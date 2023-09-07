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ሳይንስ

አንበሳ፡ የቀጥታ የአንጎል ቲሹ ከፍተኛ ጥራት ምስል

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 7, 2023
አንበሳ፡ የቀጥታ የአንጎል ቲሹ ከፍተኛ ጥራት ምስል

በኦስትሪያ የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ተመራማሪዎች ሊዮኔስ የተባለ እጅግ አስደናቂ የሆነ ኢሜጂንግ እና ቨርቹዋል ሪግንባሽን ቴክኖሎጂ ፈጥረዋል። ይህ አዲስ ቴክኖሎጂ የቀጥታ የአንጎል ቲሹ ከፍተኛ ጥራት ምስል ያቀርባል, ሳይንቲስቶች በእውነተኛ ጊዜ 3D nanoscale ዝርዝር ውስጥ እንዲመለከቱት ያስችላቸዋል.

86 ቢሊዮን የነርቭ ሴሎች ያሉት የሰው አንጎል በሳይንቲስቶች ዘንድ ከሚታወቁት በጣም ውስብስብ ናሙናዎች አንዱ ነው። የአዕምሮ ውስብስብ ስራዎችን ለመረዳት በጥቃቅን ደረጃ የሚደረጉትን የጥቂት ግንኙነቶችን መፍታት የሚችሉ የላቀ ቴክኖሎጂዎችን ይፈልጋል። ምስል ስለ አንጎል ቲሹ ውስብስብነት ግንዛቤዎችን በመስጠት በኒውሮሳይንስ ጥናት ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል።

LIONESS፣ ቀጥታ መረጃን የተመቻቸ ናኖስኮፒን ማስቻል የሳቹሬትድ ክፍልፋይን የሚያመለክት ሲሆን ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ የቦታ መፍታት አጠቃላይ የአንጎል ቲሹን አጠቃላይ ምስል፣ ተሃድሶ እና ትንተና ለማድረግ የሚያስችል የቧንቧ መስመር ነው። LIONESS ቲሹን ብዙ ጊዜ በምስል በመሳል ተመራማሪዎች በአንጎል ውስጥ ያለውን ተለዋዋጭ ሴሉላር ባዮሎጂ በጊዜ ሂደት እንዲመለከቱ እና እንዲለኩ ያስችላቸዋል።

የ LIONESS ጥንካሬ በተጣራ ኦፕቲክስ እና በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) አጠቃቀም ላይ ነው። የ AI ክፍል የምስል ጥራትን ያሻሽላል እና ጥቅጥቅ ባለው የነርቭ አካባቢ ውስጥ የተለያዩ ሴሉላር አወቃቀሮችን ይለያል። ይህ ቴክኖሎጂ በበርካታ የምርምር ቡድኖች እና በሳይንሳዊ አገልግሎት ክፍሎች መካከል ያለው የትብብር ጥረት ውጤት ነው።

እንደ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ እና ቀላል ማይክሮስኮፒ ያሉ የቀድሞ የምስል ዘዴዎች የቀጥታ የአንጎል ቲሹን ለመቅረጽ ጊዜ ውስንነቶች ነበሩት። ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ናሙናውን መጠገን እና በአካል በመከፋፈል ተለዋዋጭ መረጃን መጥፋት አስፈልጎ ነበር። በሌላ በኩል ላይት ማይክሮስኮፕ ጠቃሚ ሴሉላር ዝርዝሮችን መያዝ የማይችል ውሱን ጥራት ነበረው።

LIONESS ከፈጣን እና መለስተኛ የምስል ሁኔታዎች ጋር በማጣመር Super-solution Light ማይክሮስኮፒን በተለይም የ SUSHI ቴክኒክን በመጠቀም እነዚህን መሰናክሎች ያሸንፋል። ይህ የአንጎል ቲሹ ሴሉላር ክፍሎችን በ3D nanoscale ዝርዝር የሚገልጥ አይዞሮፒክ ሱፐር-ጥራት ምስል እንዲኖር ያስችላል።

በ LIONESS የተሰበሰበው መረጃ በአንጎል ቲሹ አወቃቀር ላይ ተጨማሪ መረጃን በሚሞሉ እና የነርቭ ህዋሳትን በራስ-ሰር የሚለዩ በጥልቅ ትምህርት ስልተ ቀመሮች ነው የሚሰራው። ይህ የፈጠራ ቴክኖሎጂ ወደ 130 ናኖሜትሮች የሚደርስ ጥራት ያስገኛል፣ ይህ ሁሉ የሕያዋን የአንጎል ቲሹን ትክክለኛነት በመጠበቅ ላይ ነው።

LIONESS የአንጎል ቲሹ ተለዋዋጭነት እና ውስብስብነት ለማጥናት አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል። የአንጎል ውስብስብ ስራዎችን ለመመርመር ኃይለኛ መሳሪያ ለተመራማሪዎች ይሰጣል, ይህም ስለ ኒውሮሎጂካል መዛባቶች የተሻለ ግንዛቤ እና የታለሙ ህክምናዎች እንዲዳብሩ ያደርጋል.

ምንጮች:
- የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኦስትሪያ (ISTA)
– የጆሃን ዳንዝል ቡድን በ ISTA

By ቪኪ Stavropoulou

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