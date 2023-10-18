በማርስ ላይ ያለው ጥንታዊ የጭቃ ሐይቅ ማስረጃዎች ሊኖሩ ስለሚችሉበት ሁኔታ ፍንጭ ይሰጣል

የፕላኔተሪ ሳይንስ ኢንስቲትዩት ባልደረባ በአሌክሲስ ሮድሪጌዝ የተመራ በቅርቡ የተደረገ ጥናት በማርስ የተመሰቃቀለ መሬት ላይ በሚባለው የውሃ መውረጃ የውሃ ፍሳሽ ምክንያት የተፈጠሩ ደለል ሜዳዎች ማስረጃዎችን አግኝቷል። እነዚህ ግኝቶች በማርስ በቢሊዮኖች ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት ሊኖሩ ስለሚችሉት መኖሪያነት ብርሃን ፈንጥቀዋል።
ተመራማሪዎቹ ያተኮሩት በHydraotes Chaos ውስጥ በሚገኝ ደለል ክፍል ላይ ሲሆን ይህም በጋዝ ከተሞላው የጭቃ ድንጋይ ስትራቲግራፊ በሚወጣው የጭቃ ሐይቅ ቅሪት ላይ ነው ብለው ያምናሉ። ይህ የጭቃ ሐይቅ ከ 4 ቢሊዮን ዓመታት በፊት እንደተፈጠረ ይገመታል፣ ይህም ማርስ ህይወትን መደገፍ በቻለበት ወቅት ነው። በዚህ የጭቃ ሐይቅ ውስጥ ያሉት ደለል በማርስ ላይ ያለፈውን ወይም አሁን ያለውን ህይወት የሚያሳይ ማስረጃ ሊይዝ ይችላል።
ጥናቱ ከፕላኔተሪ ሳይንስ ኢንስቲትዩት ሳይንቲስቶች፣ ከናሳ አሜስ የምርምር ማዕከል፣ ከአሪዞና ዩኒቨርሲቲ፣ ከባርሴሎና ገዝ ዩኒቨርሲቲ፣ ብሉ እብነ በረድ የጠፈር ሳይንስ ተቋም እና የፍሎሪዳ ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች መካከል የትብብር ጥረት አድርጓል። ቡድኑ የማርስያን የውሃ ፍሳሽ ማስወገጃ በማጥናት በፕላኔቷ ሰሜናዊ ቆላማ አካባቢዎች ግዙፍ የጎርፍ መንገዶችን እና ከፍተኛ የአፈር መሸርሸርን አግኝቷል።
ነገር ግን ወደ እነዚህ ሰሜናዊ ሜዳዎች ለናሙና መሄድ አስቸጋሪ የሚሆነው ከውኃ ማጠራቀሚያዎች እና በጎርፍ ቦይ የተሸረሸሩ እና የሚጓጓዙትን ነገሮች ለመለየት አስቸጋሪ በመሆኑ ነው። በHydraotes Chaos ውስጥ ያሉት ደለል ሜዳዎች የበለጠ ያነጣጠረ የጥንታዊ የውሃ ውስጥ ቁሶችን ፍለጋ ስለሚያቀርቡ ለምርመራ ልዩ እድል ይሰጣሉ።
የተመራማሪዎቹ የቁጥር ሞዴሎች እንደሚጠቁሙት የጭቃ ሐይቁ ምንጭ በጭቃ ድንጋይ ውስጥ ካለው የደረጃ መለያየት የተነሳ ብዙ ኪሎ ሜትሮች ስፋት እና በመቶዎች የሚቆጠሩ ሜትሮች ጥልቀት ያላቸው ትላልቅ ክፍሎች አሉት። ይህ ሂደት የተቀሰቀሰው ጣልቃ-ገብ በሆኑ አስነዋሪ እንቅስቃሴዎች ሊሆን ይችላል። በተዘበራረቀ የመሬት አቀማመጥ ላይ የሚታየው የተከፋፈለ ድጎማ እርስ በርስ የተያያዙ ክፍሎች መኖራቸውን ያሳያል፣ ይህም የተረጋጋ፣ በውሃ የተሞሉ ግዙፍ ዋሻዎች ሊሆኑ ይችላሉ።
የዚህ ጥንታዊ የጭቃ ሐይቅ ቅሪት በማርስ የከርሰ ምድር ክፍል ውስጥ በቢሊዮን ለሚቆጠሩ ዓመታት ተደብቀው በባዮ ሞለኪውሎች የበለፀጉ የውሃ ማጠራቀሚያ ቁሳቁሶችን ሊይዝ ይችላል። ናሳ አሜስ እነዚህን ደለል ሜዳዎች የባዮማርከርን በተለይም የሊፒዲዎችን ማስረጃ ለመፈለግ ተልዕኮ እንደ ማረፊያ ቦታ እየወሰደ ነው። እነዚህ ባዮሞለኪውሎች በጣም የሚቋቋሙ ናቸው እና በማርስ ላይ በቢሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዓመታት ሊኖሩ ይችሉ ነበር።
ጥናቱ ከጭቃ ሀይቅ በተጨማሪ በጥናት ክልል ውስጥ ሰፊ የጭቃ እሳተ ገሞራዎችን እና ዳይፒሮችን መገኘቱንም በጥናቱ ተገልጿል። እነዚህ ባህሪያት ለመኖሪያ ሊሆኑ የሚችሉ የከርሰ ምድር ድንጋዮችን ለመመርመር ተጨማሪ እድሎችን ይሰጣሉ። የዚህን ጥንታዊ የጭቃ ሐይቅ ስብጥር በማጥናት ስለ ማርስ ጂኦሎጂካል ያለፈ ታሪክ እና በፕላኔታችን ላይ ስላለው ያለፈ ወይም የአሁኑ ህይወት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጮች:
ሳይንሳዊ ዘገባዎች (ወረቀት)
ናሳ