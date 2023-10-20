Giant Meterwave Radio ቴሌስኮፕ በምድር ionosphere ውስጥ ሁከትን ለማጥናት ይጠቅማል

ተመራማሪዎች በምድር ionosphere ውስጥ የሚፈጠሩ ሁከቶችን ለመጀመሪያ ጊዜ ለማጥናት ጂያንት ሜተርዌቭ ራዲዮ ቴሌስኮፕን (GMRT) ተጠቅመዋል። ቀደም ሲል የ ionosphere ምልከታዎች ሳተላይቶችን በመጠቀም ይደረጉ ነበር. ስለ ionosphere ያለንን ግንዛቤ በማሻሻል ይህ ጥናት የአቀማመጥ፣ የአሰሳ እና የጊዜ አገልግሎቶችን ትክክለኛነት ያሳድጋል እንዲሁም የራዲዮ ጋላክሲዎችን ጥናት ያመቻቻል። ጥናቱ፣ በአቻ በተገመገመው ጆርናል ጂኦፊዚካል ሪሰርች ሌተርስ፣ በሳርቬሽ ማንጋላ የተመራው ከሬዲዮ አስትሮፊዚክስ ብሔራዊ ማዕከል ነው።
ቡድኑ በተሳካ ሁኔታ መካከለኛ ተጓዥ ionospheric ረብሻዎች (ቲአይዲ) ከ100 እስከ 300 ኪ.ሜ ርቀት እና በግምት 10 ኪ.ሜ የሚገመቱ አነስተኛ TIDs GMRT በመጠቀም አግኝቷል። እነዚህ ምልከታዎች በ235 MHz እና 610 MHz ድግግሞሾች ተደርገዋል። ጥናቱ በፀሐይ መውጣት ሰዓታት ውስጥ በ ionosphere ላይ ያልተጠበቁ ለውጦች, ጉልህ የሆነ የ ionospheric ረብሻዎች እና ትናንሽ መጠን ያላቸው መዋቅሮች ወደ አንድ አቅጣጫ እንደሚሄዱ አሳይቷል.
የGMRT “ልዩ” ትብነት ተመራማሪዎቹ ከኦገስት 5-6፣ 2012 በተደረገው የዘጠኝ ሰዓት ምልከታ TIDs እንዲለዩ እና እንዲለዩ አስችሏቸዋል። ይህ ጥናት ዝቅተኛ ኬክሮስ መሳሪያን (ወደ ምድር መግነጢሳዊ መግነጢሳዊ ቅርበት አቅራቢያ የሚገኝ) ውጤታማ በሆነ መንገድ ከቀጠሩት የመጀመሪያዎቹ ውስጥ አንዱ ነው። ኢኳተር) በ ionosphere ውስጥ በኤሌክትሮን ጥግግት ላይ ለውጦችን ለመለየት.
የዚህ ምርምር ግኝቶች የ ionosphere እውቀትን እና ሞዴሎችን ሊያሻሽሉ ይችላሉ, ይህም በቴክኖሎጂ ውስጥ እድገትን እና ለአሰሳ እና የግንኙነት ዓላማዎች የበለጠ ትክክለኛ መለኪያዎችን ያመጣል. GMRT ምንም እንኳን ionosphereን ለማጥናት ባህላዊ ምርመራ ባይሆንም የተለያዩ ionospheric ክስተቶችን በመለየት ረገድ በጣም ውጤታማ ሆኖ ተገኝቷል።
GMRT ከጂፒኤስ እና ከራዳር መሳሪያዎች ጋር ሲወዳደር ከፍተኛ ስሜትን ይሰጣል፣ ይህም ትክክለኛ የ ionospheric ልዩነቶች መለኪያዎችን ያስችላል። ይህ ጥናት ለ GMRT በዚህ መስክ አዳዲስ የምርምር መንገዶችን ለመክፈት ያለውን አቅም አሳይቷል።
ምንጭ፡ ዘ ኒው ኢንዲያን ኤክስፕረስ