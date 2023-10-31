አዲስ ዘመን የጠፈር ምርምር፡ የሉሲ ሚሲዮን የመጀመሪያዋ አስትሮይድ ፍሊቢ

የሉሲ ተልእኮ ከተጀመረ ወደ ሁለት ዓመት ተኩል ገደማ ወደ ወሳኝ ምዕራፍ ሊገባ ነው። የ1 ቢሊየን ዶላር የናሳ ተልዕኮ አካል የሆነው ይህ የጠፈር መንኮራኩር በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የአስትሮይድ በረራ ለማድረግ ተዘጋጅቷል። ይህ ጉልህ ክስተት የሚካሄደው እሮብ ረቡዕ ሉሲ በጁፒተር ተመሳሳይ ምህዋር ውስጥ ወደምትገኘው ትንሹ ዋና ቀበቶ አስትሮይድ ዲንኪነሽ ስትቃረብ ነው።
መጪው ከዲንኪሽ ጋር የሚደረገው ግንኙነት ለሉሲ ተልእኮ ትልቅ ጠቀሜታ አለው። የጠፈር መንኮራኩሩን የመከታተያ ዘዴ ብቻ ሳይሆን ከሰው ልጅ ዝግመተ ለውጥ ጋር ያለውን ተምሳሌታዊ ግንኙነትም ይወክላል። የጠፈር መንኮራኩር ሉሲ የተሰየመችው እ.ኤ.አ. የአንጎል መጠን መስፋፋት.
ሉሲ በአስደናቂ ፍጥነት በዲንኬሽ በ10,000 ማይል ስታሳድግ፣ የጠፈር መንኮራኩሩ መሳሪያዎች ዋጋ ያለው መረጃ ለመሰብሰብ ወደ አስትሮይድ አቅጣጫ ያቀናሉ። ነገር ግን፣ በዚህ እንቅስቃሴ ወቅት፣ የሉሲ ዋና አንቴና ከፕላኔታችን ርቆ ስትሄድ ከምድር ጋር ያለው ግንኙነት ለጊዜው ይቋረጣል። ከበረራቢው በኋላ፣ መንኮራኩሩ በጥልቅ የጠፈር አውታረመረብ በኩል ከምድር ጋር ያለውን ግንኙነት እንደገና ለማቋቋም ራሱን ያስተካክላል፣ ይህም ምስሎችን እና ሳይንሳዊ ግኝቶችን ለማስተላለፍ ያስችላል።
የናሳ ተልእኮ አላማዎች ከዚህ የመጀመሪያ በረራ በላይ ይዘልቃሉ። ሉሲ የጁፒተርን ምህዋር የሚጋሩትን እና ቀደምት የሶላር ሲስተም ምስረታ ቅርሶች ናቸው ተብሎ የሚታመነውን “ትሮጃን” አስትሮይድን ለማጥናት አቅዳለች። እነዚህ አስትሮይዶች ስለ ፕላኔታችን ሰፈር ታሪክ እና ዝግመተ ለውጥ ግንዛቤዎችን ሲሰጡ እጅግ በጣም ብዙ ሳይንሳዊ እሴት አላቸው።
በትሮጃን አስትሮይድ ፍለጋ እና ከሉሲ ሆሚኒን ቅሪተ አካላት ጋር ባላቸው አስገዳጅ ግንኙነት፣ የሉሲ ተልዕኮ አዳዲስ ግኝቶችን ለመክፈት እና የሕዋ እና የሰው ልጅ ዝግመተ ለውጥ እውቀታችንን ለማስፋት ቃል ገብቷል። በእያንዳንዱ የስኬት ምዕራፍ፣ የአጽናፈ ዓለማችንን ሚስጥራቶች ወደመግለጽ፣ በውስጡ ያለንን ቦታ እንደገና በመለየት ወደ ፊት እንቀርባለን።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
የሉሲ ተልእኮ ምንድን ነው?
የሉሲ ተልዕኮ የጁፒተርን ምህዋር የሚጋሩትን “ትሮጃን” አስትሮይድን ለማጥናት ያለመ የ1 ቢሊዮን ዶላር የናሳ ጥረት ነው። ይህ ስያሜ የተሰጠው ስለ ሰው ልጅ ዝግመተ ለውጥ ግንዛቤ ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ባደረጉት በሉሲ ሆሚኒን ቅሪተ አካላት ነው።
የመጀመሪያው አስትሮይድ ፍላይቢ ጠቀሜታ ምንድነው?
የሉሲ ተልእኮ የመጀመሪያው አስትሮይድ ፍላይ ለጠፈር መንኮራኩር መከታተያ ስርዓት ወሳኝ ፈተናን ይወክላል እና ከሰው ልጅ ዝግመተ ለውጥ ጋር ያለውን ተምሳሌታዊ ግንኙነት ያመለክታል። የእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ምስረታ ምስጢራትን ለመፍታት ትልቅ እርምጃ ነው።
በአስትሮይድ በረራ ጊዜ ግንኙነቶች እንዴት ይመሰረታሉ?
በበረራ ጊዜ የሉሲ ዋና አንቴና ከምድር ላይ ይጠቁማል፣ይህም ከኦፕሬተሮቹ ጋር ጊዜያዊ ግንኙነት ይቋረጣል። ከግጭቱ በኋላ፣ የጠፈር መንኮራኩሩ በጥልቅ የጠፈር አውታረመረብ በኩል ግንኙነቱን መልሶ ለማግኘት እንደገና አቅጣጫውን ያቀናል።
የሉሲ ተልእኮ ዓላማዎች ምንድን ናቸው?
የሉሲ ተልእኮ የጥንት የፀሐይ ስርዓት ቅሪቶች የሆኑትን ትሮጃን አስትሮይዶችን ለማጥናት ያለመ ነው። ሳይንቲስቶች እነዚህን አስትሮይዶች በመተንተን የሰማይ አካባቢያችንን በፈጠሩት ሂደቶች ላይ ግንዛቤን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።