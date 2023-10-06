የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የጅምላ ጋላክሲዎችን ሚስጢር በጥንት ዩኒቨርስ ይፈታሉ

የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕን የሚጠቀሙ ተመራማሪዎች ስለ አጽናፈ ዓለማችን የመጀመሪያ ታሪክ እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት አግኝተዋል። ቴሌስኮፑ ሥራውን ከጀመረበት ባለፈው ዓመት ጀምሮ የጠፈር ንጋት በመባል የሚታወቀውን እንቆቅልሹን ዘመን ፍንጭ ሰጥቷል፣ በዚያም ከመጀመሪያው አጽናፈ ዓለም ጀምሮ ያሉ የጋላክሲዎች ስብስብ ይታይ ነበር። ይሁን እንጂ እነዚህ ግዙፍ እና የበሰሉ የሚመስሉ ጋላክሲዎች የሚጠበቁትን በመቃወም ሳይንቲስቶች የኮስሞሎጂን መሰረታዊ መርሆች እንዲጠራጠሩ አድርጓቸዋል።
በአስትሮፊዚካል ጆርናል ሌተርስ ላይ በታተመ አዲስ ጥናት ተመራማሪዎች የጥንቶቹን ጋላክሲዎች ዝግመተ ለውጥ ለመቅረጽ የተራቀቁ የኮምፒውተር ማስመሰያዎችን ተጠቅመዋል። ከቢግ ባንግ በኋላ ባሉት የመጀመሪያዎቹ መቶ ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ በእነዚህ ጋላክሲዎች ውስጥ የኮከብ አፈጣጠር በተለየ መንገድ መፈጠሩን አረጋግጠዋል። እነዚህ ጋላክሲዎች ከተከታታይ የኮከብ ምስረታ ይልቅ፣ አልፎ አልፎ የኮከብ አፈጣጠር ፍንዳታ አጋጥሟቸዋል፣ በዚህም ምክንያት በብሩህነታቸው ላይ ትልቅ ልዩነት አላቸው።
ይህ ክስተት፣ “የፈነዳ የኮከብ አፈጣጠር” በመባል የሚታወቀው፣ እነዚህ ቀደምት ጋላክሲዎች በመጠን መጠናቸው አነስተኛ ቢሆንም ግዙፍ ሆነው ሊታዩ የሚችሉት ለምን እንደሆነ ያብራራል። የከዋክብት አፈጣጠር ፍንዳታ የብርሃን ብልጭታዎችን በማምጣቱ እነዚህ ጋላክሲዎች ከእውነታው የበለጠ ብሩህ ሆነው እንዲታዩ አድርጓቸዋል። ይህ አዲስ ግንዛቤ ከመደበኛው የኮስሞሎጂ ሞዴል ጋር ይጣጣማል, አሁን ያሉትን ንድፈ ሐሳቦች ሙሉ በሙሉ መከለስ ሳያስፈልገው እንቆቅልሹን መፍታት.
ተመራማሪዎቹ በትንንሽ ጋላክሲዎች ውስጥ የሚፈጠሩት የኮከብ አፈጣጠር ተፈጥሮ ድንገተኛ ፍንዳታ ውስጥ በጣም ትላልቅ ከዋክብት በመፈጠሩ እና ከጥቂት ሚሊዮን አመታት በኋላ በሱፐርኖቫ ፍንዳታ ምክንያት እንደሆነ ያምናሉ። እነዚህ ፍንዳታዎች ጋዝ ወደ ህዋ ውስጥ ይለቃሉ, ከዚያም ሌላ የኮከብ አፈጣጠር ጥሬ እቃ ይሆናል. በትልልቅ ጋላክሲዎች ውስጥ፣ የስበት ኃይል ተጽእኖዎች እንደዚህ አይነት ፍንዳታዎችን ይከላከላሉ፣ ይህም ይበልጥ የተረጋጋ የኮከብ መፈጠርን ያስከትላል።
እ.ኤ.አ. በ 2022 ሥራ የጀመረው የጄምስ ዌብ ጠፈር ቴሌስኮፕ ከተጠበቀው በላይ በ10 እጥፍ የሚበልጡ ደማቅ ጋላክሲዎችን ተመልክቷል። ይህ ያልተጠበቀ የተትረፈረፈ ብሩህ ጋላክሲዎች የቀደሙትን የንድፈ ሃሳባዊ ሞዴሎችን ይፈትሻል ነገር ግን ስለ ጽንፈ ዓለሙ የመጀመሪያ ደረጃዎች ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣል።
በዚህ ጥናት ውስጥ የተሳተፉት ተመራማሪዎች የ Relativistic Environments ግብረመልስ (FIRE) የምርምር ፕሮጀክት አካል ናቸው። የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ ሳይንሳዊ ተስፋዎችን ቢያረጋግጥም ቢሞክርም የግንዛቤ ድንበራችንን መግፋቱን እንደሚቀጥል ይገምታሉ።
ምንጮች:
- ከREUTERS የተገኘ።