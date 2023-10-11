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ነጠላ-ሞለኪውል ስርጭት ባህሪን በትክክል ለመቆጣጠር አዲስ ዘዴ

ByMampho Brescia

ጥቅምት 11, 2023
ነጠላ-ሞለኪውል ስርጭት ባህሪን በትክክል ለመቆጣጠር አዲስ ዘዴ

ከቻይና የሳይንስ አካዳሚ የሄፊ ፊዚካል ሳይንስ ተቋም ሳይንቲስቶች የነጠላ ሞለኪውሎች ስርጭት ባህሪን በንዑስ ናኖሜትር ቦታ ላይ ለመቆጣጠር የሚያስችል አዲስ ዘዴ ፈጥረዋል። ጥናቱ፣ በጆርናል ኦፍ ፊዚካል ኬሚስትሪ ደብዳቤዎች ላይ የታተመው፣ ይህንን ትክክለኛነት ደረጃ ለማግኘት ላዩን የተሻሻለ ራማን ስፔክትሮስኮፒ (SERS) ተጠቅሟል።

SERS በብረት ወለል ላይ የማስተጋባት ክስተትን በማነሳሳት የራማን የሞለኪውሎች ምልክት የሚያሳድግ የትንታኔ ዘዴ ነው። በነጠላ ሞለኪውል ደረጃ ላይ በጣም ስሜታዊ እና መራጭ ትንታኔን ይፈቅዳል. ሆኖም፣ ያልተሰየሙ ነጠላ ሞለኪውሎች የረጅም ጊዜ ባህሪን መከታተል ፈታኝ ሆኖ ተገኝቷል።

ይህን መሰናክል ለመቅረፍ የምርምር ቡድኑ የጨረር መልሶ ግንባታን በመጠቀም የወርቅ ናኖሮዶችን የፎቶተርማል ውጤት በመጠቀም የፍልስፖት አወቃቀሮችን ለመገንባት በግምት 1.0 nm የሆነ ክፍተት አቅርቧል። እነዚህ መገናኛ ቦታዎች እጅግ በጣም ጥሩ የ SERS ማሻሻያዎችን ብቻ ሳይሆን የዒላማ ሞለኪውሎችንም በንቃት ያዙ። ይህ የነጠላ ሞለኪውል ስርጭት ባህሪን በተለይም ለክሪስታል ቫዮሌት ሞለኪውሎች ቅጽበታዊ ክትትል እና ትንተና አስችሏል።

ተለዋዋጭ ላዩን የተሻሻለ ራማን ስፔክትሮስኮፒን በመጠቀም ተመራማሪዎቹ የነጠላ ክሪስታላይን ቫዮሌት ሞለኪውሎችን እስከ አራት ደቂቃዎች ድረስ ብልጭ ድርግም የሚሉ ባህሪን ለመመልከት ችለዋል። የ density functional theory ስሌት እና የSERS ካርታ ውጤቶች ጥምረት እነዚህ ሞለኪውሎች በንዑስ ናኖሜትር ቦታ ውስጥ ሊታሰሩ እንደሚችሉ እንዲገነዘቡ አድርጓቸዋል።

ይህ እጅግ አስደናቂ ጥናት ስለ ሞለኪውላዊ ግንኙነቶች፣ ኬሚካላዊ ግብረመልሶች እና የባዮሞለኪውሎች ባህሪ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ነጠላ-ሞለኪውል ስርጭትን በትክክል የመቆጣጠር ችሎታ የተለያዩ ሳይንሳዊ ክስተቶችን በጥልቀት ለመረዳት አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል።

ምንጭ፡ ጆርናል ኦፍ ፊዚካል ኬሚስትሪ ደብዳቤዎች (DOI፡ 10.1021/acs.jpclett.3c02276) - የቻይና የሳይንስ አካዳሚ

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