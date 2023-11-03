የሌሊት ሰማይን ሚስጥሮች ይክፈቱ፡ በአርብ ምሽት የሰማይ እይታ መመሪያ

አርብ ምሽት ለመዝናናት፣ ለመዝናናት እና በምሽት ሰማይ አስደናቂ ነገሮች ለመደሰት ትክክለኛውን እድል ይሰጣል። ትኩረትን የሚሻ አንድ የሰማይ አካል ጁፒተር ነው ፣ እሱም በአሁኑ ጊዜ የምስራቁን ሰማያት በብሩህነት ያደንቃል። አርብ (ህዳር 3) ከእኩለ ሌሊት በኋላ ተቃውሞ ላይ የደረሰው ጁፒተር ከምድር እንደታየው ከፀሀይ ጋር በቀጥታ በመገጣጠሙ ምክንያት ከወትሮው የበለጠ ደምቋል።
ከጁፒተር ጋር አብሮ የሚሄደው ደካማ ፕላኔት ዩራነስ ነው፣ ከታዋቂው የሰማይ ጎረቤቷ በታች እና በስተግራ ይገኛል። ዩራነስን ማየት ኃይለኛ ቴሌስኮፕ እና ትዕግስት ይጠይቃል። በስተግራ በኩል፣ የከዋክብት ተመልካቾች ማራኪ የሆነውን “የሰባት እህቶች” ኮከብ ክላስተር ያጋጥማቸዋል፣ ይህ ደግሞ ፕሌያድስ በመባልም ይታወቃል። ይህ ክላስተር ከ1,000 በላይ ኮከቦችን ያቀፈው ከ150 ሚሊዮን አመት በታች የሆነ፣በሰማይ ተመልካቾች ዘንድ ተወዳጅ ነው።
የሌሊት ሰማይን ማራኪነት መጨመር የሰሜን እና የደቡባዊ ታውሪድ የሜትሮ ዝናባማ መታጠቢያዎች ብሩህ ነጥብ ነው። እነዚህ የሜትሮር ሻወር ወደ ከፍተኛ ደረጃቸው እየገቡ ነው፣ ይህም የሚመርጡት የሰማይ ኢላማዎች ምንም ይሁን ምን ተወርዋሪ ኮከቦችን ለመመስከር ጥሩ እድል ይሰጣል።
አርብ ምሽት 10 pm EDT አካባቢ (0200 GMT እ.ኤ.አ. ህዳር 4) እነዚህ ሁሉ ነገሮች በምስራቅ ሰማይ ላይ ይታያሉ። ጁፒተር፣ ልዩ የሆነ ትልቅ እና ፈዛዛ-ቢጫ ኦርብ ያለው፣ የማይታወቅ ይሆናል። ከጁፒተር በታች ያለው አሪየስ፣ ራም ህብረ ከዋክብት አለ።
ቢኖክዮላር ወይም ቴሌስኮፕ በመጠቀም የጁፒተር የገሊላን ጨረቃዎችን፣ አራቱን ትላልቅ ሳተላይቶች በዚህ ግዙፍ ጋዝ ሲዞሩ ማየት ይችላሉ። ከጁፒተር ግርጌ በስተግራ፣ በማጉላት ሲታዩ ተጨማሪ ኮከቦችን የሚያሳየው የፕሌያድስ ኮከብ ክላስተር ታገኛላችሁ።
እድለኛ ከሆንክ፣ ምሽቱ በሰማይ ላይ የሚርመሰመሰውን የታውሪድ ሚትዮር እይታ ሊሰጥህ ይችላል። የደቡባዊ ታውሪዶች ጫፍ በህዳር 4 እና ህዳር 5 መካከል ሲሆን የሰሜን ታውሪዶች በህዳር 11 እና ህዳር 12 መካከል ከፍተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። እነዚህ የሜትሮ ዝናብ ዝናብ የሚከሰቱት በአንፃራዊ አጭር ምህዋር የምትታወቀው በኮሜት 2P/Encke የተተወውን ፍርስራሽ ውስጥ ስትያልፍ ነው። የ 3.3 ዓመታት ጊዜ.
እነዚህን የሰማይ ድንቆች የማየት እድሎቻችሁን ለመጨመር ከብርሃን ብክለት የተገለለ ጥቁር ቦታ ፈልጉ፣ ጥቅል ያድርጉ እና በጁፒተር ዙሪያ ያለውን ሰማይ በጥንቃቄ እየተከታተሉ በምቾት ይቀመጡ። የ Taurids ሻወር በብዛት ባይታወቅም አልፎ አልፎ ፋየርቦል የሚባሉ ደማቅ ሜትሮዎችን ያመነጫል።
እነዚህን ምስጢራዊ ክስተቶች ፎቶግራፍ ለማንሳት ከፈለጋችሁ ወይም በኮከብ መመልከቻ መሳሪያዎች ላይ ኢንቨስት ለማድረግ ከፈለጋችሁ፣ በኮስሚክ ጉዞዎ ላይ እርስዎን ለመርዳት ብዙ ሀብቶች አሉ። ለእያንዳንዱ በጀት አማራጮችን በማቅረብ ምርጥ የሆኑትን ቴሌስኮፖች፣ የበጀት ቴሌስኮፖች እና የቢኖክዮላር መመሪያዎችን ያግኙ።
ከአቅማችን በላይ በሆነው የሰለስቲያል የባሌ ዳንስ ላይ በመሳተፍ የሌሊቱን ሰማይ ውበት ይፋ ያድርጉ። የአጽናፈ ሰማይ ሚስጥሮች ፍለጋዎን ይጠብቃሉ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. አርብ ማታ የጁፒተር በምሽት ሰማይ ላይ ያለው ቦታ ምንድን ነው?
አርብ ምሽት፣ ጀምበር ስትጠልቅ ጁፒተር በምስራቅ ሰማያት በጉልህ ይታያል። ከእኩለ ሌሊት በኋላ ተቃውሞ ላይ ደርሷል እና እንደ ትልቅ፣ ደማቅ፣ ፈዛዛ-ቢጫ ኦርብ ሆኖ ይታያል።
2. የPleiades ኮከብ ክላስተር እንዴት ማግኘት እችላለሁ?
የPleiades ኮከብ ዘለላ ለማግኘት፣ የጁፒተርን የታችኛውን ግራ ይመልከቱ። ሰባቱ እህቶች በመባልም የሚታወቁት ይህ ክላስተር በባዶ ዓይን ሊታይ ይችላል፣ነገር ግን ቢኖኩላር ወይም ትንሽ ቴሌስኮፕ ሙሉ ግርማውን ያሳያል።
3. የ Taurid meteor ሻወር ምንድን ናቸው?
ምድር በኮሜት 2ፒ/ኤንኬ የተተወውን ፍርስራሽ ስታልፍ የታውሪድ ሜትሮ ሻወር በየዓመቱ ይከሰታል። እነዚህ መታጠቢያዎች ሁለት የተለያዩ ከፍታዎችን ያሳያሉ፡ ደቡባዊ ታውሪዶች ከህዳር 4 እስከ ህዳር 5፣ እና ሰሜናዊ ታውሪዶች በኖቬምበር 11 እና ህዳር 12 መካከል።
4. ሜትሮ የማየት እድሌን እንዴት ማሳደግ እችላለሁ?
ሚቲዮርን የመለየት እድሎዎን ከፍ ለማድረግ ከብርሃን ብክለት ርቆ ወደሆነ ጨለማ ቦታ ይግቡ። ተረጋጋ እና በጁፒተር አካባቢ ላይ በማተኮር እይታህን ወደ ሰማይ አስተካክል።
5. ለዋክብት እይታ መሳሪያዎችን የት ማግኘት እችላለሁ?
ስለ ቴሌስኮፖች፣ የበጀት ቴሌስኮፖች እና ለዋክብት እይታ ተስማሚ የሆኑ ቢኖክዮላሮችን መረጃ ለማግኘት የተለያዩ በጀቶችን እና ምርጫዎችን የሚያሟሉ አጠቃላይ መመሪያዎችን ይመልከቱ።