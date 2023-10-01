የቀለም ማጎሪያ እና የማድረቅ የሙቀት መጠን በደረቀ ቀለም ንድፍ ላይ ያለው ተጽእኖ

ተመራማሪዎች ቀለም የሚደርቅበት መንገድ በሁለት ምክንያቶች ተጽእኖ እንደሚኖረው ደርሰውበታል: በቀለም ውስጥ ያለው የቀለም መጠን እና የሚደርቀው የሙቀት መጠን. እነዚህን ምክንያቶች በማስተካከል የደረቀውን ቀለም የመጨረሻውን ገጽታ መቆጣጠር ይቻላል.
ተመራማሪዎች በኤሲኤስ ላንግሙር ላይ በታተመ ጥናት ዝቅተኛ የቀለም ክምችት ወይም ቀዝቃዛ ወለል ላይ የደረቁ የቀለም ጠብታዎች በደረቁ ጊዜ “የተጠበሰ እንቁላል” እንደሚመስሉ አረጋግጠዋል። በሌላ በኩል፣ ከፍተኛ የቀለም ክምችት ያላቸው ወይም ከፍ ባለ የሙቀት መጠን የደረቁ ጠብታዎች የበለጠ ተመሳሳይነት ነበራቸው። ይህ መረጃ እንደሚያመለክተው የቀለም ክምችት እና የማድረቅ የሙቀት መጠንን መቆጣጠር የደረቀውን ቀለም ንድፍ እና ገጽታ ሊጎዳ ይችላል.
ቀለምን የማድረቅ ሂደት ውስብስብ በሆነው ስብጥር ላይ ተፅዕኖ አለው, ይህም ሙጫዎች, ቀለሞች, ተጨማሪዎች እና እንደ ውሃ ያለ ፈሳሽ ያካትታል. ቀለም ሲደርቅ, የተለያዩ ኬሚካላዊ ግንኙነቶች ይከሰታሉ, ይህም አንዳንድ ጊዜ የማይፈለጉ ንድፎችን ወይም ትናንሽ ስንጥቆችን ያስከትላል. ሠዓሊዎች እና ሠዓሊዎች ቀለምን በሚተገብሩበት ጊዜ በገጽ ላይ እኩል የሆነ የቀለም ስርጭት ይፈልጋሉ። ይሁን እንጂ በማድረቅ ሂደት ውስጥ ቅጦችን እንዴት ማስወገድ እንደሚቻል ግልጽ አይደለም.
ይህንን ለመመርመር ተመራማሪዎች በውሃ ላይ የተመሰረተ acrylic paint ከውሃ ጋር በመደባለቅ ሙከራዎችን አድርገዋል. ፈሳሹ እንዲተን በማድረግ መፍትሄዎችን በሚሞቁ የመስታወት ስላይዶች ላይ ጣሉት። በዚህ ሂደት ውስጥ, በደረቁ ቀለም የመጨረሻው ገጽታ ላይ ተጽእኖ የሚያሳድሩ ሶስት ክስተቶችን ተመልክተዋል.
በመጀመሪያ፣ ከሞቃታማው ንኡስ ክፍል ወደ ቀዝቃዛው ነጠብጣብ ወደ ውስጥ የሚፈሰው ፈሳሽ፣ እንዲሁም በካፒላሪ ፍሰት ምክንያት የሚፈጠር ውጫዊ መጎተት ነበር። በሁለተኛ ደረጃ ፣ የቀለም ማንጠልጠያ ጄልነት viscosity ጨምሯል እና የቀለም እንቅስቃሴን ቀንሷል። በመጨረሻም, የማድረቂያው ደረጃ በመስታወት ስላይድ ላይ ያሉትን ቀለሞች ወደ ቦታው ተቆልፏል.
ተመራማሪዎቹ የቀለም ክምችት እና የመስታወቱ ተንሸራታች የሙቀት መጠን የደረቁ የቀለም ጠብታዎች መጠን፣ ቅርፅ እና ስርዓተ-ጥለት ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ ደርሰውበታል። ዝቅተኛ የቀለም ክምችት ያላቸው ጠብታዎች ወይም ቀዝቃዛ ቦታዎች ላይ በመሃል ላይ በቀለማት ያሸበረቁ ሞለኪውሎች ተከማችተው "የተጠበሰ እንቁላል" መልክ ይፈጥራሉ. በሌላ በኩል፣ ከፍተኛ የቀለም ክምችት ያላቸው ወይም ከፍ ባለ የሙቀት መጠን የደረቁ ጠብታዎች የበለጠ ተመሳሳይነት ያለው ስርዓተ-ጥለት ነበራቸው እንዲሁም በጠቅላላው የቀለም ስርጭት።
የደረቀ ቀለምን ገጽታ ለመቆጣጠር በተፈለገው የመጨረሻ ንድፍ ላይ በመመርኮዝ የቀለም ክምችት እና የገጽታ ሙቀት እንዲስተካከል ይመከራል ።
ማጣቀሻ፡- “የቀለም መታገድ ጠብታዎች ማድረቅ፡ ከ'የተጠበሱ እንቁላሎች' ወደ ኩዋሲ-ተመሳሳይ ቅጦች” በStella MM Ramos፣ Damien Soubeyrand፣ Rémy Fulcrand እና Catherine Barentin፣ 14 ሴፕቴምበር 2023፣ ላንግሙር። DOI፡ 10.1021/acs.langmuir.3c01605