"የእሳት ቀለበት" የፀሐይ ግርዶሽ የዩናይትድ ስቴትስን ሰማይ ጸጋን ሰጠ

“የእሳት ቀለበት” በመባል የሚታወቀው አስደናቂ የፀሐይ ግርዶሽ ባለፈው ቅዳሜ በዩናይትድ ስቴትስ ተፈጠረ። ይህ ብርቅዬ የስነ ፈለክ ክስተት ግርዶሽ ተመልካቾች በናሳ እንደዘገበው እስከ ሰኔ 21 ቀን 2039 ድረስ በአሜሪካ ሰማይ ላይ የሚታየው የመጨረሻው አመት የፀሐይ ግርዶሽ ስለሚሆን መምጣቱን በጉጉት የሚጠባበቁ ነበሩ። የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ በፀሐይ እና በምድር መካከል ከምድር በጣም ርቃ በምትገኝበት ጊዜ ሲሆን ይህም በፀሐይ ጠርዝ አካባቢ አስደናቂ የሆነ ቀለበት መሰል ተጽእኖ ይፈጥራል.
ግርዶሹ ከኦሪገን እስከ ቴክሳስ ለአሜሪካውያን ታይቷል። በኦሪገን ከጥዋቱ 8 ሰአት በኋላ ጀምሮ እና በቴክሳስ እኩለ ቀን ላይ ተመልካቾች በሰማያት ላይ በሚያስደንቅ ሁኔታ ተስተናግደዋል። ሆኖም፣ ያመለጡ ሰዎች ግርዶሹ በአላስካ ግዛት ላይ ብቻ እስኪያልፍ እስከ 2039 ድረስ መጠበቅ አለባቸው።
ይህን የሰማይ ክስተት ለመመስከር በመላ አገሪቱ የሚገኙ በርካታ ስፍራዎች ዋና ቦታዎች ሆነዋል። በቴክሳስ ውስጥ በአላሞ፣ ጎብኚዎች ከበስተጀርባ ያለው የነፃነት መቅደስ እና ግርዶሹ ሰማይን ያጌጠ ፎቶግራፍ ለማንሳት እድል ነበራቸው። በዩታ ብራይስ ካንየን ሰዎች ግርዶሹን እያዩ በተፈጥሮ ውስጥ ለመጥለቅ የእግር ጉዞ ጀመሩ። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ በሎስ አንጀለስ፣ ይህን የስነ ፈለክ ክስተት በጨረፍታ ለማየት በጉጉት የሚከታተሉ ታዛቢዎች ወደ ግሪፍዝ ኦብዘርቫቶሪ ጎረፉ።
"የእሳት ቀለበት" ግርዶሽ በመላው ዩናይትድ ስቴትስ ከሚገኙ ግለሰቦች ትኩረትን እና አድናቆትን ስቧል። በአስደናቂው ትርኢት እና በዝግጅቱ ብርቅነት፣ የአጽናፈ ሰማይ አስደናቂ እና የሰማይ ክስተቶችን ውበት ለማስታወስ አገልግሏል።
ምንጮች:
- ናሳ
- ሲቢኤስ ዜና