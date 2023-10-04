የናሳ OSIRIS-REx የአስትሮይድ ናሙናዎችን ካፕሱል በተሳካ ሁኔታ ወደ ምድር ይመልሳል

የናሳ OSIRIS-REx (መነሻዎች፣ ስፔክተራል ትርጓሜ፣ የሀብት መለያ እና ደህንነት - Regolith Explorer) ተልዕኮ በሴፕቴምበር 24 ቀን ከአስትሮይድ ቤንኑ የተሰበሰበ ካፕሱል ድንጋይ እና አቧራ የያዘ ካፕሱል በተሳካ ሁኔታ በዩታ ሲያርፍ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል። ካፕሱሉ በሶልት ሌክ ሲቲ አቅራቢያ በሚገኘው የመከላከያ ዲፓርትመንት የዩታ ሙከራ እና ማሰልጠኛ ክልል ውስጥ ለማረፍ የታለመ ነበር።
የ OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር ከምድር ገጽ በ63,000 ማይል ርቀት ላይ የሚገኘውን የናሙና መመለሻ ካፕሱልን ለቋል፣ ይህም ወደ ምድር ከባቢ አየር በትክክለኛው አቅጣጫ እንዲገባ አረጋግጧል። ወደ ምድር ስትወርድ፣ በጠፈር መንኮራኩሩ የካሜራ ሲስተም ታግሲኤኤምኤስ (Touch-and-Go Camera System) የተነሱ ምስሎች የካፕሱሉን እድገት ያሳያሉ። በTAGCAMS ናቪካም 1 የተነሱት የጥቁር እና ነጭ የምስሎች ቅደም ተከተል ፀሀይን በክፈፉ አናት ላይ እና በግራ ጠርዝ ላይ ያለውን “ጨረቃ ምድር” አሳይቷል።
በዩታ ታላቁ የሶልት ሌክ በረሃ ካረፉ በኋላ፣ የናሙና መመለሻ ካፕሱል በዩታ የሙከራ እና የስልጠና ክልል ወደሚገኝ ጊዜያዊ ንጹህ ክፍል ተጓጓዘ። ከዚያም ለተጨማሪ ትንተና ሂውስተን ወደሚገኘው የናሳ የጆንሰን የጠፈር ማእከል በረረ። በመሬት ከባቢ አየር ውስጥ ካደረገው ጉዞ የተነሳ የተቃጠለው ካፕሱል የአስቴሮይድ ቤንኑ ሚስጥሮችን ለመክፈት በጥንቃቄ ይያዛል እና ይጠናል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ አሁን OSIRIS-APEX ተብሎ የተሰየመው OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር አዲስ ተልዕኮ ይጀምራል። መድረሻው በ2029 ይደርሳል ተብሎ የሚጠበቀው አስትሮይድ አፖፊስ ነው። ይህ አዲስ ተልእኮ የአስትሮይድን ፍለጋን ይቀጥላል፣ ይህም ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር እና የህይወት አመጣጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
የናሙና ካፕሱል መመለስ ለ OSIRIS-REx ተልዕኮ እና ናሳ ቀጣይነት ያለው አስትሮይድን በማጥናት እና በመረዳት ረገድ ከፍተኛ ስኬትን ያሳያል። ከቤንኑ የተሰበሰቡት ናሙናዎች ስለ መጀመሪያው የፀሐይ ስርዓት እና የህይወት ግንባታዎች ጠቃሚ መረጃ የመስጠት አቅም አላቸው። ሳይንቲስቶች እነዚህን ናሙናዎች ሲተነትኑ፣ ስለእኛ አመጣጥ እና ከምድር በላይ የመኖር እድልን ለማወቅ ተስፋ ያደርጋሉ።
ምንጮች:
- ናሳ / Goddard / የአሪዞና ዩኒቨርሲቲ / Lockheed ማርቲን
- ናሳ / ኪጋን ባርበር