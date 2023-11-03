የመርከብ ትራኮችን መቀነስ፡- ያልታሰበ ሙከራ የአለም ሙቀት መጨመርን የሚጎዳ

ባለፉት አምስት ወራት ውስጥ የተመዘገበው የአለም ሙቀት በከፍተኛ ደረጃ ባስመዘገበው ውጤት ሳይንቲስቶች ግራ ተጋብተዋል። ሆኖም በታዋቂው የዩናይትድ ስቴትስ የአየር ንብረት ሳይንቲስት ጄምስ ሀንሰን የተመራ አንድ አዲስ ጥናት ከዋናዎቹ ተጠያቂዎች መካከል ያልታሰበ የጂኦኢንጂነሪንግ ሙከራ መሆኑን አመልክቷል። በኦክስፎርድ ኦፕን የአየር ንብረት ለውጥ ላይ የታተመው ጥናቱ በአለም አቀፉ የባህር ኃይል ድርጅት (አይኤምኦ) የመርከብ ደንቦች ምክንያት የተከሰተው የመርከብ ትራኮች መቀነስ የአለም ሙቀት መጨመርን በማፋጠን ረገድ ጉልህ ሚና እንዳለው ይጠቁማል።
የመርከብ ትራኮች የአየር ላይ ዱካዎች ናቸው፣ በዋነኛነት ከንግድ መርከቦች ጭስ ማውጫ የሚመነጩ፣ ሙቀትን ወደ ህዋ የመመለስ ችሎታ ያላቸው። በመርከቦች ውስጥ ያለው የሰልፈር መጠን ከመቀነሱ በፊት ሳይንቲስቶች በአየር ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመለካት በሞዴሎች ላይ ብቻ ሊተማመኑ ይችላሉ. ነገር ግን፣ በነዳጅ ውስጥ ያለው የሰልፈር ይዘት በመቀነሱ፣ ተመራማሪዎች አሁን በእውነተኛ ሰዓት ላይ ያለውን ተጽእኖ እያዩ ነው።
"እነዚህ ደንቦች ሳያውቁት የባህር ደመናዎች እንዲቀንስ አድርገዋል, ይህም ተጨማሪ ሙቀት በውቅያኖሶች እንዲዋሃድ አስችሏል" ሲል ሃንሰን ገልጿል. ይህ የኢነርጂ ሚዛን አለመመጣጠን፣ ከተለቀቀው በላይ ከፍተኛ ሙቀት የሚይዘው፣ የምድርን የሃይል አለመመጣጠን በከፍተኛ ደረጃ ከፍ አድርጎታል፣ ይህም ከአስር አመት በፊት ከነበረው ጋር ሲነጻጸር በእጥፍ ጨምሯል። ውጤቶቹ ግልጽ ናቸው - የአለም ሙቀት መጨመር እና የአለም መቅለጥ ሁለቱም በዚህ ምክንያት በፍጥነት ይጨምራሉ.
ከዚህ ጥናት በተቃራኒ ግኝቶቹን የሚቃወሙ ተጠራጣሪዎች አሉ። ለምሳሌ የአየር ንብረት ተመራማሪው ማይክል ማን፣ ወረቀቱ የሚፈለገውን ከፍተኛ የሳይንስ መስፈርቶችን ማሟላት አልቻለም በማለት ይከራከራሉ። ሆኖም ሀንሰን እና ተባባሪዎቹ ጥናታቸው በናሳ የሳተላይት መረጃ የተደገፈ መሆኑን እና የዚህ አለመመጣጠን የሚያስከትለውን መዘዝ ሙሉ በሙሉ ለመረዳት የተጠናከረ ምርምር እንደሚያስፈልግ አጽንኦት ሰጥተዋል።
ፈጣን የሙቀት መጨመር ክስተትን ለመፍታት ጥናቱ ሶስት ሊሆኑ የሚችሉ ስልቶችን ጠቁሟል፡- አለም አቀፍ የካርበን ታክስን መተግበር፣ በአገሮች መካከል ያለውን ትብብር ማጎልበት፣ በተለይም በታዳጊ ሀገራት ፍላጎት ላይ ማተኮር እና የጂኦኢንጂነሪንግ መፍትሄዎችን ማሰስ። የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል የአየር ንብረት ለውጥን የሚያካትት ጂኦኢንጂነሪንግ የፀሐይ ጨረራ አስተዳደር ዘዴዎችን ለምሳሌ የጨው ጠብታዎችን ወደ አየር መራጨትን ይጨምራል። ይሁን እንጂ ደራሲዎቹ ያልተጠበቁ መዘዞችን ለመከላከል አጠቃላይ ምርምርን አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥተዋል.
በማጠቃለያው, በ IMO ደንቦች ምክንያት የመርከብ ትራኮች ሳይታሰብ መቀነስ, በአለም ሙቀት መጨመር ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል. የሙቀት መጠኑ እየጨመረ ሲሄድ፣ ሳይንቲስቶች፣ ፖሊሲ አውጪዎች እና ዓለም አቀፋዊ ማህበረሰቦች ዛቻውን ለመቅረፍ እና በፕላኔታችን እና በነዋሪዎቿ ላይ የሚያስከትሉትን ጎጂ ውጤቶች ለመቀነስ ውጤታማ ስልቶችን ለማዘጋጀት በጋራ መስራታቸው የግድ ነው።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
የመርከብ መንገዶች ምንድን ናቸው?
የመርከብ ዱካዎች የሙቀት መጠኑን ወደ ህዋ የሚያንፀባርቁ የንግድ መርከቦች በሚለቁት የጭስ ማውጫ ልቀቶች አማካኝነት የሚፈጠሩ የአየር ማራገቢያ መንገዶች ናቸው።
የመርከብ ትራኮችን መቀነስ የሚያስከትለው መዘዝ ምንድን ነው?
የመርከብ ትራኮችን መቀነስ የባህር ውስጥ ደመናዎች እንዲቀንሱ አድርጓል, ይህም ተጨማሪ ሙቀት ወደ ውቅያኖሶች ውስጥ እንዲገባ በማድረግ, የኃይል ሚዛን መዛባት እና የተፋጠነ የአለም ሙቀት መጨመር.
በጥናቱ ውስጥ የታቀዱት መፍትሄዎች ምንድን ናቸው?
ጥናቱ አለም አቀፍ የካርበን ታክስን መተግበር፣ አለም አቀፍ ትብብርን ማጎልበት፣ በተለይም የታዳጊ ሀገራትን ፍላጎት ግምት ውስጥ በማስገባት እና የአለም ሙቀት መጨመር የሚያስከትለውን ጉዳት ለመከላከል የጂኦኢንጂነሪንግ ቴክኒኮችን ማሰስ ተጠቁሟል።
ጂኦኢንጂነሪንግ ምንድን ነው?
ጂኦኢንጂነሪንግ የምድርን የአየር ንብረት ሥርዓት ሆን ተብሎ መጠቀሚያ በማድረግ የአለም ሙቀት መጨመር የሚያስከትለውን አሉታዊ ተፅእኖን ያመለክታል። የፀሐይ ብርሃንን ወደ ህዋ ማንጸባረቅን የሚያካትት እንደ የፀሐይ ጨረር አስተዳደር ያሉ ቴክኒኮችን ያጠቃልላል።