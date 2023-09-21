የሳይንስ ሊቃውንት በሲሊካ የተሸፈነው ናኖዲያመንድ ለኳንተም ኮምፒዩቲንግ እና ባዮላሊንግ ኬሚካላዊ ዘዴን አግኝተዋል

የሳን ሆሴ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በናኖዲያመንድ ላይ ወጥ የሆነ የሲሊካ ዛጎሎች እንዲፈጠሩ ምክንያት የሆነውን የግንኙነት ዘዴ አግኝተዋል። ቡድኑ ናኖ ማቴሪያሎችን ለማጥናት በስታንፎርድ ሲንክሮሮን ራዲየሽን ብርሃን ምንጭ (SSRL) በ SLAC ናሽናል አከሌሬተር ላቦራቶሪ የተፈጠሩ ኃይለኛ ኤክስ ሬይዎችን ተጠቅሟል። በኤሲኤስ ናኖሳይንስ አው መጽሔት ላይ የታተመው ውጤቶቹ በሲሊካ የተሸፈነ ናኖዲያመንድ በመፍጠር ላይ ስላለው ኬሚስትሪ ወሳኝ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
ናኖዲያመንዶች እጅግ በጣም ትንሽ የሆኑ ሰው ሠራሽ አልማዞች ናቸው፣ አስደናቂ ባህሪያት። መጠናቸው ትንሽ ቢሆንም፣ ናኖዲያመንዶች ፍጹም የካርቦን ላቲስ አላቸው፣ እና ለማግኔቲክ መስኮች፣ ለኤሌክትሪክ መስኮች እና ለብርሃን በክፍል ሙቀት ምላሾችን ማሳየት ይችላሉ። እነዚህ ልዩ ባህሪያት ናኖዲያመንድ ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች ተስማሚ ያደርጉታል፣ ኳንተም ማስላት እና የሕዋሳትን ባዮላቤሊንግ ጨምሮ።
ተመራማሪዎች የናኖዲያመንስን ተግባራዊነት ለማሻሻል የአልማዝ ቅንጣቶችን በሲሊካ ለመልበስ ዞረዋል። ሲሊካ ለ nanodiamonds ለስላሳ እና ተከላካይ ቅርፊት ብቻ ሳይሆን የፊት ገጽታን ለመለወጥ ያስችላል. በሲሊካ ሽፋን ላይ የተወሰኑ መለያዎችን በማከል፣ ሳይንቲስቶች ናኖዲያመንድ የተወሰኑ ሴሎችን ወይም ቦታዎችን እንዲያነጣጥሩ ሊመሩ ይችላሉ። ይህ በናኖዲያመንድ እንቅስቃሴ ላይ ያለው ቁጥጥር በባዮሜዲኪን እና በባዮቴክኖሎጂ ውስጥ ባሉ መተግበሪያዎች ላይ ከፍተኛ አንድምታ አለው።
ከአሥር ለሚበልጡ ዓመታት ሳይንቲስቶች በናኖዲያመንድ ላይ የሲሊካ ሽፋን ከመፈጠሩ በስተጀርባ ያለው ዘዴ ግራ ተጋብተዋል. የ SJSU ተመራማሪዎች በ nanodiamond ገጽ ላይ የአልኮሆል ኬሚካላዊ ቡድኖች የሲሊካ ዛጎሎች እድገትን በማመቻቸት ወሳኝ ሚና እንደሚጫወቱ ደርሰውበታል. በሽፋን ሂደት ውስጥ የአሞኒየም ሃይድሮክሳይድ ከኤታኖል ጋር ማስተዋወቅ ወደ እነዚህ የአልኮል ቡድኖች መፈጠርን ደርሰውበታል.
በሲሊካ ሽፋን ስር የተደበቁትን ንጣፎችን ለመመርመር የ SJSU ተመራማሪዎች የ SSRL's X-ray መገልገያዎችን ተቀጠሩ። የሙቀት ለውጦችን ለመለየት እና ወደ ኤክስ ሬይ ሃይሎች ለመቀየር የሽግግር ጠርዝ ዳሳሽ፣ እጅግ በጣም ስሜታዊ ቴርሞሜትር ተጠቅመዋል። በኤክስ ሬይ መምጠጥ ስፔክትሮስኮፒ (ኤክስኤኤስ) አማካኝነት ቡድኑ የናኖዲያመንስን ወለል መርምሮ የሲሊካ ሽፋን ውፍረት በናኖሜትር ሚዛን ለካ። ውጤቶቹ እንደ nanodiamonds ያሉ በውሃ ውስጥ ያሉ ቁሳቁሶችን ለማጥናት የ XASን ውጤታማነት አሳይተዋል።
በሲሊካ የተሸፈነው ናኖዲያመንድ የመተሳሰሪያ ዘዴን በመረዳት የተገኘው እውቀት ለተመራማሪዎች አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል። የጥናቱ ዋና መርማሪ አብርሃም ወልኮት ናኖዲያመንድን ለመልበስ እንደ ቲታኒየም እና ዚንክ ኦክሳይድ ያሉ ሌሎች ቁሶችን ለመዳሰስ አቅዷል። እነዚህ አማራጭ ሽፋኖች የናኖዲያመንድ አተገባበርን በኳንተም ሴንሲንግ እና ባዮሎጂካል መለያ ላይ የበለጠ ሊያሰፋው ይችላል።
የዚህ ምርምር ግኝቶች ስለ ናኖዲያመንድ ሽፋን ኬሚስትሪ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ እና የሲሊካ ዛጎልን ለማሻሻል እና ሌሎች የሽፋን ቁሳቁሶችን ለመመርመር እድሎችን ይሰጣሉ። በሲሊካ ከተሸፈነው ናኖዲያመንድ በስተጀርባ ያለውን ኬሚካላዊ ዘዴ በተሻለ ሁኔታ በመረዳት፣ ተመራማሪዎች የእነዚህን ጥቃቅን አልማዞች ለኳንተም ኮምፒውቲንግ እና ባዮላብልንግ አፕሊኬሽኖች ያላቸውን አቅም መክፈት መቀጠል ይችላሉ።
ምንጭ:
– Perla J. Sandoval et al፣ ኳንተም አልማዞች በባህር ዳርቻ፡ በናኖስኬል ዳይመንድ ላይ የሲሊካ እድገት ላይ ያሉ ኬሚካላዊ ግንዛቤዎች መልቲ ሞዳል ባህሪ እና ማስመሰል፣ ACS Nanoscience Au (2023)። DOI፡ 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033