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የሥነ ፈለክ ተመራማሪ በፖርቱጋል ላይ ብርቅዬ ልዕለ ብሉ ጨረቃን አስደናቂ እይታ ወሰደ

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 26, 2023
የሥነ ፈለክ ተመራማሪ በፖርቱጋል ላይ ብርቅዬ ልዕለ ብሉ ጨረቃን አስደናቂ እይታ ወሰደ

ፕሮፌሽናል ፎቶግራፍ አንሺ ሚጌል ክላሮ በኦገስት 30፣ 2023 በፖርቹጋል በጨለማው ስካይ አልኬቫ ሪዘርቭ በሞንሳራዝ ቤተመንግስት ላይ ሲወጣ የሱፐር ብሉ ጨረቃን አስደናቂ ምስል አንስቷል። ክላሮ፣ በሥነ አስትሮግራፊነቱ የሚታወቀው፣ የዓለም በሌሊት አባል እና የጨለማው ሰማይ አልኬቫ ሪዘርቭ ኦፊሴላዊ የሥነ ፈለክ ተመራማሪ ነው።

ከስሙ በተቃራኒ ሰማያዊው ጨረቃ በትክክል ሰማያዊ አይደለም. በወር ውስጥ ሁለተኛዋ ሙሉ ጨረቃ ወይም በአንድ ወቅት ከአራቱ ሙሉ ጨረቃዎች ሶስተኛዋ ተብሎ ይገለጻል። በሌላ በኩል ሱፐር ሙን የሚከሰተው ሙሉ ጨረቃ ከጨረቃ አከባቢ ጋር ሲገጣጠም ይህም ከወትሮው በመጠኑ ትልቅ እና ብሩህ ሆኖ እንዲታይ ያደርገዋል።

የነሐሴ 30 ልዕለ ሰማያዊ ጨረቃ ለብዙ አስርት ዓመታት ዳግም የማይከሰት ያልተለመደ ክስተት ነበር። እንደ ናሳ ከሆነ ቀጣዩ ሱፐር ብሉ ጨረቃ በ2037 ይሆናል።

ጨረቃን ለመመልከት ለሚፈልጉ፣ በቢኖኩላር እና በቴሌስኮፖች ላይ ምርጥ ቅናሾችን ለማግኘት የሚረዱ መመሪያዎች አሉ። በተጨማሪም የእራስዎን የሰማይ ምስሎችን ለመቅረጽ የሚረዱ ካሜራዎች እና ሌንሶች ለአስትሮፖቶግራፊ ይመከራሉ።

የሚጌል ክላሮ ስራ በድር ጣቢያው እና በኢንስታግራም መለያው ላይ የሌሊት ሰማይን አስደናቂ ምስሎችን ያሳያል።

ከSpace.com አንባቢዎች ጋር ልታካፍላቸው የምትፈልጋቸው የጨረቃ ፎቶዎች ካሏችሁ፣ ከአስተያየቶችዎ እና አካባቢዎ ጋር ማስገባት ይችላሉ። [ኢሜል የተጠበቀ].

ምንጮች:
– Space.com (ምንጭ መጣጥፍ)

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