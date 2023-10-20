የአንታርክቲክ ባህር በረዶ መቀነስ ለግሎብ እና ለኒው ዚላንድ ስጋት ይፈጥራል

በዌሊንግተን የተካሄደው የአንታርክቲክ ሳይንስ መድረክ አስቸኳይ ጉባኤ በአንታርክቲካ እየተከሰቱ ስላለው አሳሳቢ ለውጦች በተለይም ባለፈው ክረምት ከፍተኛ የባህር በረዶ መቀነስን በተመለከተ አሳሳቢ ጉዳዮችን ፈጥሯል። ሁለት ታዋቂ የሳይንስ መድረክ አባላት ፕሮፌሰር ኒክ ጎሌጅ እና ዶ/ር ቤላ ዱንካን ከቪክቶሪያ ዩኒቨርሲቲ የዌሊንግተን አንታርክቲክ የምርምር ማዕከል፣ ኒውዚላንድን ጨምሮ በአንታርክቲካ ያለው የባህር በረዶ የቀነሰው የባህር በረዶ በአለም አቀፍ ማህበረሰብ ላይ ስላለው አንድምታ ስጋታቸውን ገልጸዋል።
በኮሙኒኬሽን ምድር እና አካባቢ ላይ የታተመው የቅርብ ጊዜ መጣጥፍ ትኩረትን የሳበው በየካቲት 2023 ዝቅተኛው የአንታርክቲክ ባህር በረዶ የተመዘገበ ሲሆን ይህም የውቅያኖስ ሙቀት በረዶውን ወደ አዲስ ዝቅተኛ ደረጃ የመግፋት ሚና እንዳለው ይጠቁማል። ይህ የሚያመለክተው በአንታርክቲካ ውስጥ የባህር በረዶ ሽፋንን የሚቆጣጠሩት መሰረታዊ ሂደቶች ተለውጠዋል።
እንደ ፕሮፌሰር ኒክ ጎሌጅ ገለጻ፣ የአየር ንብረት ሞዴሎች በሚቀጥሉት አስርት ዓመታት ውስጥ የአንታርክቲክ ባህር በረዶ እንደሚቀንስ ይተነብያሉ፣ በጥብቅ የሙቀት አማቂ ጋዝ ልቀቶች ቅነሳ ሁኔታዎች ውስጥም። በፕላኔታችን ውስጥ ካሉት በጣም አስፈላጊ የውቅያኖሶች ሞገድ አንዱ በሆነው በአንታርክቲክ የታችኛው ውሃ ውስጥ ወሳኝ ሚና ስለሚጫወት የባህር በረዶ መቀነስ በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ነው። ስርጭቱን ማወክ በዋይራራፓ ክልልን ጨምሮ በአለም አቀፍ የአየር ንብረት ላይ ትልቅ ተጽእኖ አለው። ከዚህም በላይ የባሕር በረዶ ማሽቆልቆሉ በንጉሠ ነገሥት ፔንግዊን ላይ ከፍተኛ ስጋት ይፈጥራል, ምክንያቱም ለመራባት በጣም ስለሚተማመኑ.
ዶ/ር ቤላ ዱንካን የፕሮፌሰር ጎሌጅ ስጋቶችን ይጋራሉ። የአንታርክቲክ አካባቢን የታሪክ መዛግብት በማጥናት አሁን ያሉት ለውጦች ሊቀጥሉ እንደሚችሉ ይጠቁማል፣ ይህም በአካባቢ እና በአለም አቀፍ የአየር ንብረት፣ በባህር ደረጃ እና በስርዓተ-ምህዳሮች ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ ያስከትላል። በዚህ አመት በሳይክሎን ገብርኤል ያደረሰው ውድመት ሞቃታማ ከባቢ አየር የሚያስከትለውን መዘዝ እንደ አንድ ትልቅ ምሳሌ ሆኖ አገልግሏል ፣ይህም ብዙ ውሃ ይይዛል እና የዝናብ መጠን ይጨምራል። የአየር ንብረት ሳይንቲስቶች የሁኔታውን አጣዳፊነት ለማስተላለፍ ሲታገሉ በጣም የከፋ የአየር ንብረት ክስተቶችን በመጠበቅ የአየር ንብረት ለውጥን ለመቅረፍ አስቸኳይ እርምጃ በጣም አስፈላጊ እየሆነ ይሄዳል።
ምንጮች:
- የመገናኛዎች ምድር እና አካባቢ ጽሑፍ