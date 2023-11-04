በኬፕለር-385 የፕላኔታዊ ስርዓት ላይ አዲስ ግንዛቤ

የናሳ ጡረታ የወጣው የኬፕለር የጠፈር ቴሌስኮፕ አዳዲስ ግኝቶችን ሲያመጣ ከፀሀይ ስርአታችን በላይ ስለ ፕላኔቶች ስርዓቶች ያለን ግንዛቤ እየሰፋ ይቀጥላል። የመጨረሻው ግኝት የኬፕለር-385 ስርዓት ሲሆን ልዩ ባህሪያት ያላቸው ሰባት አስገራሚ ፕላኔቶችን ያቀፈ ነው.
የዚህ ሥርዓት አንዱ መለያ ባህሪ እያንዳንዱ ፕላኔት የሚያጋጥመው ኃይለኛ ሙቀት ነው። እነዚህ ፕላኔቶች በባለቤታቸው ኮከብ በሚያንጸባርቅ ሙቀት ታጥበው በየአካባቢያችን ባለው ሙቀት ከየትኛውም የሶላር ሲስተም ይበልጣሉ።
ሰባቱም ፕላኔቶች ከመሬት የሚበልጡ በመሆናቸው ከኔፕቱን ያነሱ በመሆናቸው የኬፕለር-385 ስርዓት ከአቻዎቹ መካከል ጎልቶ ይታያል። ይህ ከስድስት በላይ የተረጋገጡ ፕላኔቶች ወይም ፕላኔቶች እጩዎችን እንደያዙ ከሚታወቁት ብርቅዬ ስርዓቶች አንዱ ያደርገዋል። የዚህ ግኝት አስፈላጊነት አጽንዖት የሚሰጠው ወደ 4,400 የሚጠጉ የፕላኔቶች እጩዎችን እና ከ 700 በላይ የፕላኔት ስርዓቶችን ያካተተ የአዲሱ የኬፕለር ካታሎግ አካል በመሆኑ ነው።
የናሳ አሜስ የምርምር ማዕከል መሪ ደራሲ ጃክ ሊሳወር የዚህን አዲስ ካታሎግ አስፈላጊነት አጉልቶ አሳይቷል። እስካሁን ባለው የኬፕለር ፕላኔት እጩዎች እና ንብረቶቻቸው እጅግ በጣም ትክክለኛ በሆነው ዝርዝር አማካኝነት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የእነዚህን ኤክስፕላኔቶች ባህሪያት በጥልቀት መረዳት ይችላሉ። ሊሳወር የኬፕለር ተልእኮ በኤክሶፕላኔቶች ላይ ያለንን እውቀት ወደ አብዮት ለመቀየር ያለውን ወሳኝ ሚና እና ይህ ካታሎግ ለቀጣይ ፍለጋ እንዴት እንደሚያበረክት አምኗል።
የኬፕለር-385 ስርዓት ኮከብ ከፀሀያችን ጋር የሚመሳሰል ነገር ግን በመጠኑ ትልቅ እና ሞቃታማ ሲሆን የመሃል ሜዳውን ይይዛል። ከመሬት በመጠኑ የሚበልጡት ሁለቱ ውስጣዊ ፕላኔቶች ቀጭን ከባቢ አየር ሊኖርባቸው የሚችል ድንጋያማ ቅንብር እንዳላቸው ይታመናል። በአንፃሩ፣ የተቀሩት አምስት ፕላኔቶች የምድር ራዲየስ ድርብ የሚኮሩ ሲሆን ጥቅጥቅ ባለ ከባቢ አየር ውስጥ ይሸፈናሉ ተብሎ ይጠበቃል።
የዚህ የቅርብ ጊዜ ካታሎግ አጠቃላይ ተፈጥሮ ስለ ኬፕለር-385 ስርዓት ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ግንዛቤዎችን እንድናገኝ ያስችለናል። የቀደሙት ካታሎጎች የኤክሶፕላኔቶችን ስርጭት በመወሰን ላይ ያተኮሩ ቢሆንም፣ ይህ ጥናት የእነዚህን ፕላኔቶች ቀልብ የሚስቡ ዝርዝር መረጃዎችን ለማቅረብ ወሰንን ያሰፋል።
በየጥ
ጥ: በኬፕለር-385 ስርዓት ውስጥ ስንት ፕላኔቶች አሉ?
መ፡ የኬፕለር-385 ስርዓት ሰባት ፕላኔቶችን ያቀፈ ነው።
ጥ: - በኬፕለር-385 ስርዓት ውስጥ ያሉ ፕላኔቶች በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ካሉት ጋር እንዴት ይነፃፀራሉ?
መልስ፡ ከጎረቤታችን ፕላኔቶች በተለየ በዚህ ስርአት ውስጥ ያሉት ሰባቱ ፕላኔቶች ከመሬት ይበልጣሉ ነገርግን ከኔፕቱን ያነሱ ናቸው።
ጥ: ስለ ኬፕለር-385 ስርዓት ልዩ የሆነው ምንድነው?
መ: ከስድስት በላይ የተረጋገጡ ፕላኔቶች ወይም የፕላኔቶች እጩዎች ካሉት ጥቂት የታወቁ የፕላኔቶች ስርዓቶች አንዱ ነው.
ምንጮች:
ናሳ: https://www.nasa.gov