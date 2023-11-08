ግርማ ሞገስ ያለው የጨረቃ እና የቬነስ ዳንስ በምሽት ሰማይ ያግኙ

ሐሙስ ጥዋት ህዳር 9 ቀን ቀድማዋ ሰማይ ላይ የምትፈነጥቀው ቬኑስ እና አስደናቂዋ እየቀነሰች የምትሄደው ጨረቃ በሰለስቲያል ትዕይንት ለመማረክ ተዘጋጁ። የማንቂያ ሰዓታችሁን ከጠዋቱ 5 ሰአት አካባቢ ያዘጋጁ እና ወደ ውጭ በመውጣት ወደ ቦታው ይሂዱ። የምስራቅ-ደቡብ-ምስራቅ ሰማይ ግልጽ እይታ. እዚያ፣ በእርግጠኝነት ዓይንዎን የሚስብ የሰለስቲያል ጥምረት ይመሰክራሉ።
ጎህ ሲቀድ፣ አንድ አስደናቂ እይታ ይመለከታሉ፡ እየቀነሰ ያለች የግማሽ ጨረቃ፣ በፀሐይ በለስላሳ ታበራለች፣ ወደ ሰማይ ላይ አንድ አራተኛ ያህል ያንዣብባል። ከጎኑ፣ ቬኑስ በሚያስደንቅ ድምቀት ታበራለች፣ በከፍተኛ መጠን -4.4። ቬኑስ ከሲሪየስ በአስራ አምስት እጥፍ የሚበልጥ ብሩህነት በማግኘቷ የንጋት ሰማይ ጌጥ ሆናለች። የምስራቅ የባህር ዳርቻ ጨረቃን እና ፕላኔቷን በቅርብ ርቀት የማየት እድል ይኖራቸዋል, ዌስት ኮስት ግን ትንሽ ራቅ ብለው ይመለከቷቸዋል.
ይህ አስደናቂ የሰማይ ድግስ የሌሊት ሰማይን በጣም ተራ ተመልካቾችን እንኳን ትኩረት እንደሚስብ እርግጠኛ ነው። ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት ወደ ምሥራቅ ለሚጓዙ፣ ጨረቃ እና ቬኑስ ወደ ሥራ ወይም ትምህርት ቤት በሚያደርጉት ጉዞ አብረውዎት ይሆናሉ፣ መንገድዎን የሚመራ የሰለስቲያል ጓደኛ ይፈጥራሉ።
ይህንን ታንደም በቢኖክዮላር ሲመለከቱ፣ Earthshine በመባል የሚታወቅ አስገራሚ ውጤት ያገኛሉ። ሊዮናርዶ ዳ ቪንቺ ይህን ክስተት ለመጀመሪያ ጊዜ የተገነዘበው ከምድር እስከ ጨረቃ እና ወደ ፕላኔታችን ተመልሶ የሚንፀባረቀው ደካማ ሰማያዊ-ግራጫ ብርሃን ነው። ከጨረራዋ ቬኑስ ቀጥሎ ባለ ሶስት አቅጣጫዊ፣ በሚያስደነግጥ መልኩ የበራች ጨረቃ ትገለጣለች።
የሰለስቲያል ክስተቶች በምድራዊ ጉዳዮች ላይ ስለሚኖራቸው ተጽእኖ ጥያቄዎች ሊነሱ ይችላሉ። የጥንት ስልጣኔዎች የፕላኔቶችን እንቅስቃሴ ከአማልክት እና ከሟርት ጋር ሲያገናኙ፣ ዘመናዊ ሳይንስ በህይወታችን ላይ ያለውን ማንኛውንም ቀጥተኛ ተጽዕኖ ውድቅ ያደርጋል። በፕላኔታዊ አሰላለፍ ላይ ተመስርተው ክስተቶችን ለመተንበይ የሚሞክር ኮከብ ቆጠራ ሳይንሳዊ ማስረጃ የለውም። ስለዚህ፣ እነዚህን የሰማይ ድንቆች በአስደናቂ ውበታቸው ብቻ ልንደሰት እንችላለን።
ስለዚህ፣ የስነ ፈለክ የመርሳት ችግር የዚህን ያልተለመደ የሰማይ ማሳያ ትውስታን እንዲያጠፋው አትፍቀድ። በየጊዜው የሚለወጠውን የፕላኔቶች ዳንስ ለማድነቅ ትንሽ ጊዜ ይውሰዱ እና የሌሊት ሰማይን ድንቅ ነገሮች ይንከባከቡ።