በማርስ የተመሰቃቀለ መሬት ውስጥ ያለው የውሃ ፍሳሽ ማስወገጃ የጥንታዊ የጭቃ ሐይቅን ማስረጃ ያሳያል

በፕላኔታሪ ሳይንስ ኢንስቲትዩት አሌክሲስ ሮድሪጌዝ በሚመራው የትብብር ቡድን የተደረገ አስደናቂ ግኝት በማርስ ውድመት ምስረታ ምስቅልቅል መልክዓ ምድር እየተባለ በሚጠራው የውሃ ፍሳሽ ምክንያት የተከማቸ ሜዳዎችን የሚያሳይ ማስረጃ አቅርቧል። ተመራማሪዎቹ ትኩረታቸው በሃይድሮተስ ቻኦስ ውስጥ በሚገኝ ደለል ክፍል ላይ ሲሆን ይህም ከ 4 ቢሊዮን ዓመታት በፊት በጋዝ ክስ ከተሞላው የጭቃ ድንጋይ ስትራቲግራፊ በተፈጠረው የጭቃ ሐይቅ ቅሪት ላይ ነው። ይህ ጊዜ የማርስ ወለል ለመኖሪያነት ከሚመችበት ጊዜ ጋር ይገጣጠማል። በዚህ አካባቢ የሚገኙት ደለል የጥንት ህይወት ማስረጃዎችን ሊይዙ ይችላሉ.
“የመካከለኛው አማዞንያን የውሃ ውስጥ ዝቃጭ ፍንዳታ ማስረጃን ማሰስ በማርስ ምስቅልቅል መሬት ውስጥ” በሚል ርዕስ እና በተፈጥሮ ሳይንሳዊ ሪፖርቶች ላይ የታተመው ምርምር ከናሳ አሜስ የምርምር ማእከል ፣ የአሪዞና ዩኒቨርሲቲ ፣ የራስ ገዝ ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ ደራሲዎች ጋር የትብብር ጥረት ነበር። ባርሴሎና፣ ብሉ እብነ በረድ የጠፈር ሳይንስ ተቋም እና የፍሎሪዳ ዩኒቨርሲቲ።
በጣም ከሚያስደንቁ ግኝቶች አንዱ በሃይድሮተስ ቻኦስ ውስጥ የጭቃ እሳተ ገሞራዎች እና ዳይፒሮች መኖራቸው ነው ፣ እነዚህም በሰፊው የተንሰራፉ እና በሴዲሜንታሪ እሳተ ገሞራ የሚከሰቱ ናቸው ተብሎ ይታመናል። ከማግማ ወደ ላይ ከፍ ብሎ ከመፈንዳቱ ይልቅ፣ እርጥብ ደለል እና ጨው ይደርሳሉ እና መሬቱን ይጥሳሉ፣ ጉብታዎችን እና ፍሳሾችን ይፈጥራሉ። እነዚህ ጉብታዎች ምስረታ የሚከሰቱት በተመሰቃቀለው የመሬት ገጽታ ላይ ባሉ ቁሳቁሶች ላይ ብቻ ነው እንጂ በሜሳ ላይ አይደለም፣ ይህም በማግማቲክ ከፍታዎች ከሚፈጠሩ የክልል ኤክስቴንሽን ሃይሎች ዘፍጥረት ይልቅ በቁሳዊ ስብጥር ውስጥ ያለውን ግንኙነት ይጠቁማሉ።
ጥናቱ የማርስን የጂኦሎጂካል ታሪክ እና እምቅ መኖሪያነት ለመረዳት ትልቅ እርምጃ ነው። በቀይ ፕላኔት ላይ ያለፈውን ህይወት መኖር ፍንጭ ሊይዙ ስለሚችሉ እነዚህን ምስቅልቅል አካባቢዎች መመርመር አስፈላጊ መሆኑን ያጎላል። የማርስ አሰሳ በሚቀጥልበት ጊዜ የውሃ ውስጥ የውሃ ፍሳሽ ማስወገጃ እና የሴዲሜንታሪ አወቃቀሮች ተጨማሪ ጥናት የፕላኔቷን የቀድሞ እንቆቅልሾችን ለመክፈት ጠቃሚ ይሆናል.
ምንጮች:
– የፕላኔተሪ ሳይንስ ኢንስቲትዩት ጋዜጣዊ መግለጫ
- የተፈጥሮ ሳይንሳዊ ሪፖርቶች