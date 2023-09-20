የሰው ልጆች የህይወት ዛፍ ቅርንጫፎችን በማጣት አዲስ ጥናት አስጠንቅቋል

በብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች (ፕሮሲዲንግስ ኦቭ ዘ ናሽናል አካዳሚ) (PNAS) ላይ በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው ሰዎች ሙሉ በሙሉ የ‹‹የሕይወት ዛፍ›› ቅርንጫፎች እንዲጠፉ እያደረጉ ነው፣ ይህም ስድስተኛ የጅምላ መጥፋት አደጋን አስከትሏል። በሜክሲኮ ናሽናል ራስ ገዝ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተካሄደው ጥናቱ የሚያተኩረው በዘር እና በቤተሰቦች መካከል ያሉ አመዳደብ በሆኑት የዘር መጥፋት ላይ ነው።
ከቀደምት ጥናቶች በተለየ የግለሰቦችን ዝርያዎች መጥፋት ብቻ ይመረምራሉ, ይህ ጥናት አጠቃላይ የዘር መጥፋትን ይተነትናል. አሁን ያለውን የመጥፋት መጠን ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ስለሚያስገኝ ትልቅ አስተዋጽዖ ነው። የጥናቱ ተባባሪ ከሆኑት መካከል አንዱ የሆኑት ፕሮፌሰር ጄራርዶ ሴባልሎስ፣ የመጥፋት ቀውሱ ከአየር ንብረት ለውጥ ቀውስ ጋር ተመሳሳይ ቢሆንም ብዙ ጊዜ ችላ እንደሚባል አጽንኦት ሰጥተዋል።
ተመራማሪዎቹ ከአለም አቀፍ የተፈጥሮ ጥበቃ ህብረት (IUCN) የተገኘውን መረጃ በመመርመር ባለፉት 73 ዓመታት ውስጥ 500 ዝርያዎች መጥፋታቸውን አረጋግጠዋል። ይህ አስደንጋጭ ነው፣ ምክንያቱም በቀደሙት የመጥፋት መጠኖች ላይ በመመስረት፣ በተመሳሳይ የጊዜ ገደብ ውስጥ መጥፋት የነበረባቸው ሁለት ዝርያዎች ብቻ ናቸው።
ጥናቱ የሰዎች ተግባራት እንደ መኖሪያ ቤቶች መጥፋት፣አሳ ማጥመድ እና አደን የመሳሰሉት ዋና ዋና ምክንያቶች ናቸው ብሏል። የአንድ ዝርያ ዝርያ እንኳን መጥፋት ለሥነ-ምህዳር ብዙ መዘዝ ሊያስከትል ይችላል። ተመራማሪዎቹ ተጨማሪ መጥፋት እና የስልጣኔ ውድቀትን ለመከላከል አፋጣኝ እርምጃ እንደሚያስፈልግ ያምናሉ።
አሁን ያለው የመጥፋት መጠን አሳሳቢ እንደሆነ በባለሙያዎች መካከል ስምምነት ቢኖርም፣ ስድስተኛውን የጅምላ መጥፋት መስፈርት አሟልቷል ወይ የሚለው የክርክር ርዕስ ሆኖ ይቆያል። የጅምላ መጥፋት ማለት በአጭር ጊዜ ውስጥ 75% ዝርያዎችን በማጣት ይገለጻል። ነገር ግን፣ አሁን ያለው የመጥፋት መጠን ከቀጠለ ወይም ከጨመረ፣ የጅምላ መጥፋት ሊከሰት ይችላል።
የጥናቱ አዘጋጆች ተጨማሪ መጥፋትን ለመከላከል የተፈጥሮ አካባቢዎችን ለመጠበቅ እና ወደ ነበሩበት መመለስ ቅድሚያ መስጠት እንደሚያስፈልግ አመልክተዋል። አፋጣኝ እርምጃ ከተወሰደ አሁንም ብዙ ዘርን ማዳን እንደሚቻል ያምናሉ።
ምንጮች፡ የብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች (PNAS)
ትርጓሜዎች
- ጄኔራ፡- በሕያዋን ፍጥረታት ምድብ ውስጥ፣ ጂነስ በዝርያ እና በቤተሰብ መካከል ያለ ደረጃ ነው።
- ዝርያዎች፡- ተመሳሳይ ባህሪያትን የሚጋሩ እና መራባት የሚችሉ ፍጥረታት ስብስብ።
- የጅምላ መጥፋት፡ በአጭር ጊዜ ውስጥ ጉልህ የሆነ የዝርያ መቶኛ በፍጥነት በማጣት ከፍተኛ የስነምህዳር እና የዝግመተ ለውጥ ለውጦችን ያስከትላል።
- የሕይወት ዛፍ፡ የዝግመተ ለውጥ ታሪካቸውን ወደ አንድ የጋራ ቅድመ አያት በመመለስ በተለያዩ ዝርያዎች መካከል ያለውን ግንኙነት ዘይቤያዊ ውክልና ነው።