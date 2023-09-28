ኮሜት ኒሺሙራ ከሶላር ፕላዝማ ጋር ከተጋጨ በኋላ ጅራቷን አጣች፣ በናሳ ስቴሪኦ-ኤ የጠፈር መንኮራኩር ተይዟል።

በናሳ STEREO-A የጠፈር መንኮራኩር የተቀረፀ የቪዲዮ ምስል በቅርቡ የተገኘው አረንጓዴ ኮሜት ኒሺሙራ ከፀሐይ ጋር ከተገናኘ በኋላ በሃይለኛው ኮሮናል ጅምላ ማስወጣት (ሲኤምኢ) ሲደበደብ ያሳያል። ያልተጠበቀው ግጭት የኮሜት ጅራት፣ በፀሀይ የተወነጨፈ አቧራ እና ጋዝ ለአጭር ጊዜ እንዲጠፋ አድርጓል።
ኮሜት ኒሺሙራ፣ እንዲሁም C/2023 P1 በመባልም የሚታወቀው፣ ለመጀመሪያ ጊዜ በኦገስት 12 የታየው በአማተር ጃፓናዊው የስነ ፈለክ ተመራማሪ ሂዲዮ ኒሺሙራ ነው። መጀመሪያ ላይ፣ አቅጣጫው እንደሚያመለክተው እንደ 'Oumua ወይም Comet 2I/Borisov ያሉ፣ በፀሐይ ዙሪያ ካለፉ በኋላ ከፀሀይ ስርአቱ የሚወጣ ኢንተርስቴላር ነገር ሊሆን ይችላል። ይሁን እንጂ ተጨማሪ ምልከታዎች እንደሚያሳዩት ኮሜትው የመጣው ከኦርት ክላውድ ከተባለው ከኔፕቱን ምህዋር ባለፈ ኮሜት እና በረዷማ ቁሶች አካባቢ ሲሆን ከፍተኛ ሞላላ ምህዋር ያለው ሲሆን በየ 430 አመቱ ወደ ውስጠኛው ስርአተ ፀሐይ ያመጣል።
በሴፕቴምበር 12፣ ኮሜት ኒሺሙራ ከፕላኔታችን በ78 ሚሊዮን ማይል (125 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር) ውስጥ በማለፍ ወደ ምድር በጣም ቅርብ የሆነ ቦታ ላይ ደረሰ። ኮሜቱ ፀሐይ ከመውጣቷ ትንሽ ቀደም ብሎ እና ጀንበር ከጠለቀች በኋላ ከአድማስ አጠገብ ታየ ፣ ይህም በኮማ ውስጥ ባለው ከፍተኛ የዲካርቦን ክምችት ፣ በዋና ዙሪያው ባለው የጋዝ ደመና እና አቧራ የተነሳ አረንጓዴ ብርሃንን አወጣ።
ሴፕቴምበር 17፣ ኮሜት በ20.5 ሚሊዮን ማይል (33 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር) ርቀት ላይ፣ ፔሪሄሊዮን በመባል የሚታወቀው ከፀሀይ ዝቅተኛው ርቀት ላይ ደርሷል። ይህ መቀራረብ ኮሜት እንዲቃጠል ወይም እንዲሰበር ሊያደርገው ይችል ነበር፣ነገር ግን መትረፍ ችሏል።
ኮሜት ኒሺሙራ ከፀሐይ ርቃ ስትሄድ በናሳ ስቴሪኦ-ኤ የጠፈር መንኮራኩር ፊት ለፊት አለፈች፣ ይህም የእርሷን እድገት በቅርበት ይከታተላል። በሴፕቴምበር 22፣ ትልቅ የፕላዝማ ማዕበል፣ ምናልባትም ከፀሀይ ንፋስ ወይም ከሲኤምኢ ፍንዳታ የተነሳ የኮሜት ጅራቱን በማቋረጥ ክስተት ፈነዳ። ይሁን እንጂ ይህ ተፅዕኖ ጊዜያዊ እና ለኮሜት ምንም ጉዳት የሌለው ነው. ከኮሜት ብዙ አቧራ እና ጋዝ ሲነፍስ ጭራው እንደገና ያድጋል።
ኮሜት ኒሺሙራ ያለማቋረጥ በፀሀይ ብትደበደብም በዋና አቅጣጫዋ ላይ ቀጥላለች እና በሚገርም ሁኔታ ጥሩ ባህሪ አሳይታለች። ለአብዛኛዎቹ ሰዎች እንደገና ለዓይን የመታየት እድሉ አነስተኛ ነው, ነገር ግን መጪው ትውልድ በጥቂት ምዕተ-አመታት ውስጥ ወደ ውስጠኛው የፀሐይ ስርዓት ሲመለስ የመመልከት እድል ይኖረዋል.
ምንጮች:
- ናሳ / ኤንአርኤል / ካርል ባታምስ
- ናሳ / JPL