና እንደ ቀለበት ወይም ክፍተቶች ያሉ ምንም የማይታዩ ንዑስ መዋቅሮች የሉትም። ይህ የሚያመለክተው እስካሁን ድረስ ምንም ፕላኔቶች እንዳልፈጠሩ ነው, ይህም ለፕላኔቷ ምስረታ የመጀመሪያ ሁኔታዎችን ለማጥናት ልዩ እድል ይሰጣል.
በጥናቱ ከተካተቱት ቁልፍ ግኝቶች አንዱ የአቧራ መጠን እና ስርጭት ከ 40 እስከ 45 አካባቢ (AU) ከኮከብ ደረጃ መለወጥ ነው። ይህ ለውጥ የካርቦን ሞኖክሳይድ የበረዶ መስመር በመኖሩ ምክንያት ሊሆን ይችላል, ከዚህም በላይ የአቧራ መጠኑ ይጨምራል. የቀዘቀዙ የካርቦን ሞኖክሳይድ (CO) ሞለኪውሎች ከካርቦን ዳይኦክሳይድ (CO2) ሞለኪውሎች በ CO ውርጭ መስመር ውስጥ “ተለጣፊ” ናቸው ተብሎ ይታሰባል፣ ይህም ከዚህ መስመር ባሻገር ወደ ውስብስብ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች (COMs) ይመራል።
COMs ለሕይወት በሚያስፈልገው ውስብስብ ኬሚስትሪ ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ፣ ምንም እንኳን እንደ ምድር ባሉ የካርበን-ተኮር የሕይወት ዓይነቶች ልማት ውስጥ ያላቸው ልዩ ሚና አሁንም እየተከራከረ ነው። ከ40-45 AU መስመር ባሻገር በጣም ወጣት በሆነ ዲስክ ውስጥ COMs መገኘቱ የፕላኔቶችን አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ለመረዳት አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
ሳይንቲስቶች በዲጂ ታውረስ ዙሪያ እንዳለው ለስላሳ ዲስኮች በማጥናት ፕላኔቶች በመጨረሻ እንዴት እንደሚፈጠሩ እና ስለ ፕላኔቶች ስርዓቶች ልዩነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ። የ ALMA የፕሮቶፕላኔተሪ ዲስኮች ቀጣይ ምልከታዎች ስለ ፕላኔቷ አፈጣጠር እና ለሕይወት መፈጠር አስፈላጊ የሆኑትን ሁኔታዎች ለመረዳት አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
ምንጮች: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), አስትሮፊዚካል ጆርናል