ሳይንቲስቶች ሚቴን ተቀማጭን የሚያረጋጋ አዲስ የፕሮቲን ክፍል አግኝተዋል

ሳይንቲስቶች በምድር ላይ በኬጅ መሰል ኬሚካላዊ መዋቅሮች ውስጥ የሚገኙትን የሚቴን ክምችቶችን በማረጋጋት ረገድ ወሳኝ ሚና የሚጫወቱትን ቀደም ሲል የማይታወቅ የፕሮቲን ክፍል በማግኘታቸው በቅርቡ ባደረጉት ጥናት እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት አድርገዋል። እነዚህ መዋቅሮች፣ ሚቴን ክላተሬት በመባል የሚታወቁት፣ ለፕላኔታችን ብቻ የተወሰነ አይደሉም እና በፀሐይ ስርዓታችን ውስጥ ባሉ የሰማይ አካላት ላይ ተስተውለዋል።
በጆርጂያ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ፕሮፌሰር በሆኑት በጄኒፈር ግላስ መሪነት ጥናቱ ያተኮረው የሚቴን ክላተሬትስ ከፍተኛ ግፊት ባለው ውቅያኖስ ውስጥ ባለው መረጋጋት ላይ ነው። ቡድኑ በኦሪገን የባህር ዳርቻ ከባህር ወለል የተገኘውን ናሙና ተንትኗል፣ይህም ሚስጥራዊ ክስተት ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል።
በውቅያኖስ ውሀ ውስጥ የሚገኙ ረቂቅ ተሕዋስያን ኦርጋኒክ ቁሶችን ወደ ሚቴን ሲለውጡ እና በጓሮዎች ውስጥ ተይዘው በሚቀሩበት ጊዜ ጠንካራ በረዶ የሚመስሉ ሚቴን ክላተራቶች ይፈጠራሉ። በመጨረሻም, እነዚህ ክምችቶች ወደ ጋዝ ይሸጋገራሉ እና ወደ ላይ ይወጣሉ. ነገር ግን፣ እንደ ፈጣን ሙቀት ባለው አርክቲክ ባሉ ክልሎች፣ ባዮሎጂካል ማህበረሰቦችን ከመውሰዳቸው በፊት ከፍተኛ መጠን ያለው ሚቴን ይወጣል።
ጥናቱ ከክላቴይት መዋቅር ጋር በቀጥታ የሚገናኙ የባክቴሪያ ክላሬት-ቢንዲንግ ፕሮቲኖች (CbpAs) የሚባሉ ፕሮቲኖችን ክፍል ለይቷል፣ ይህም በእድገቱ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። እነዚህ ፕሮቲኖች ዓሦችን በቀዝቃዛ የአየር ሙቀት ውስጥ እንዲተርፉ ከሚረዱት ጋር ተመሳሳይ የፀረ-ፍሪዝ ባህሪዎችን ያሳያሉ። ይህ ግኝት በሚቴን ክላቴይትስ መረጋጋት ላይ ብርሃን መስጠቱ ብቻ ሳይሆን ከመሬት ውጭ ባሉ አካባቢዎች ላይም ሊኖሩ እንደሚችሉ ይጠቁማል።
ተመራማሪዎች ተመሳሳይ ፕሮቲኖች እንደ ማርስ፣ የሳተርን ጨረቃ ታይታን ባሉ የሰማይ አካላት ላይ የሚቴን ክላተሬትን በማረጋጋት ሚና ሊጫወቱ እንደሚችሉ እና ምናልባትም ህይወትን ሊደግፉ በሚችሉ የሳተርን ኢንሴላዱስ እና የጁፒተር ዩሮፓ አካባቢዎች ውስጥም ሚና ሊጫወቱ እንደሚችሉ ጠቁመዋል።
እነዚህ ግኝቶች ለባዕድ ሕይወት ፍለጋ አስደሳች ተስፋን ይሰጣሉ ፣ ይህም ማይክሮቦች በሌሎች ዓለማት ላይ ካሉ ፣ ሚቴን ክላቴይትን ለመፍጠር እና ለማረጋጋት ተመሳሳይ ዘዴዎችን ሊጠቀሙ እንደሚችሉ ያመለክታሉ ፣ ይህም በውቅያኖስ ውሃ እና በከባቢ አየር ውህደት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። ከመሬት ውጭ ያለውን ህይወት ምስጢር ለመግለጥ፣ ሚቴን ክላተሬትስ መኖሩን መመርመር አስፈላጊ ሊሆን ይችላል።
ምንጮች:
- በጄኒፈር ግላስ እና ሌሎች በታተመው ሳይንሳዊ ወረቀት የቀረበ ተጨማሪ መረጃ።
- የጆርጂያ የቴክኖሎጂ ተቋም ምርምር ቡድን.