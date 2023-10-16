የምሽት ሰማይ በዚህ ሳምንት፡ ከጥቅምት 16-22፣ 2023

በዚህ ሳምንት በከዋክብት እይታ፣ በጉጉት የሚጠበቁ በርካታ የሰማይ ክስተቶች አሉ። ሰኞ፣ ኦክቶበር 16፣ ጀምበር ከጠለቀች በኋላ ቀጭን ግማሽ ጨረቃ በደቡብ ምዕራብ ትታያለች። በ 5% ብርሃን ብቻ ፣ እሱን ለመለየት ቢኖክዮላስን መጠቀም ጥሩ ሊሆን ይችላል። ማክሰኞ፣ ኦክቶበር 17፣ የጨረቃ ጨረቃ ወደ ስኮርፒየስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ ወደሚገኘው ደማቅ ልዕለ ግዙፉ ኮከብ አንታሬስ ትቀርባለች። ይህ ኮከብ ከስርአተ ፀሐይ 500 የብርሃን አመታት ይርቃል።
እሮብ፣ ኦክቶበር 18፣ ግማሽ ጨረቃ ወደ አንታሬስ ይበልጥ ትቀርባለች፣ እና እርስዎም በጨረቃ ላይ “የምድርን ብርሃን” ማየት ትችላላችሁ፣ ይህም ከምድር ውቅያኖሶች እና ከበረዶ የሚንፀባረቅ የፀሐይ ብርሃን ነው። በመጨረሻም፣ ቅዳሜ፣ ኦክቶበር 21፣ የኦሪዮኒድ ሜትሮ ሻወር ከፍተኛ ይሆናል። ይህ አመታዊ የሜትሮ ሻወር የሚከሰተው በአቧራ እና በውስጠኛው የፀሐይ ስርዓት ውስጥ በሃሌይ ኮሜት የተተወ ፍርስራሽ ነው። ዘግይተው የሚቆዩት በሰዓት ከ10-20 የሚደርሱ ተወርዋሪ ኮከቦችን ማየት ይችላሉ።
ከነዚህ ክስተቶች በተጨማሪ በዚህ ሳምንት ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ ሁለት የሰማይ አካላት አሉ። በኮከብ ህብረ ከዋክብት ውስጥ ያለው ኤሪስ ወደ ተቃውሞ ይደርሳል, ይህም ከእኛ እይታ አንጻር ብሩህ ያደርገዋል. ሆኖም ግን, ለማየት ትልቅ ቴሌስኮፕ ያስፈልጋል. ሚልኪ ዌይን የሚዞሩ ጥንድ ጋላክሲዎች ማጌላኒክ ክላውስ ከደቡብ ንፍቀ ክበብ ይታያሉ። በተለይም በጨለማ ሰማይ ስር ሲታዩ በጣም አስደናቂ ናቸው.
ይህ መረጃ በሰሜናዊ-ሰሜን ኬክሮስ ላይ ተፈጻሚ ይሆናል። ስለ አካባቢዎ የበለጠ የተለየ መረጃ ለማግኘት እንደ Stellarium እና The Sky Live ያሉ የመስመር ላይ ፕላኔታሪየሞችን ያማክሩ። በጠራራ ሰማይ እና ደስተኛ የኮከብ እይታ ይደሰቱ!
ትርጓሜዎች
የጨረቃ ጨረቃ፡- የጨረቃ ደረጃ ከግማሽ ያነሰ ብርሃን ስትታይ።
ልዕለ ኃያል ኮከብ፡- በተለየ ሁኔታ ትልቅ እና ብሩህ የሆነ፣ ብዙ ጊዜ በመቶዎች አልፎ ተርፎም በሺዎች በሚቆጠር ጊዜ የፀሐይ መጠን ያለው ኮከብ።
የምድር ብርሃን፡ የፀሐይ ብርሃን ከምድር ገጽ ወደ ጨረቃ ተንጸባርቋል፣ ይህም የጨረቃን ጨለማ ክፍል ያበራል።
Meteor shower፡- ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሚቴዎሮች ("ተኳሽ ኮከቦች") ከሰማይ አንድ ነጥብ ላይ የሚፈነጥቁበት የሰማይ ክስተት።
ድንክ ፕላኔት፡- በፀሐይ ዙሪያ የሚዞር የሰማይ አካል፣ ክብ ቅርጽ ያለው፣ ነገር ግን ምህዋሩን ከሌሎች ፍርስራሾች አላጸዳም።
ምንጮች፡ አልተሰጡም።