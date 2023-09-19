ኔፕቱን በተቃውሞ፡ የበረዶ ግዙፍን መቼ እና እንዴት እንደሚታዘብ

ኔፕቱን ከፀሀይ ስምንተኛው ፕላኔት እና በእኛ ስርአተ ፀሐይ ውስጥ በጣም ርቃ የምትገኝ ፕላኔት ማክሰኞ ሴፕቴምበር 19 ተቃውሞ ይገጥማታል። ይህ ማለት ከፀሐይ እና ከምድር ጋር ቀጥተኛ መስመር ይሆናል, ፕላኔታችን በመሃል ላይ ትገኛለች. እንደ ተጨማሪ ጉርሻ፣ ኔፕቱን ወደ ምድር ቅርብ የሆነ አቀራረብን ያደርጋል፣ ፔሪጂ ተብሎ የሚጠራው፣ በተመሳሳይ ጊዜ አካባቢ። ይህ የሩቅ ፕላኔት በሌሊት ሰማይ ላይ ትልቅ እና ብሩህ እንዲሆን ያደርገዋል ፣ ይህም የመመልከት ዋና እድል ይፈጥራል።
ከኒውዮርክ ከተማ ኔፕቱን በምስራቅ በ6፡58 pm EDT አካባቢ ይነሳል እና ከጥቂት ሰዓታት በኋላ የሚታይ ይሆናል። ረቡዕ ሴፕቴምበር 12 ከጠዋቱ 51፡20 am EDT ላይ በሰማይ ላይ ባለው ከፍተኛ ቦታ ኔፕቱን ከአድማስ በ46 ዲግሪ ከፍ ይላል። በፒሰስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ ይቀመጣል።
ነገር ግን፣ ኔፕቱን በፔሪጂ ላይ ብትገኝም፣ ምድር እና የበረዶው ግዙፍ አሁንም በሚገርም ሁኔታ የተራራቁ መሆናቸውን ልብ ማለት ያስፈልጋል። በዚህ ቅርብ አቀራረብ ኔፕቱን አሁንም ከፕላኔታችን 2.7 ቢሊዮን ማይል ርቀት ላይ ትገኛለች። የተወሰነ እይታን ለመስጠት፣ ምድር እና ማርስ በአማካይ በ140 ሚሊዮን ማይል ርቀት ተለያይተዋል። ይህ ማለት በማርስ እና በመሬት መካከል ያለው አማካይ ርቀት በመሬት እና በኔፕቱን መካከል ወደ 20 እጥፍ ገደማ ሊደርስ ይችላል ማለት ነው.
ከግዙፉ ርቀት የተነሳ ኔፕቱን በአይን ሰማይ ላይ አይታይም። ስፋቷ 31,000 ማይል (50,000 ኪሎ ሜትር) ስፋት ያለው ሲሆን ይህም ከምድር አራት እጥፍ የሚበልጥ ሲሆን ይህም በፀሀይ ስርዓታችን ውስጥ አራተኛዋ ትልቅ ፕላኔት ያደርጋታል። ይሁን እንጂ የኔፕቱን ታይነት ቴሌስኮፕ ወይም ጥራት ያለው ቢኖክዮላስ እና ምቹ የአየር ሁኔታዎችን መጠቀምን ይጠይቃል።
ኔፕቱን ለመከታተል ወይም የሌሊት ሰማይ ፎቶዎችን ለመንሳት ፍላጎት ካሎት የተለያዩ መገልገያዎች አሉ። Space.com በምርጥ ቴሌስኮፖች፣ ቢኖክዮላስ፣ ካሜራዎች እና ሌንሶች ላይ ለአስትሮፖቶግራፊ መመሪያዎችን ይሰጣል። በተቃውሞ ላይ ኔፕቱን ፎቶግራፍ ለማንሳት ከቻሉ ምስሎችዎን እና ዝርዝሮችዎን እንኳን ማስገባት ይችላሉ። [ኢሜል የተጠበቀ] ከሌሎች የጠፈር አድናቂዎች ጋር ለመካፈል እድሉን ለማግኘት.
በማጠቃለያው፣ የኔፕቱን ተቃውሞ እና ለምድር ያለው ቅርበት ይህን የሩቅ የበረዶ ግዙፍ ሰው ለማየት እና ለማጥናት ጥሩ እድል ይሰጣል። ተስማሚ መሳሪያዎችን በመጠቀም እና ተስማሚ ቦታን በማግኘት የሰማይ-ጋዜሮች በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ አስደናቂ ነገሮች ይደነቃሉ።
ምንጮች:
- በሰማይ ውስጥ
- Space.com