ተመራማሪዎች የምድርን አዮኖስፌርን ለማጥናት ጂያንት ሜተርዌቭ ራዲዮ ቴሌስኮፕን ይጠቀማሉ

ተመራማሪዎች ከባህላዊ የሳተላይት ምልከታ ይልቅ የጂያንት ሜተርዌቭ ራዲዮ ቴሌስኮፕ (GMRT) በመጠቀም የምድር ionosphere ጥናት ላይ ትልቅ ስኬት አስመዝግበዋል። በዝቅተኛ ኬክሮስ ክልል ውስጥ የሚገኘው GMRT በ ionosphere ውስጥ ያሉ ሁከትዎችን በመለየት እና በመለየት ውጤታማ ሆኖ ተገኝቷል። ይህ ጥናት የጂፒኤስ አገልግሎቶችን ትክክለኛነት ለማሻሻል እና የሬዲዮ ጋላክሲዎችን ለማጥናት ስለሚችለው ስለ ionosphere የተሻለ ግንዛቤ ይሰጣል።
የጥናቱ መሪ የሆነው የሬዲዮ አስትሮፊዚክስ ብሔራዊ ማዕከል ሳርቬሽ ማንጋላ ከአማካሪያቸው ፕሮፌሰር አቢሂሩፕ ዳታታ ከአይቲ-ኢንዶር ጋር በመሆን GMRT በመጠቀም በርካታ የመካከለኛ ደረጃ ተጓዥ ionospheric ረብሻዎችን (TIDs) እና አነስተኛ TIDዎችን በተሳካ ሁኔታ አግኝተዋል። እነዚህ ረብሻዎች በ235 MHz እና 610 MHz ድግግሞሽ ታይተዋል።
ጥናቱ በፀሐይ መውጣት ሰዓታት ውስጥ በ ionosphere ላይ ያልተጠበቁ ለውጦች, ከፍተኛ የ ionospheric ረብሻዎች እና ትናንሽ መጠን ያላቸው መዋቅሮች ወደ አንድ አቅጣጫ እንደሚሄዱ አሳይቷል. ይህ ምልከታ ከዚህ በፊት የተደረጉ ጥናቶችን የሚፈታተን ሲሆን እንደ GMRT ያሉ ዝቅተኛ ኬክሮስ መሳሪያዎችን መጠቀም በ ionosphere ኤሌክትሮን ጥግግት ላይ ለውጦችን በብቃት የመለየት አስፈላጊነትን ያሳያል።
የ ionosphere እውቀትን እና ሞዴሎችን በማሻሻል ይህ ምርምር ወደ ተሻለ ቴክኖሎጂዎች እና ለአሰሳ እና ለግንኙነት የበለጠ ትክክለኛ ልኬቶችን ያመጣል። የጂኤምአርቲ ልዩ ትብነት የጂፒኤስ እና የራዳር መሳሪያዎችን አቅም በማለፍ የ ionospheric ልዩነቶችን በትክክል ለመለካት ያስችላል።
ይህ መሰረታዊ ውጤት GMRTን በመጠቀም ለምርምር አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል። የብሔራዊ ራዲዮ አስትሮፊዚክስ ማዕከል ዳይሬክተር ያሽዋንት ጉፕታ ይህ ስኬት በጂኤምአርቲ አቅም ላይ ያላቸውን እምነት የሚያረጋግጥ እና ስለ ionosphere ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ የጥናቱ አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል።
ምንጮች:
- PTI የዜና ወኪል
- ጂኦፊዚካል ምርምር ደብዳቤዎች
- ብሔራዊ የሬዲዮ አስትሮፊዚክስ ማእከል