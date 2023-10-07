በጥንት ጋላክሲዎች ውስጥ የኮከብ ምስረታ፡ የላይ እና የመጥፋት እንቅስቃሴ ዑደት

በቅርብ ጊዜ በተደረገ ጥናት ተመራማሪዎች ቀደምት ጋላክሲዎች በኮከቦች አፈጣጠር እንቅስቃሴ ውስጥ አስደናቂ ንድፍ አውጥተዋል። እነዚህ ጋላክሲዎች ቀጣይነት ያለው እና ተከታታይነት ያለው የኮከብ አፈጣጠር ፍጥነት ሳይሆን የላይ እና የመጥፋት ፍንዳታ ዑደት ያሳያሉ። ይህ ስርዓተ-ጥለት በእነዚህ ጋላክሲዎች ብሩህነት ላይ ጉልህ የሆነ መለዋወጥን ያስከትላል።
እንደ ጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST) ባሉ ቴሌስኮፖች የሚስተዋሉት ብርሃን በእነዚህ ጋላክሲዎች ውስጥ ከተፈጠሩት ወጣት ኮከቦች የተገኘ መሆኑን ዋና ተመራማሪው ዶ/ር ሰን ያስረዳሉ። የከዋክብት አፈጣጠር እንቅስቃሴ በሚለዋወጥበት ጊዜ የሚፈነጥቀው የብርሃን መጠንም ይጨምራል።
ይህ አስደናቂ ግኝት በዋነኛነት በቋሚ እና ተከታታይ ሂደቶች ላይ ያተኮረውን የኮከብ አፈጣጠርን ባህላዊ ግንዛቤ ይፈታተናል። በምትኩ፣ አዲስ እይታን ያስተዋውቃል፣ ይህም በጥንታዊው ጽንፈ ዓለም ውስጥ የኮከብ መውለድ ተለዋዋጭ ተፈጥሮን በማሳየት ነው።
በእነዚህ ጋላክሲዎች ውስጥ ያለው የኮከብ አፈጣጠር ዑደታዊ ተፈጥሮ በእንቅስቃሴያቸው ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ውጫዊ ሁኔታዎች መኖራቸውን ያሳያል። ተመራማሪዎች እንደሚገምቱት በጋላክሲዎች መካከል ያለው መስተጋብር እና ግዙፍ ጥቁር ጉድጓዶች በማዕከላቸው ውስጥ መኖራቸው እነዚህን የኮከብ አፈጣጠር ፍንጣቂዎች በማነሳሳት ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
በመጀመሪያዎቹ ጋላክሲዎች ውስጥ ከዋክብት አፈጣጠር እንቅስቃሴ መለዋወጥ ጀርባ ያሉትን ስልቶች መረዳት የጋላክሲ ዝግመተ ለውጥ ሚስጥሮችን ለመግለጥ ቁልፍ ነው። እንደ JWST ባሉ የላቁ ቴሌስኮፖች ላይ የተደረጉ ተጨማሪ ጥናቶች እና ምልከታዎች በዚህ አስገራሚ ክስተት ላይ የበለጠ ብርሃን ይፈጥራሉ።
በማጠቃለያው ጥናቱ እንደሚያሳየው በመጀመሪያዎቹ ጋላክሲዎች ውስጥ የኮከብ አፈጣጠር የላይ እና የማጥፋት እንቅስቃሴን በመከተል ከፍተኛ የብሩህነት መለዋወጥን ያስከትላል። ይህ ግኝት የኮከብ አፈጣጠር ባህላዊ እሳቤዎችን የሚፈታተን እና እነዚህን ዑደቶች የሚገፋፉ ውጫዊ ሁኔታዎችን መመርመር አስፈላጊ መሆኑን ያጎላል። የዚህ ክስተት ተጨማሪ ፍለጋ ስለ ጋላክሲዎች ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጮች:
- “ከዋክብትን በማይለዋወጥ ፍጥነት ከመመሥረት በተቃራኒ፣ በእነዚያ ቀደምት ጋላክሲዎች ውስጥ ያለው የኮከብ አፈጣጠር እንቅስቃሴ ከጊዜ ወደ ጊዜ አንዳንድ ትልቅ መዋዠቅ እየታየ ወደ ላይ እና ጠፍቷል፣ ላይ እና ጠፍቷል። ይህ ደግሞ በብሩህነታቸው ትልቅ ልዩነቶችን ይፈጥራል ምክንያቱም እንደ JWST ባሉ ቴሌስኮፖች የሚታየው ብርሃን የወጣው በእነዚያ ጋላክሲዎች ውስጥ በተፈጠሩት ወጣት ኮከቦች ነው” ሲል ሰን ተናግሯል።