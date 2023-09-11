ዩኒቨርስን ማሰስ፡ የጨረቃ ቴሌስኮፖች እምቅ አቅም

ቴሌስኮፖች ስለ ዩኒቨርስ ያለንን ግንዛቤ ከጓሮ ወደ ጠፈር ቀይሮታል። ይሁን እንጂ ቴክኖሎጂ ወደፊት እየገሰገሰ ሲሄድ ተመራማሪዎች የሚቀጥለውን የክትትል ልማት ሂደት እያሰላሰሉ ነው። በ arXiv ላይ በቅርቡ የወጣ ወረቀት እንደሚያመለክተው ቴሌስኮፖችን በጨረቃ ላይ ማስቀመጥ ጥሩ አማራጭ ሊሆን ይችላል።
የጨረቃ ቴሌስኮፖች ሀሳብ ሙሉ በሙሉ አዲስ ባይሆንም ናሳ የጨረቃ ክራተር ራዲዮ ቴሌስኮፕ (LCRT) ተብሎ ለሚጠራው ፕሮጀክት አስቀድሞ የገንዘብ ድጋፍ አድርጓል። በአፖሎ ተልእኮዎች ወቅት፣ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የጨረቃን ርቀት በትክክል እንዲለኩ አስችሏቸዋል።
በዚህ አዲስ ጽሑፍ ላይ ደራሲዎቹ ስለ ነባር ፅንሰ-ሀሳቦች ተወያይተው ሃይፐርቴስኮፕ የሚባል ልብ ወለድ ሃሳብ አስተዋውቀዋል። አንዳንድ የታቀዱ የጨረቃ ቴሌስኮፖች በጨረቃ ራቅ ባሉ የሬዲዮ ምልከታዎች ላይ ያተኮሩ፣ በርካታ ቴሌስኮፖችን በመጠቀም ኤክስፖፕላኔት ከባቢ አየርን ማጥናት እና ብሩህ የአልትራቫዮሌት ነገሮችን መመልከትን ያካትታሉ። ከ LIGO ጋር የሚመሳሰል የስበት ሞገድ መመልከቻ የመገንባት ሃሳቦችም አሉ።
የእነዚህ ፕሮፖዛሎች ዋነኛው ፈተና የእነሱ ቴክኒካዊ ውስብስብነት ነው, አሁን ካለንበት አቅም በላይ ግንባታን ይጠይቃል. እንደ አማራጭ አማራጭ፣ ደራሲዎቹ የጨረቃን መሬት የሚጠቀም መሰረታዊ የኦፕቲካል ቴሌስኮፕን ይጠቁማሉ። በእሳተ ገሞራ ጠርዝ ላይ የመስተዋት ድርድር በማዘጋጀት እና ጠቋሚውን ክላስተር በኬብል በማገድ ሃይፐርቴስኮፕ ሊፈጠር ይችላል። የዚህ አቀራረብ ጠቀሜታ ትናንሽ መስተዋቶች በቀላሉ ለመሥራት ቀላል ናቸው, እና የጭራጎው ቅርፅ በሚጫኑበት ጊዜ ሰፊ የመሬት ስራዎችን አስፈላጊነት ይቀንሳል.
ሌላው ልዩነት ደግሞ መስተዋቶችን በአንድ እሳተ ጎኑ እና መሳሪያውን በሌላኛው በኩል በማስቀመጥ ትልቅ የትኩረት ርዝመት እንዲኖር ማድረግን ያካትታል። ሆኖም ይህ የቴሌስኮፕን የመመልከቻ ክልል ይገድባል።
እነዚህ ሐሳቦች ገና በጅምር ደረጃ ላይ ሲሆኑ፣ የጨረቃ ቴሌስኮፖች እውን ከመሆናቸው በፊት በርካታ ተግዳሮቶች መፈታት አለባቸው። ለምሳሌ፣ በመስተዋቶች ላይ የአቧራ ክምችት እና የጨረቃ የመሬት መንቀጥቀጥ እንቅስቃሴ በመስታወት አሰላለፍ እና በፈላጊ ትክክለኛነት ላይ ሊኖረው የሚችለው ተጽእኖ ግምት ውስጥ መግባት አለበት።
ቢሆንም፣ ሰዎች ወደ ጨረቃ መመለሳቸው የማይቀር መሆኑ የጨረቃ ምልከታ የጊዜ ጉዳይ ብቻ እንደሆነ ይጠቁማል። ታሪክ እንደሚያሳየው፣ ሰዎች በሄዱበት ቦታ ሁሉ ቴሌስኮፖች ይከተላሉ፣ እና ጨረቃ የአጽናፈ ዓለሙን ምስጢር ለመቃኘት ልዩ እድል ሊሰጥ ይችላል።
ምንጮች:
- የመጀመሪያው ጽሑፍ በዩኒቨርስ ዛሬ።