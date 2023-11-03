አስደናቂ ግኝት፡ የኬፕለር-385 የሰባት ፕላኔት ስርዓትን ይፋ ማድረግ

በናሳ ጡረታ የወጣው የኬፕለር የጠፈር ቴሌስኮፕ በሰበሰበው መረጃ ላይ በሰባት የሚያቃጥሉ ፕላኔቶች ላይ አስደናቂ የሆነ ስርዓት ላይ ብርሃን በመስጠቱ አስገራሚ መገለጦች ታይተዋል። የእነዚህን የሰማይ አካላት የሚለየው በራሳችን ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ፕላኔቶች ካጋጠሟቸው ከማንኛውም ነገር በልጠው ከአስተናጋጃቸው ኮከባቸው ታይቶ በማይታወቅ መጠን የሚያንጸባርቅ ሙቀት ማግኘታቸው ነው። ሌላው ማራኪ ልዩነት የእነዚህ ፕላኔቶች መጠን ነው - እነሱ ከምድር ይበልጣሉ ነገር ግን ከኔፕቱን ያነሱ ናቸው.
ይህ ስርዓት፣ በትክክል ኬፕለር-385 ተብሎ የተሰየመው፣ ከስድስት በላይ የተረጋገጡ ፕላኔቶች ወይም የፕላኔቶች እጩዎች ካሉባቸው ጥቂት የታወቁ የፕላኔቶች ስርዓቶች አንዱ ነው። ወደ 4,400 የሚጠጉ የፕላኔቶች እጩዎችን፣ ከ 700 በላይ የፕላኔቶች ስርዓቶችን ጨምሮ ፣ በአዲሱ የኬፕለር ካታሎግ ውስጥ ጎልቶ የሚታይ ግቤት ነው።
በናሳ አሜስ የምርምር ማዕከል የምርምር ሳይንቲስት ጃክ ሊሳወር እና “የተሻሻለው የኬፕለር ፕላኔት እጩዎች ካታሎግ፡ ትኩረት በትክክለኛ እና የምህዋር ጊዜዎች ላይ” በሚል ርዕስ ተዛማጅ የጥናት ፅሁፍ መሪ ደራሲ ይህ የኬፕለር ፕላኔት እጩዎች ዝርዝር በጣም ትክክለኛ መሆኑን ይመሰክራል። እና ንብረቶቻቸው እስከ ዛሬ ተሰብስበዋል. የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ስለ ኤክሶፕላኔቶች ባህሪያት ያላቸውን ግንዛቤ ለማሳደግ እንደሚያስችላቸው በመግለጽ የዚህን ካታሎግ አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥቷል.
በኬፕለር-385 ስርዓት መሃል ላይ ያለው ፀሐይን የሚመስል ኮከብ ከራሳችን ፀሀይ ይበልጣል፣ በግምት 10% ትልቅ እና 5% ሙቀት። ከምድር ትንሽ የሚበልጡ እና ምናልባትም ቀጭን ከባቢ አየር ያላቸው ሁለት ውስጣዊ አለታማ ፕላኔቶች አሉት። አምስቱ ውጫዊ ፕላኔቶች ትላልቅ ናቸው፣ ራዲየስ በግምት ከምድር ሁለት እጥፍ ይበልጣል፣ እና ጥቅጥቅ ባለ ከባቢ አየር ውስጥ እንደሚከበብ ይጠበቃል።
በዚህ ጥናት ውስጥ የቀረበው የኬፕለር-385 ስርዓት ባህሪያት አጠቃላይ ዝርዝሮች ስለ የቅርብ ጊዜው የ exoplanet ካታሎግ ጥራት ይናገራሉ. የቀደሙት የኬፕለር ካታሎጎች በዋነኛነት የፕላኔቶችን ስርጭት በኮከብ ሲስተም የሚለኩ ዝርዝሮችን በመስጠት ላይ ያተኮረ ቢሆንም፣ ይህ ጥናት ስለ እያንዳንዱ ስርዓት ትክክለኛ መረጃ ያለው አጠቃላይ መረጃ ለማምረት ያለመ ሲሆን ይህም እንደ Kepler-385 ያሉ አስደናቂ ግኝቶችን ማድረግ ተችሏል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ: በኬፕለር-385 ስርዓት ውስጥ ስንት ፕላኔቶች አሉ?
መ፡ የኬፕለር-385 ስርዓት ሰባት ፕላኔቶችን ያቀፈ ነው።
ጥ፡ እነዚህ ፕላኔቶች ከመሬት ይበልጣሉ ወይስ ያነሱ ናቸው?
መ: እነሱ ከምድር ይበልጣሉ ነገር ግን ከኔፕቱን ያነሱ ናቸው።
ጥ፡ አዲሱ የ exoplanets ካታሎግ ምን ያህል ትክክል ነው?
መ: አዲሱ ካታሎግ እስከዛሬ የኬፕለር ፕላኔት እጩዎች እና ንብረቶቻቸው በጣም ትክክለኛ ስብስብ ነው።
ጥ፡ የጥናቱ ዋና ዓላማ ምንድን ነው?
መ: ጥናቱ በካታሎግ ውስጥ ስለ እያንዳንዱ የፕላኔቶች ስርዓት አጠቃላይ እና ትክክለኛ መረጃ ለማቅረብ ያለመ ነው።
ጥ፡ የኬፕለር የጠፈር ቴሌስኮፕ ሥራውን ያቆመው መቼ ነው?
መ: የኬፕለር የመጀመሪያ ደረጃ ምልከታ በ 2013 አቁሟል ከዚያ በኋላ K2 የተባለውን የተራዘመ ተልዕኮውን እስከ 2018 ቀጠለ።