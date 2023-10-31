የሱፍ አበባዎች፡ የፀሀይ ክትትልን ውስብስብ ነገሮች ይፋ ማድረግ

የሱፍ አበባዎች, የበጋ ደስታን የሚያመጡ ደማቅ ቢጫ ውበቶች, ተመራማሪዎችን ፀሐይን የመከታተል ችሎታቸውን ለረጅም ጊዜ ይማርካሉ. ይሁን እንጂ በቅርብ ጊዜ የተገኙ ግኝቶች የሱፍ አበባዎች በፀሐይ ክትትል ውስጥ ያልተለመዱ ሂደቶችን እንደሚጠቀሙ አረጋግጠዋል, ይህም ክስተቶችን በምስጢር ይሸፍናል.
በተለምዶ እፅዋት ወደ ብርሃን ምንጭ የሚያድጉት ከብርሃን በተቃራኒ በኩል ያሉትን ሴሎች በማራዘም ግንዱ ወደ እሱ እንዲታጠፍ ያደርገዋል። ይህ ሂደት በፎቶትሮፒን, ሰማያዊ ብርሃን ተቀባይ ተቀባይ እና ኦክሲን, የሴል እድገትን የሚያበረታቱ ሆርሞኖችን ያመቻቻል. ይህ ዘዴ የሱፍ አበባዎች በቤት ውስጥ ለምን ወደ ሰው ሰራሽ ብርሃን እንደሚታጠፉ ቢያብራራም፣ የተፈጥሮ ፀሐይን የመከታተል ችሎታቸውን ማብራራት አልቻለም።
በፕሮፌሰር ስቴሲ ሃርመር የሚመራው የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ዴቪስ ተመራማሪዎች ይህንን እንቆቅልሽ ለመፍታት ጥናት ጀመሩ። በፕሎስ አንድ መጽሔት ላይ የታተመው ግኝታቸው የሚጠበቁትን ይፈታተናል። ቡድኑ በቤት ውስጥ ሰው ሰራሽ ሰማያዊ ብርሃን ሲፈጠር በሱፍ አበባ ግንድ ውስጥ ያለውን የጂን እንቅስቃሴ ተንትኗል። የሚገርመው ነገር ከፎቶሮፒን እና ኦክሲን ጋር የተያያዙ የጂኖች መቀያየር ዘዴ ከቤት ውጭ የሱፍ አበባዎች ጋር ሲወዳደር በእጅጉ ይለያያል። በኋለኛው ፣ የጂኖች ማግበር በፀሐይ ብርሃን በምስራቅ እና በጥላው ምዕራባዊ ግንዶች መካከል ትንሽ ልዩነት አሳይቷል።
የተለያዩ የብርሃን የሞገድ ርዝመቶችን በመዝጋት፣ ቡድኑ አንድም ሙከራ ብቻውን ከቤት ውጭ የሱፍ አበባዎች ላይ ሄሊዮትሮፒዝምን እንዳልነካ ተረድቷል፣ ይህም የበርካታ የብርሃን ምልክት መንገዶችን ተሳትፎ ያሳያል። በተጨማሪም በቤት ውስጥ የበቀሉ የሱፍ አበባዎች ወደ ውጭ በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ በመጀመሪያ ቀን ከግንዱ ውጭ ያለው የጂን ንድፍ ከቤት ውስጥ ወይም ከዚያ በኋላ ከሚመጡት የውጪ ቀናት ይለያል, ይህም በጨዋታው ላይ ማስተካከያ ዘዴን ይጠቁማል.
እነዚህ ግኝቶች በእውነተኛው ዓለም ሁኔታዎች ውስጥ የፀሐይን ክትትል እና የፎቶሮፒዝም ውስብስብነት አጽንዖት ይሰጣሉ. ቁጥጥር የሚደረግበት የላቦራቶሪ አካባቢ በሱፍ አበባዎች እና በተፈጥሮ አካባቢያቸው መካከል ያለውን ተለዋዋጭ መስተጋብር የሚያንፀባርቅ አይደለም። ፕሮፌሰር ሃርመር በትክክል እንደተናገሩት፣ “ውጤቶቻችን እንደሚያመለክቱት ሁለቱም የፀሐይን መከታተል እና በእውነተኛው ዓለም ሁኔታዎች ፎቶትሮፒዝም ከጠበቅነው በላይ በጣም የተወሳሰቡ ናቸው።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
መ: የሱፍ አበባዎች ፀሐይን የሚከታተሉት ሂሊዮትሮፒዝም በተባለው ሂደት ሲሆን ይህም በግንዶቻቸው ውስጥ ያሉትን ሴሎች ማራዘምን ያካትታል. በቀን ውስጥ ግንዱ ምስራቃዊ ጎን ሲረዝም ቀስ በቀስ ወደ ምዕራብ ያዘነብላሉ። ማታ ላይ, ከግንዱ በተቃራኒው በኩል ያሉት ሴሎች ይረዝማሉ, ይህም ጭንቅላቶቹን ወደ ምስራቅ አቅጣጫ እንዲቀይሩ ያደርጋል.
መ: አይ, የሱፍ አበባዎች ከሌሎች ተክሎች ጋር ሲነፃፀሩ የተለየ የፀሐይን የመከታተያ ዘዴ ያሳያሉ. ሌሎች ተክሎች ከብርሃን በተቃራኒ ጎን ያሉትን ሴሎችን በማራዘም ወደ ብርሃን ምንጭ ሲታጠፉ የሱፍ አበባዎች የበለጠ ውስብስብ ሂደትን ይጠቀማሉ.
መ፡ አይ፣ የቅርብ ጊዜ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የሱፍ አበባዎች ከፎቶትሮፒን እና ከኦክሲን ተሳትፎ በላይ የሚዘልቀውን ፀሀይን ለመከታተል በአንድ ጊዜ በርካታ የብርሃን ምልክት መንገዶችን ይጠቀማሉ።
መ: የላብራቶሪ ግኝቶች በእውነተኛው ዓለም ሁኔታዎች ውስጥ የፀሐይን ክትትል እና የፎቶሮፒዝም ውስብስብነት ሙሉ በሙሉ ላይወክሉ ይችላሉ። የሱፍ አበባዎች ከተፈጥሯዊ አካባቢያቸው ጋር ያላቸው ግንኙነት ቀደም ሲል ከተጠበቀው በላይ በጣም የተወሳሰበ ነው.
(ምንጭ፡- የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ዴቪስ)