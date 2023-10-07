አዲስ ጥናት በአጽናፈ ዓለም ውስጥ በጥንት ጋላክሲዎች ላይ ብርሃን ፈነጠቀ

በቅርቡ የተደረገ ጥናት ግዙፍ እና የበሰሉ ጋላክሲዎች በአጽናፈ ሰማይ የመጀመሪያ ደረጃዎች ውስጥ ሊኖሩ እንደሚችሉ ማብራሪያ ሰጥቷል። ሳይንቲስቶች በጣም ትልቅ እና ከተጠበቀው በላይ የዳበሩ በመሆናቸው ከእንቆቅልሽ ዘመን ጀምሮ ኮስሚክ ንጋት በመባል የሚታወቁት ጋላክሲዎች መገኘታቸው እንቆቅልሽ ሆኖባቸዋል።
የተራቀቁ የኮምፒውተር ማስመሰያዎችን በመጠቀም ተመራማሪዎች የእነዚህን ቀደምት ጋላክሲዎች ዝግመተ ለውጥ አምሳያ ቅረጹ። በእነዚህ ጋላክሲዎች ውስጥ የኮከብ አፈጣጠር በተረጋጋ ፍጥነት ሳይሆን በተቆራረጡ ፍንዳታዎች እንደተከሰተ ደርሰውበታል። ይህ ግኝት እንደሚያመለክተው እነዚህ ጋላክሲዎች በአንፃራዊነት ትንሽ ሊሆኑ ይችላሉ ነገር ግን በጠንካራ የከዋክብት አፈጣጠር ጊዜያት ትልቅ ሆነው ይታያሉ።
ተመራማሪዎቹ የእነዚህን ቀደምት ጋላክሲዎች ብሩህነት መለካት ትክክለኛውን መጠንና መጠን ከመወሰን ይልቅ ቀላል እንደሆነ አስረድተዋል። የፎቶኖች ወይም የብርሃን ቅንጣቶች በቀጥታ ሊገኙ እና ሊቆጠሩ ይችላሉ, ይህም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ብሩህነታቸውን በትክክል እንዲለዩ ያስችላቸዋል. ምንም እንኳን ጋላክሲዎች በአንጻራዊ ሁኔታ ትንሽ ቢሆኑም እንኳ ይህ አታላይ ብሩህነት ጉልህ የሆነ የጅምላ ስሜት ይፈጥራል።
ባለፈው ዓመት ሥራ የጀመረው የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ በዚህ ጥናት ውስጥ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። ከተለመደው የኮስሞሎጂ ንጋት 10 እጥፍ የሚበልጡ ጋላክሲዎችን አግኝቷል። እንደ መደበኛው ሞዴል, የጠፈር ጎህ ሲቀድ ብዙ ግዙፍ ጋላክሲዎች ሊኖሩ አይገባም.
የአዲሱ የጥናት ማስመሰያዎች፣ የአንፃራዊ አካባቢ (FIRE) ግብረመልስ አካል የሆነው፣ ያተኮረው “bursty star formation” በተባለ ክስተት ላይ ነው። ቀደምት ጋላክሲዎች በቋሚ ፍጥነት ኮከቦችን ከመፍጠር ይልቅ ተለዋዋጭ የኮከብ አፈጣጠር ጊዜያት አጋጥሟቸዋል። ይህ በኮከብ አፈጣጠር ውስጥ ያለው ተለዋዋጭነት በብሩህነታቸው ውስጥ ትልቅ ልዩነቶችን አስከትሏል።
ተመራማሪዎቹ እነዚህ የኮከብ አፈጣጠር ፍንዳታዎች በትናንሽ ጋላክሲዎች ውስጥ የሚከሰቱት ትላልቅ ከዋክብት ስብስብ በመፈጠሩ ምክንያት ከጥቂት ሚሊዮን አመታት በኋላ እንደ ሱፐርኖቫስ የሚፈነዳ ነው ይላሉ። እነዚህ ፍንዳታዎች ጋዝን ወደ ህዋ ያስወጣሉ፣ ይህም ለሌላ የኮከብ አፈጣጠር ንጥረ ነገር ይሰጣሉ። ነገር ግን በትልልቅ ጋላክሲዎች ውስጥ ያለው ጠንከር ያለ የስበት ኃይል እንዲህ ያለውን ፍንዳታ ይከላከላል፣ ይህም ይበልጥ የተረጋጋ ኮከብ እንዲፈጠር ያደርጋል።
የጥናቱ ግኝቶች ደረጃውን የጠበቀ የኮስሞሎጂ ሞዴል ማሻሻያ አያስፈልጋቸውም, ይህም ቀደምት ግዙፍ ጋላክሲዎች እንቆቅልሽ የሆኑ ንድፈ ሃሳቦችን ሳይፈታተኑ መፍትሄ ይሰጣል. ተመራማሪዎቹ የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ስለ ጽንፈ ዓለም ተጨማሪ ግንዛቤዎችን መስጠቱን እና ስለ መጀመሪያ ታሪኩ ያለንን ግንዛቤ እንደሚያሰፋ ተስፋ ያደርጋሉ።
ምንጮች:
- ጥናት: አስትሮፊዚካል ጆርናል ደብዳቤዎች
ምስል፡ ናሳ