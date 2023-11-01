የባህር ኮከቦችን እንደገና መወሰን-በእርግጥ ሁሉም ራስ ናቸው?

በስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ እና በዩሲ በርክሌይ ተመራማሪዎች የተደረገ አዲስ ጥናት በተለምዶ “ስታርፊሽ” በመባል የሚታወቀውን የባህር ከዋክብትን የሰውነት አወቃቀር በተመለከተ ለረጅም ጊዜ ሲታሰብ የነበረውን ግምቶችን ተቃውሟል። ከታዋቂ እምነት በተቃራኒ፣ እነዚህ ምስጢራዊ የባሕር ፍጥረታት ጭንቅላት የሌላቸው ላይሆኑ ይችላሉ። እንደ እውነቱ ከሆነ, ሁሉም ጭንቅላት ሊሆኑ ይችላሉ.
በቻን ዙከርበርግ ባዮሁብ የገንዘብ ድጋፍ የተደረገው የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን የወጣት የባህር ኮከቦችን ጀነቲካዊ እንቅስቃሴ መርምሮ ከጭንቅላት እድገት ጋር የተያያዙ ጂኖች በብዛት ሲሆኑ ከጣን እና ከጅራት ጋር የተያያዙት ሙሉ በሙሉ ከሞላ ጎደል ቀርተዋል። በተጨማሪም፣ በባህላዊ መንገድ ከጭንቅላቱ የፊት ክፍል ጋር የተያያዙ ሞለኪውላዊ ፊርማዎች በእያንዳንዱ የባህር ኮከብ ክንድ መሃል ላይ ተገኝተዋል፣ ይህም ቀስ በቀስ ወደ ጽንፍ ዳርቻዎች እየጨመሩ ነው።
እነዚህ አስገራሚ ግኝቶች እንደሚያሳዩት የባሕር ኮከቦች በዝግመተ ለውጥ ጊዜ ሰውነታቸውን አጥተው ወደ ፍጥረታት በመለወጥ ሙሉ በሙሉ ጭንቅላት ሊሆኑ ይችላሉ። የጥናቱ መሪ የሆኑት ሎረን ቀድሞይ የባህር ኮከብ ኮከቡ “ግንዱ ሙሉ በሙሉ እንደጎደለው እና በባሕሩ ወለል ላይ የሚሳበብ ጭንቅላት እንደሆነ ተደርጎ ይገለጻል” በማለት ገልጿል። ይህ ግኝት ሳይንቲስቶች ስለእነዚህ እንቆቅልሽ እንስሳት የቀደሙትን ግምቶች ይፈታተናል።
ለአስር አመታት ሲካሄድ የቆየው ምርምር የተቻለው በCZ Biohub SF's Intercampus የምርምር ሽልማቶች ድጋፍ ነው። ሳይንቲስቶቹ የባህር ኮከብ ዘረመልን ለማጥናት ያለውን ፈተና ለማሸነፍ የPacBio's HiFi ተከታታይ ቴክኖሎጂን ተጠቅመዋል። ይህ የላቀ ዘዴ የጄኔቲክ እንቅስቃሴን እንዲያሳዩ እና በተወሰኑ የአካል ክፍሎች ውስጥ ንቁ ጂኖችን እንዲለዩ አስችሏቸዋል, በባህር ኮከብ አካል ውስጥ የጂን ስርጭትን በዝርዝር ይሳሉ.
የዚህ ጥናት አንድምታ የባህር ከዋክብትን የሰውነት አካል ከመረዳት በላይ ነው። ለቀጣይ አሰሳ አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል፣ በተዛማጅ ኢቺኖደርም እንደ የባህር ዩርቺን እና የባህር ዱባዎች የጄኔቲክ ጥለት ምርመራን ጨምሮ። ተመራማሪዎቹ በተለይ የባህር ከዋክብት ስለ የነርቭ ስርዓት ዝግመተ ለውጥ ምን ሊገልጹ እንደሚችሉ ለማወቅ ይፈልጋሉ፣ ይህም ለህክምና አንድምታ ሊኖረው እና የሰውን በሽታዎች ለመዋጋት አዳዲስ አቀራረቦችን ሊያነሳሳ ይችላል።
የባህር ኮከቦችን እና የዘመዶቻቸውን ምስጢር በጥልቀት ስንመረምር፣ ስለ ባዮሎጂ ያለንን አመለካከት እያሰፋን እና ስለ እንስሳት ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እያገኘን ነው። ይህ እጅግ አስደናቂ ጥናት የእኛን ቅድመ-ሀሳቦች የሚፈታተን እና አስደናቂ የሆነውን የባህር ከዋክብትን ዓለም በተመለከተ ተጨማሪ ሳይንሳዊ ጥያቄዎችን ያነሳሳል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ የባህር ኮከቦች ጭንቅላት የሌላቸው ናቸው?
መ፡ አይ፣ በቅርብ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው፣ የባህር ከዋክብት ሁሉም ጭንቅላት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ምክንያቱም ከጭንቅላት እድገት ጋር የተያያዙ የጄኔቲክ ፊርማዎች በሰውነታቸው ውስጥ ተስፋፍተው ነበር።
ጥ፡ ተመራማሪዎቹ የባህር ኮከብ ዘረመልን እንዴት ያጠኑት?
መ፡ ተመራማሪዎቹ የጄኔቲክ እንቅስቃሴን ለመቅረጽ እና በተወሰኑ የባህር ኮከብ አካል ውስጥ ያሉ ንቁ ጂኖችን ለመለየት የፓcባዮ ሂፊ ሴኬቲንግ ቴክኖሎጂን ተጠቅመዋል።
ጥ፡ ይህ ጥናት ምን አንድምታ አለው?
መ፡ ይህ ጥናት ስለ ባህር ከዋክብት ያለፉትን ግምቶች የሚፈታተን ብቻ ሳይሆን የእንስሳትን ዝግመተ ለውጥ እና በህክምና ውስጥ አነቃቂ ፈጠራዎችን ለመረዳት አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል።