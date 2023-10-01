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ፕላኔት ጁፒተር እና ጨረቃ፡ አስደናቂ የሰማይ ማሳያ

ByMampho Brescia

ጥቅምት 1, 2023
ፕላኔት ጁፒተር እና ጨረቃ፡ አስደናቂ የሰማይ ማሳያ

በእሁድ መገባደጃ ላይ የሰማይ ጠባቂዎች በአስደናቂ እይታ ይታከማሉ። በዚህ ጊዜ ውስጥ በምስራቅ ሰማይ ውስጥ ያሉት ሁለቱ ብሩህ ነገሮች ጨረቃ እና ፕላኔት ጁፒተር ይሆናሉ። እርስ በርስ በምትቀራረብበት ጊዜ ጨረቃ እየቀነሰ በሚሄድ ምዕራፍ ላይ ትሆናለች፣ በሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ትልቁ ፕላኔት ጁፒተር በደመቀ ሁኔታ ታበራለች።

ወሩ እየገፋ ሲሄድ ጁፒተር በየሌሊቱ ቀደም ብሎ ይነሳል, ከምሽቱ በፊትም የበለጠ ይታያል. በጥቅምት ወር መጨረሻ, ሙሉ በሙሉ ከመጨለሙ በፊት እንኳን ሰማዩን በማብራት ለዓመቱ ከፍተኛ ብሩህነት ይደርሳል. በማለዳው ሰአታት ጁፒተር ከደቡብ አድማስ ከፍ ብሎ ይታያል፣ ጎህ ሲቀድ ቀስ በቀስ እየደበዘዘ ይሄዳል።

እሁድ ምሽት ጨረቃ ከጁፒተር በስተቀኝ 2.3 ዲግሪ በታች እና በስተቀኝ ትገኛለች። በማግስቱ ምሽት ጨረቃ ከጁፒተር በስተግራ ወደ 16 ዲግሪ አካባቢ ትቀያይራለች። ጁፒተር በአሁኑ ጊዜ በአሪየስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ ትገኛለች እና እስከ ኤፕሪል 27 ድረስ እዚያ ይቆያል።

ይህ ደግሞ የጁፒተር አራቱን ትላልቅ ጨረቃዎች የገሊላውን ሳተላይቶች ለመመልከት አመቺ ጊዜ ነው። በንድፈ ሃሳቡ ለዕራቁት አይን የሚታይ ቢሆንም፣ አብዛኞቹ ተመልካቾች ከፕላኔቷ ነጸብራቅ ለመለየት የኦፕቲካል እርዳታ ያስፈልጋቸዋል። በተረጋጋ ሁኔታ የተያዘው ቢኖክዮላር ወይም ቴሌስኮፕ አራቱንም ጨረቃዎች ያሳያል። ሁለት ጨረቃዎች ሲቀራረቡ በአንድ ሰዓት ወይም በደቂቃ ውስጥ ቦታቸው ሲቀየር ይስተዋላል።

እሁድ ምሽት አራቱም ሳተላይቶች በግልጽ ይታያሉ. ሁለቱ ከጁፒተር በስተ ምሥራቅ፣ ሁለቱ ደግሞ ወደ ምዕራብ ይሆናሉ። ለጁፒተር እና እርስ በርስ በጣም ቅርብ የሆኑት አዮ እና ዩሮፓ ይሆናሉ, ከዚያም ጋኒሜድ እና ካሊስቶ ይከተላሉ.

የዚህ የሰማይ አሰላለፍ መደጋገም በኦክቶበር 28 ላይ ይከሰታል፣ ይህም ጨረቃ ከጁፒተር ጋር በቅርበት ስታልፍ በእሁድ ምሽት የማይታይ ከሆነ ለማየት ሌላ እድል ይሰጣል።

[ምንጭ፡ Space.com]

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